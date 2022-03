Relatório do Projeto Fortalecer aponta atendimento de 553 famílias em Várzea Grande

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis recebeu em seu gabinete no início desta semana, a visita do Promotor de Justiça, Dr. Douglas LingiardiStraschicini, coordenador geral do Projeto Fortalecer que apresentou ao secretário o Relatório das atividades desenvolvidas pelo projeto durante o ano de 2021.

De acordo com o Promotor, mesmo diante do quadro pandêmico provocado pelo novo Coronavírus, o Projeto Fortalecer atendeu no período de 2021, o total de 553 famílias, realizou 1.401 atendimentos, sendo 1.079 atendimentos remotos e 292 visitas domiciliares, comprovando que esta iniciativa da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Várzea Grande, que é realizada em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e o centro universitário UNIVAG tem entregado resultados positivos desde de sua criação em 2004.

“Os profissionais a frente do Projeto Fortalecer tiveram que superar várias dificuldades em 2021 para realizar seus trabalhos diante das limitações impostas pela pandemia do Covid-19, mesmo assim, como mostra o Relatório, os resultados foram extremamente positivos e animadores englobando mais de 2 mil pessoas nos atendimentos” comemorou Dr. Douglas.

O secretário Silvio Fidelis lembrou que em pleno ano de pandemia, foi necessária a readequação de metodologias para um sistema remoto de ensino, e/ou híbrido (com atividades virtuais e presenciais obedecendo aos limites de biossegurança), além dos esforços de professores, gestores, estudantes e suas famílias para continuar com o processo de ensino aprendizagem em um contexto adverso e desafiador. “As aulas presenciais foram suspensas e substituídas por aulas e atividades remotas (virtuais), e a partir do 2º semestre de 2021 iniciou o sistema híbrido de ensino (aulas remotas e presenciais com número reduzido de alunos por sala de aula), ficando à família a autonomia de autorizar ou não a participação dos seus filhos nas atividades presenciais” explicou.

Devido a essas mudanças, o Projeto Fortalecer readequou seu fluxo de atendimento para que seu público (escolas/alunos/família) continuasse a ser atendido dentro das recomendações necessárias pertinentes à pandemia. Esse fluxo foi elaborado em 2020 e se manteve no ano de 2021 já que as restrições provocadas pela pandemia permaneceram no decorrer do referido ano. Assim, as principais atividades desenvolvidas foram visitas institucionais, atendimentos e orientações à família e à escola (de maneira remota ou presencial), envio de ofícios às famílias/atendimento domiciliar, encaminhamentos e acompanhamentos.

O Promotor informou ainda que no início de 2021, o Projeto Fortalecer encaminhou e realizou contatos com os gestores das EMEB’s para orientações sobre os atendimentos realizados durante o ano de referência e o preenchimento dos instrumentais para encaminhamento dos alunos em infrequência, abandono ou evasão. “No período anterior à pandemia a instituição de ensino era orientada encaminhar ao projeto o aluno com 3 faltas consecutivas e 5 faltas alternadas (ensino fundamental) e 6 faltas consecutivas e 10 alternadas (educação infantil), sem justificativa, tendo em vista as tentativas mal sucedidas de contatos anteriores da gestão escolar com a família. Nesse ano de 2021, foram recebidos encaminhamentos dos alunos, independente do número de faltas, já que se mostrou inviável a tentativa do levantamento e do registro da frequência nas EMEB’s pela própria dinamicidade da participação nas aulas remotas e/ou presenciais” relatou.

O Projeto Fortalecer integra a Rede Protege – Articulação intersetorial da Infância e Adolescência de Várzea Grande, instituído pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande, Rede de Territórios Educativos, Coordenação do Curso de Serviço Social do UNIVAG, ao longo de 17 anos vem atuando na rede pública do município nas causas que intensificam a infrequência, para minimizar a evasão escolar, apresentando como estratégia o fortalecimento da participação das famílias no acompanhamento da vida escolar dos seus filhos, a articulação para ação intersetorial entre as políticas de educação, assistência social e outras políticas setoriais sensibilizando toda a comunidade escolar em prol da entrada e permanência das crianças e adolescentes na escola.