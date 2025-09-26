Cuiabá
Relatório final da CPI da CS Mobi será apresentado em 9 de outubro
Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da CS Mobi, vereador Rafael Ranalli (PL), juntamente com os membros Dilemário Alencar (União), relator, e Maysa Leão (Republicanos), reuniram-se nesta sexta-feira (26), na Câmara Municipal de Cuiabá, e deliberaram sobre os encaminhamentos finais dos trabalhos.
Considerando o material e os fatos apresentados pelo prefeito Abílio Brunini em relação ao processo licitatório que deu origem ao contrato de concessão, a CPI deve encaminhar toda a documentação e denúncias, ao Ministério Público, para análise e eventual investigação. E ainda, com a possibilidade de abertura de uma nova CPI para apurar os fatos.
Ranalli destacou que a inicial de abertura da presente CPI traz como objeto específico de análise o contrato de concessão nº558/2022/PMC, não sendo possível investigar nada fora do escopo do referido contrato. Ressalta ainda que o objetivo central da CPI é a verificação de possíveis ilegalidades e “desvantajosidade”, especificamente dentro do contrato firmado entre a Prefeitura de Cuiabá e a CS Mobi.
O relator da comissão, vereador Dilemário Alencar, se comprometeu a entregar o relatório para a CPI até o próximo dia 7 de outubro,  o qual, após análise, será apresentado oficialmente à imprensa e à sociedade no dia 9 de outubro, às 15h, na Câmara Municipal de Cuiabá.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vereadora fala da urgência no fortalecimento da rede de proteção contra a violência sexual infantil em MT
Débora Inácio – Assessoria da vereadora Michelly Alencar
Durante sessão ordinária na Câmera Municipal, a vereadora Michelly Alencar  fez um pronunciamento sobre os recentes casos de violência sexual e maus-tratos contra crianças em Cuiabá e Várzea Grande, destacando a urgência de ampliar a rede de proteção à infância no Estado.
A parlamentar relatou episódios recentes, incluindo a morte de uma criança de apenas três anos na UPA Pascoal Ramos, vítima de insuficiência respiratória com sinais de violência sexual, e outro caso, também envolvendo uma criança de três anos, encontrada sozinha após ser agredida pelo pai.
“Eu estou falando de uma criança de três anos. Esse caso, somado a tantos outros, é reflexo de um cenário extremamente preocupante da nossa sociedade. Só em Mato Grosso, em 2024, foram registrados 2.608 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo 190 apenas em Cuiabá. Cada número desse é uma vida destruída, é uma infância roubada”, afirmou Michelly.
A vereadora, que há cinco anos atua no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e mulheres, ressaltou a aprovação de seis leis municipais voltadas para essa causa, além de projetos em tramitação que buscam ampliar o atendimento às vítimas.
“Tenho um projeto de atendimento psicossocial nas escolas e outro de escuta especializada. Uma criança abusada precisa ser ouvida por profissionais capacitados, que deem o encaminhamento correto. Não podemos fechar os olhos para essa realidade”, destacou.
Michelly lembrou ainda que nos meses de maio, dedica suas agendas inteiras a percorrer escolas com o projeto “Maio Laranja” nas escolas, levando palestras e conscientização de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Para ela, a escola é um espaço onde os traumas se manifestam e onde o acolhimento precisa ser fortalecido.
“Essa luta não é apenas minha, é nossa. Precisamos unir forças e fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes, porque cada vida importa e não podemos permitir que mais inocentes sejam vítimas do descaso”, concluiu.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Secretaria da Mulher promove palestra sobre saúde mental para moradoras do CPA
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, convida você, mulher, para um encontro especial voltado à saúde mental. O evento, dentro da campanha Setembro Amarelo, acontecerá no sábado (27), às 16h, no CPA 2, sob a condução da psicanalista Kalyan Paes de Barros. A profissional abordará o tema “Viver Plenamente: escolher a vida todos os dias, a estrela é você”, em uma palestra descontraída e sincera. A participação é gratuita.
As inscrições podem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiVExtASCj9PvnpMSDZ3_GCeUlLqdeWk3RmaWs0jfbxf2gWw/viewform?usp=header, para fins de organização.
A iniciativa tem como proposta promover reflexões sobre autoestima, autocuidado e a escolha diária de viver plenamente. É um convite à valorização da vida e ao cuidado com a saúde emocional, em um espaço de acolhimento e diálogo.
“Você, mulher, é a estrela da sua própria história. É inteligente, amável e tem uma força incrível que, na maioria das vezes, até desconhece. Participe, a troca de experiências também nos impulsiona”, afirmou a secretária da Mulher, Hadassah Suzannah.
A programação será realizada em parceria com a Igreja Universal, que cedeu o espaço na Rua Pernambuco, 826, bairro CPA 2, e também ministrará uma palestra voltada às mulheres, dentro do contexto da saúde mental.
A participação é gratuita, mas haverá a possibilidade de doação de um pacote de absorventes, que será destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade.
SERVIÇO
O que: Palestra sobre saúde mental – “Viver Plenamente”
Quando: Sábado (27)
Horário: 16h
Local: Igreja Universal, Rua Pernambuco, 826, CPA 2
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
