Relatório final da CPI dos Débitos Previdenciários será entregue hoje, às 14h

No mês dedicado ao empreendedorismo, a Prefeitura de Cuiabá celebrou um marco importante para a autonomia econômica das mulheres da capital. Na quarta-feira (19), Dia do Empreendedorismo, a Secretaria da Mulher, em parceria com o Núcleo da Primeira-dama, promoveu mais um ciclo de palestras com feira de produtos variados no encerramento do evento Empreendedorismo que Transforma. Mais de 100 mulheres aproveitaram a tarde de aprendizagem, inspiração e conexões.

A secretária da Mulher, coronel Hadassah Suzannah, destacou que o encontro simboliza a força transformadora que tem guiado as ações do órgão ao longo do ano. Segundo ela, o trabalho contínuo desenvolvido desde o início do ano já colhe resultados significativos.

“Hoje temos mulheres que já estão vendendo seus produtos e que, lá no começo, não vendiam nada. Elas se qualificaram conosco, aperfeiçoaram suas técnicas e agora estão sendo contempladas com novas oportunidades”, afirmou.

Durante o evento, mais de 100 mulheres ouviram sobre temas essenciais para o fortalecimento dos seus negócios, estratégias de vendas, gestão e posicionamento no mercado. A proposta foi oferecer ferramentas práticas e ampliar o olhar empreendedor, incentivando cada participante a transformar sua habilidade em fonte de renda sustentável. Entre os temas estavam educação financeira, linhas de crédito para empreendedoras, inteligência emocional e casos de superação que já são sucesso no mercado.

“É um ambiente para nos conhecermos, abrirmos portas e criarmos boas conexões. Este mês tem sido muito especial e fechamos o dia 19 de novembro com chave de ouro, celebrando o Dia do Empreendedorismo Feminino com esse grande evento”, frisou a diretora de empreendedorismo da Secretaria da Mulher, Bruna Rangel, responsável pela organização do evento.

A empreendedora Emily Mascarenhas, moradora do bairro Dr. Fábio, gostou muito das orientações sobre finanças e afirmou serem decisivas para reorganizar seu negócio de cadernos artesanais, produzidos manualmente com linha e agulha.

“Foi bacana demais, principalmente a parte das finanças. Às vezes a gente se perde, gasta aqui e ali e acaba não investindo o suficiente no próprio empreendimento. As dicas foram maravilhosas para eu conseguir aplicar melhor meu dinheiro e ter uma renda maior. Com certeza vou investir ainda mais na minha empresa”, relatou.

Na oportunidade, a secretária Hadassah palestrou sobre inteligência emocional e lembrou que o tempo de transformar é o agora, o presente. “A vida é um cronômetro que está ligado para todo mundo. Pare de pensar que não dá mais, lute por seus sonhos”, frisou.

A secretária Michele Dreher, responsável pela palestra sobre educação financeira, deu até dica de livros.

“Vim para o evento para inspirar essas mulheres, e aprendi muito. Amei as palestras. E posso afirmar que estou só começando no meu negócio. Comecei vendendo bolo de pote de porta em porta, fiz minha marca, cumpri um propósito com Deus e ele transformou minha trajetória. Minha preocupação sempre é como o produto vai chegar ao cliente. Isso faz muita diferença”, ensinou Taliane Duarte, proprietária da La Chocolê Doceria.

Presente no evento, a primeira-dama Samantha Iris pontuou que “nós, mulheres, damos conta de tantos afazeres e temos potencial para ir muito além, e de conviver, não competindo com os homens, mas somando”.

Vários secretários da gestão municipal prestigiaram a programação, que contou com parceiros e uma linda feira de produtos artesanais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT