Relatório Oficial da Comissão de Viação e Transportes sobre obras inacabadas do VLT deve ficar pronto em até 60 dias

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizou neste sábado (02), a solenidade de abertura oficial da programação da 54ª Expoagro, que começa na próxima segunda-feira (04) e vai até o dia 10 de julho, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro – ACRIMAT.

O evento começou com uma cavalgada que reuniu as comitivas com cerca de 70 cavaleiros e amazonas, com participação da cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso. Os cavaleiros saíram do parque de exposições e passaram pela Avenida Tenente-Coronel Duarte (Prainha). O controle do tráfego foi realizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB). Por fim, as comitivas chegaram ao Palácio Alencastro, onde foram recebidos pelo prefeito e demais autoridades, com um café da manhã ao som do Corpo Musical da Polícia Militar.

Na ocasião, o Chefe do Executivo Municipal também assinou o Decreto que transfere simbolicamente o seu gabinete, entre os dias 4 e 8 de julho, para o local onde será realizada a feira agropecuária. “Após o período em que ficou suspensa a Expoagro, especialmente nos últimos dois anos, devido à pandemia de Covid-19, recebemos de braços abertos esse grande evento festivo, de negócios e de oportunidades, que coloca Cuiabá na vitrine da economia do setor agropecuário, marcando a tradição de um Estado e uma capital do agronegócio que fomenta o seu desenvolvimento e demonstra a importância do fortalecimento do setor agropecuário. Por isso, celebramos a retomada da 54ª Expoagro e, em homenagem a essa importância, estamos transferindo simbolicamente o nosso gabinete para o Parque de Exposições Jonas Pinheiro e daremos expediente lá também, para mostrar não apenas o envolvimento, mas também o comprometimento da Prefeitura de Cuiabá com o setor agropecuário da nossa capital”, destaca o prefeito.

Após cinco anos desde o último evento, a Expoagro que é realizada pelo Sindicato Rural de Cuiabá, retorna ao público reunindo diversas atividades como exposições de ovinos e pequenos animais, fóruns das Cadeias Produtivas, debates, palestras e oficinas gratuitas, além de rodeios e shows com atrações nacionais. “Esse ano será muito diferente, porque sempre a programação é realizada em dois finais de semana. Mas, devido ao tempo hábil para organização, decidimos fazer seis dias de evento com três dias de shows gratuitos, isso nunca havia ocorrido. Neste ano, a Prefeitura de Cuiabá entra com um apoio muito amplo, que vai nos ajudar a realizar um belíssimo evento, tenho certeza que vai ser um sucesso”, disse o presidente do Sindicato Rural, Celso Nogueira.

Para a edição deste ano, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está montando um estande com mais de 3 mil m², que apresenta os pilares do programa Pra Frente Cuiabá, são eles: Agro da Gente, Sine da Gente, Cuiabanco, Imex e Qualifica Cuiabá. A estrutura abrigará ainda o gabinete do prefeito, que será transferido para o local durante os dias do evento.Também estará disponível uma exposição com os tratores e equipamentos que atuam na agricultura familiar, uma área de sustentabilidade com placas solares, um container com amostras sobre a ferrovia e, mais uma novidade, um painel de led com transmissão ao vivo dos rodeios e shows para o público. A ação conta ainda com participação efetiva das secretarias municipais de Turismo e Cultura, Esporte e Lazer.

“Sem dúvida, a 54ª Expoagro representa história, o maior evento ligado ao setor do agronegócio e, por isso, a Prefeitura não poderia, neste período pós-pandemia, ficar ausente desse evento e de forma muito nobre estamos promovendo a abertura de forma oficial. Além disso, preparamos o nosso estande que é uma integração de esforços de várias secretarias para fomentar o desenvolvimento da economia da nossa região, com o programa Pra Frente Cuiabá, integrando o Turismo e a Cultura. Teremos ainda a participação da Prefeitura no fórum de palestra, onde estaremos discutindo a logística de Cuiabá, o empreendedorismo e o projeto do programa de agronegócio de Cuiabá. Então, nossa expectativa é muito positiva”, pontua o secretário Francisco Vuolo.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, mencionou ainda o investimento na realização das obras de requalificação do parque de exposições. “A Prefeitura de Cuiabá foi e sempre será parceira de um evento tão importante como esse para nossa economia, nossa cultura e para a população. Acrescento também que a gestão, em parceria com o Sindicato Rural, está fazendo a maior obra da história do parque de exposição, que é o Centro de Eventos Jonas Pinheiro. Através de uma emenda federal e uma contrapartida da Prefeitura de Cuiabá, estamos transformando aquele espaço no maior centro de eventos do Centro-Oeste”, reforça Stopa.

Também estiveram presentes o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Sales, o diretor-geral da Empresa Cuiabana de Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite, o diretor do Sindicato Rural, Allan Paulino, o deputado estadual, Carlos Avallone, entre outras autoridades.

Confira a programação completa: