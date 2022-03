Renato Albani faz show de humor no Teatro Zulmira neste sábado

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

O Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros abre as portas, neste sábado (2), para você rolar de rir. O humorista Renato Albani apresenta o espetáculo de stand up “Me tornei quem eu mais temia” e ainda há ingressos para a sessão extra. A sessão das 20h já está esgotada.

No show de humor, Renato aborda os acontecimentos da própria vida, pensamentos distorcidos e divertidos, como a indignação dele com a diferença dos preços das coisas populares e as de alto padrão.

Capixaba, com 35 anos, radicado em São Paulo, Albani é engenheiro eletricista de formação e, sem saber, começou a fazer comédia na escola, quando os professores dele davam a ele os 5 minutos finais das aulas para fazer imitações e contar piadas. Profissionalizou-se em 2010, quando passou a integrar o grupo Comédia 027, em Vitória (ES).

No currículo, Renato traz participações no programa Tudo é Possível com Ana Hickman, The Noite com Danilo Gentili, Roberto Justus Mais, além de shows no canal Comedy Central. Contabiliza, ainda, turnês internacionais pela Europa e Japão e temporadas de sucesso no Teatro Frei Caneca em São Paulo.

Para quem doar dois quilos de alimentos, o valor do ingresso tem desconto de 50%. A arrecadação será repassada a entidades filantrópicas cadastradas pela Assembleia Social (Coordenadoria de Integração, Cidadania e Cultura da ALMT).

Os ingressos estão sendo vendidos pelo link https://bit.ly/3ipnv44 ou presencial na Casa de Festas no Shopping Pantanal e na Distribuidora do Loro. A realização é de Lu Mello Produções.

Serviço

Stand up “Me tornei quem eu mais temia”, com Renato Albani

Data: Sábado (2), às 18h30 (abertura do teatro às 17h30)

Local: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros (ALMT)

Pontos de venda: Casa de Festa no Shopping Pantanal ou Distribuidora do Loro

Compre on-line: https://bit.ly/3ipnv44

Informações e Disk Ingressos: (65) 99972-7897 / (65) 99569-3371