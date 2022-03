Representantes da Ageprev-MS visitam a sede do Cuiabá Prev para conhecer o funcionamento do sistema de tecnologia e informação

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá – Cuiabá Prev recebeu na manhã desta sexta-feira (25) a visita dos servidores da Agência de Previdência de Campo Grande- Mato Grosso do Sul que vieram conhecer o funcionamento do sistema de tecnologia e informação já implantado na capital. Na ocasião, o secretário especial de Previdência na Secretaria Municipal de Gestão, Fernando Jorge Mendes de Oliveira, fez uma apresentação do Cuiabá Prev para a comitiva formada por onze servidores.

Cuiabá se tornou referência para outros estados e municípios pela efetividade e aplicabilidade do programa Papel Zero, que possibilita a tramitação de todos os processos de forma digital; o projeto Conheça + Cuiabá Prev, onde é feita a troca de conhecimento entre os servidores de todos os setores; como é o relacionamento com os segurados. “Ficamos satisfeitos em saber que o município por meio da Prefeitura de Cuiabá, gerida pela gestão humanizada do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, tem despertado interesse em conhecer o funcionamento in loco do Cuiabá-Prev. Isso demonstra que estamos no caminho certo e que os bons resultados que vêm sendo alcançados representa o compromisso com os nossos aposentados e pensionistas”, declarou secretário especial de Previdência na Secretaria Municipal de Gestão, Fernando Jorge Mendes de Oliveira.

O diretor de Gestão da Informação da Agência de Previdência de Campo Grande- Mato Grosso do Sul, João Ricardo Dias de Oliveira fez questão de reforçar que um dos principais motivos que despertaram a curiosidade em conhecer o sistema gerido pelo Cuiabá Prev foi que, a capital é o cartão de visita da empresa responsável pela aplicação do sistema de gestão. “Nós adquirimos o mesmo sistema já aplicado aqui em Cuiabá, por isso que montamos uma caravana para levar o máximo de conhecimento e experiência sobre a funcionalidade do sistema. Existem muitas etapas a serem concluídas, então, decidimos conhecer o que está funcionando e com bons resultados”, destacou João Ricardo.

Foi apresentado aos visitantes um pouco da história do Cuiabá Prev; sua estrutura organizacional; como está investido o fundo previdenciário; como é feita a prova de vida, destacando o aplicativo Meu RPPS, onde é possível fazer o procedimento de forma totalmente virtual, bem como sobre as certificações que o Cuiabá Prev detém – como o selo ISO 9001, concedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referente à qualidade de serviços e administração de recursos financeiros; o certificado “Pró Gestão”, concedido pelo Ministério da Economia, através da Secretaria Nacional de Previdência e o certificado de “Conselho Transparente”, da Controladoria Geral do Município – e seus benefícios.

“O Cuiabá Prev detém o selo ISO 9001:2015, certificado concedido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referente à qualidade de serviços e administração de recursos financeiros; o certificado “Pró Gestão”, concedido pelo Ministério da Economia, através da Secretaria Nacional de Previdência e o certificado de “Conselho Transparente”, da Controladoria Geral do Município. São esses reconhecimentos que despertam os interesses das demais instituições Brasil afora e levado o Cuiabá-Prev a receber mais de 20 visitas técnicas ao longo da gestão Emanuel Pinheiro”, esclareceu Fernando de Oliveira.

A gerente técnica e sócio da empresa Agenda Assessoria, Élida Pereira Gerônimo, parabeniza o município que tem se destacado pela forma de atuação e gestão dos aplicativos de gerenciamento inovadores. “Através dos softwares possibilitamos maior segurança, evitando fraudes pois, realizamos de forma efetiva o confronto de dados para validação de dados, principalmente dos óbitos. Dessa forma conseguimos evitar as possíveis fraudes que desoneram os cofres públicos no confronto de dados para validação das informações. Estamos presentes em 09 estados, 10 capitais e mais de 200 municípios”, informou Élida.

O secretário especial de Previdência, Fernando Jorge Mendes de Oliveira agradeceu a visita e se colocou à disposição para contribuir com outras instituições previdenciárias. “Para nós é sempre uma satisfação poder colaborar com outras instituições correlatas, visando sempre o aprimoramento dos serviços entregues aos segurados e também o equilíbrio financeiro e atuarial das instituições públicas. Estamos conseguindo ser referência, o que acarreta em um modelo de gestão que atende ao princípio da eficiência da Administração pública”, finalizou o secretário especial de Previdência na Secretaria Municipal de Gestão.