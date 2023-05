Representantes da agricultura familiar de MT buscam experiências exitosas na produção do café e do leite

Nesta segunda-feira (29.05), os 348 mil estudantes das 668 escolas da Rede Estadual de Ensino participarão de uma manhã com palestra online sobre a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento é organizado pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Regional (SAGR) e do Núcleo de Mediação Escolar.

Com o tema “Webinar – Escola que olha, protege”, a iniciativa faz parte das ações desenvolvidas durante a campanha Maio Laranja, que é nacionalmente conhecido como o mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Além das atividades desenvolvidas para este período, durante todo o ano letivo, a Seduc busca fortalecer a atuação das unidades escolares para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Patrícia Carvalho, líder do Núcleo de Mediação Escolar, afirma que a proposta é direcionar o evento aos estudantes do Ensino Médio, Fundamental e servidores. A intenção é fazer com que todos saibam identificar situação de abusos, violência ou exploração sexual e então fazer a denúncia por meio do “Disque 100” ou comunicar a escola, pois ela também faz parte da rede de proteção social de toda criança e adolescente. “Temos essa preocupação com a didática do evento e a proposta do estudante como protagonista, para que ele se sinta pertencente ao espaço escolar”, disse.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a ideia é que todas as escolas, a comunidade escolar e seus familiares participem do webinar. “Todas as Diretorias Regionais de Educação estão mobilizadas para incentivar estudantes e professores para o evento. Sabemos que a prevenção é uma ação eficaz e vamos investir muito nisso”, finalizou.