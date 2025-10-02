JUSTIÇA
Representantes da Enfam visitam Esmagis-MT para fortalecer diálogo e cooperação
A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT) recebeu nesta semana a visita de integrantes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). O encontro teve como objetivo intensificar o diálogo institucional e promover o alinhamento pedagógico e administrativo das ações educacionais, em conformidade com as diretrizes da Enfam e da Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura (Renejum).
Durante a visita, ambas as equipes apresentaram os eixos que norteiam as instituições na atual gestão, trocaram experiências sobre práticas pedagógicas e gestão educacional. A iniciativa reforça o compromisso das duas escolas judiciais, nacional e estadual, com a cooperação para a melhor formação de magistrados e, consequentemente a excelência na entrega da prestação jurisdicional.
O presidente da Enfam, ministro Benedito Gonçalves, participou virtualmente do encontro. Ele ressaltou que a visita não tem cunho fiscalizatório, pelo contrário, busca cooperação e integração com as escolas do Brasil inteiro. “Nós transformamos a ideia normativa de fiscalização dos cursos iniciais, de formação e capacitação continuada. Eu vejo as 27 escolas estaduais e as seis federais nesse mister constitucional. O que fazemos é esse contato em forma de informação e de intercâmbio de ideias, ações extremamente importantes. Essa ação dialogal eu comecei ainda quando estava no Tribunal Superior Eleitoral.”
O ministro apontou que a cooperação Enfam-escolas regionais/federais está gerando ações significativas. “No decorrer deste ano já podemos verificar vários resultados advindos das visitas técnicas. Um exemplo é a redução da carga horária para credenciamento (que antes eram exigidas 20h e agora passaram a ser necessárias 12h) tão almejadas pelas escolas. Outras melhorias ainda virão por meio de projetos que estão em nossas escolas e também da coleta de dados que foi feita nesta conversa técnica.”
O desembargador Márcio Vidal, diretor da escola do TJMT, destacou a satisfação pela cooperação entre Enfam e Esmagis e ressaltou que esse é um momento de construção de pontes e, ainda, de conhecimento. “O conhecimento é infinito. Nossa ação é infinita. A magistratura brasileira, a exemplo das magistraturas do mundo todo, precisa estar retilínea e afinada com a realidade do mundo em que vivemos. Ao longo do tempo, vamos percebendo que os problemas são comuns, tratam-se de todos os seres humanos, os quais têm sonhos, projetos e esses precisam ser implementados. Então, é importante ver a Enfam, sob a direção do digno ministro, conduzindo uma integração e uma cooperação. Essas são as palavras-chaves do momento que estamos vivendo.”
Vidal apresentou as cinco diretrizes que conduzem a gestão 2025/2026 na Esmagis-MT, quais sejam: Comunicação, Deontologia, Economia, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação. Também apresentou o projeto Centro de Estudos Integrados em Meio Ambiente, que, por meio da união entre diversas instituições do estado, promove diferentes expertises para enfrentar desafios ambientais complexos. “Não adianta nada termos casa e conforto, se não tivermos vida, oxigênio suficiente, água para ser consumida ou se houver fome. Vai aumentar a violência. Surgirão mais tiranos. Temos que ter essa percepção e diálogos com todas as escolas, por meio da Enfam, para juntos construirmos a solução. Sozinhos, nós não vamos a lugar nenhum.”
O juiz coordenador da Esmagis, Antônio Peleja, que também participou do evento, pontuou que a reunião foi profícua. “A equipe da Enfam veio a Cuiabá visitar as dependências da Esmagis-MT no intuito de colaboração, de integração, conhecer os nossos cursos, as nossas metodologias que estão alinhadas à Enfam. A finalidade, além de fazer essa visita, é verificar o que pode ser otimizado. A intenção do ministro Benedito é oferecer excelência a essas atividades pedagógicas por parte de uma rede de escolas da magistratura do país, para que haja uma maior uniformidade e evite o dispêndio de recursos. Então, é preciso, é recomendável uma integração dessas escolas.”
O secretário-executivo da Enfam, Leonardo Peter da Silva, registrou que a Escola está no caminho certo, segundo o esperado pela Enfam. “Viemos aqui, ao TJMT, para conhecermos o desenvolvimento da formação de magistrados e como que nós podemos, enquanto órgão coordenador, ajudar e participar em parceria com a escola. Em Mato Grosso, especificamente, os eventos, os cursos e atividades desenvolvidas, em especial na área de comunicação, nos marcaram e vamos levar para outras escolas, principalmente os programas e os podcasts que promovem a aproximação com os magistrados mais distantes da capital e com a sociedade. Também na parte de cursos credenciados, pontos que foram colocados pelo desembargador e pelo juiz coordenador mostram o quanto estamos alinhados [Enfam e Esmagis-MT], pensando em como achar novos caminhos na formação da magistratura.”
Silva pontuou ainda que o resultado da reunião foi muito positivo. “Estamos muito satisfeitos com a reunião. Estamos levando muitas anotações, vários pleitos apresentados para serem analisados pela direção da Enfam, em conjunto com pleitos de outras escolas, para eventuais revisões normativas e eventuais futuros projetos em colaboração.”
A comitiva da Enfam foi composta ainda pela secretária Acadêmica e de Formação, Mariana Camargo Rocha; pela chefe da Seção de Infraestrutura Educacional, Ana Paula Nóbrega Camilo de Morais Antunes; pelo assessor da Secretaria de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira, Ivan Gomes Bonifácio; e a técnica da Seção de Credenciamento e Acompanhamento de Cursos (Secra), Naysa Polliana Freire Pereira. Pela Esmagis-MT, participaram ainda a secretária-geral Claudia Regina Candia; a equipe pedagógica Pollyana Ollini, Sarah Arruda e Miriam Macário; o assessor de relações institucionais Reginaldo Cardoso e a assessora de imprensa Keila Maressa.
Autor: Keila Maressa
Fotografo: Josi Dias
Departamento: Assessoria de Comunicação da Esmagis – MT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Atraso de 40 horas em voo resulta em indenização de R$ 10 mil
Um passageiro que enfrentou atraso de cerca de 40 horas em viagem aérea conseguiu, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), aumentar a indenização por danos morais que havia sido fixada em Primeira Instância. A decisão é da Quarta Câmara de Direito Privado, que elevou o valor de R$ 3 mil para R$ 10 mil, reconhecendo a gravidade dos transtornos sofridos com o cancelamento do voo, extravio de bagagem e entrega posterior de mala danificada.
O caso teve início em Rondonópolis, quando o consumidor adquiriu passagens para viajar a Natal (RN) em abril de 2024. O itinerário previa conexões em Campinas e Recife, com chegada prevista para a manhã de 23 de abril. Contudo, o voo inicial foi cancelado sem aviso prévio, e o passageiro só conseguiu chegar ao destino na madrugada do dia 24, mais de 40 horas depois do previsto.
Segundo o acórdão, além da demora, houve falha na assistência material ao cliente e ainda o extravio da bagagem, devolvida apenas no dia seguinte. Para a relatora, desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, a situação ultrapassa “o mero aborrecimento” e caracteriza violação a direitos da personalidade.
“Em casos dessa natureza, a indenização fixada em R$ 3 mil revela-se insuficiente, impondo-se sua elevação para R$ 10 mil, quantia que esta Câmara tem arbitrado em situações análogas e que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”, registrou a magistrada no voto.
O passageiro também pleiteava indenização por danos materiais, sob o argumento de que o atraso teria lhe custado a chance de manter seu emprego. A Quarta Câmara, contudo, rejeitou esse pedido por entender que não houve comprovação do nexo causal entre a perda do vínculo de trabalho e o cancelamento do voo. Para os desembargadores, a “perda de uma chance” exige prova de que a oportunidade frustrada era real e concreta, não bastando mera expectativa.
A decisão foi unânime e seguiu a linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece parâmetros para casos de falha na prestação de serviço por companhias aéreas.
Processo nº 1019946-12.2024.8.11.0003
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Conferência Recupera MT fortalece combate ao crime organizado
Começa nesta quinta-feira (2) a Conferência Recupera MT em Cuiabá, com foco no fortalecimento das unidades responsáveis pela recuperação de bens oriundos de atividades criminosas. O evento também busca ampliar a cooperação entre órgãos federais e estaduais do Sistema de Justiça e das forças de segurança. A programação segue até sexta-feira (3), no Espaço Justiça, Cultura e Arte Desembargador Gervásio Leite, localizado na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.A iniciativa é fruto da parceria entre o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), a Corregedoria-Geral do Poder Judiciário, a Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso (Esmagis-MT), a Polícia Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).A Conferência representa uma oportunidade estratégica para o intercâmbio de experiências e boas práticas entre as instituições participantes, além de reforçar ações voltadas ao enfraquecimento financeiro das organizações criminosas. Serão debatidas estratégias de identificação, apreensão, administração, alienação e destinação de bens adquiridos com recursos ilícitos.A programação inclui palestra de abertura, oito painéis temáticos e a elaboração de um documento final com os principais resultados do evento. A abertura será às 9h, seguida da palestra “Rede Recupera – Contextualização”, conduzida por Getúlio Monteiro de Castro Teixeira, coordenador-geral de Operações Integradas e Combate ao Crime Organizado da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).Quatro promotores de Justiça do MPMT participarão como palestrantes da Conferência Recupera MT. No dia 2, às 14h, o promotor João Batista de Oliveira estará no painel 2, debatendo o tema “Alienação Antecipada”. Mais tarde, às 16h30, Mauro Zaque de Jesus abordará “A Execução dos Leilões pelo Estado de MT” no painel 4. No dia 3, às 9h, o painel 5 terá como um dos palestrantes Renee do Ó Souza, que tratará do tema “Confisco Alargado”. E, às 16h20, Adriano Roberto Alves estará no painel 8 sobre “Recuperação de Ativos como Ferramenta de Enfrentamento ao Crime Organizado, com Foco na Investigação Patrimonial”. A subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão do MPMT, Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, atuará na coordenação dos trabalhos durante a elaboração do documento final da conferência, ao lado do corregedor-geral do PJMT, desembargador José Luiz Leite Lindote, e do delegado-geral adjunto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Rodrigo Bastos da Silva. Para ela, a Conferência Recupera MT marca o fortalecimento da cooperação entre instituições, pois recuperar ativos é um desafio jurídico e um compromisso ético com a sociedade, que espera respostas efetivas contra a criminalidade.“O Ministério Público de Mato Grosso tem buscado atuar, cada vez mais, de forma integrada com o Poder Judiciário, as polícias e demais órgãos, porque entende que só por meio da união de esforços, da atuação colaborativa e da inovação – não apenas no uso de novas tecnologias, mas sobretudo na modernização de procedimentos ou na criação de protocolos comuns, será possível garantir que os frutos do crime não permaneçam nas mãos de quem afronta a lei. Mais do que recuperar recursos decorrentes de práticas criminosas, estamos falando de devolver confiança à população e reafirmar a mensagem de que o crime não compensa”, destacou Confira a programação completa do evento aqui.Rede Recupera – Instituída pela Portaria do MJSP nº 533/2023, a Rede Recupera é uma instância de articulação institucional para fins de identificação, apreensão, administração, alienação e destinação de ativos relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal. Ela tem como objetivo potencializar o processo de recuperação de ativos, além de estabelecer um ambiente seguro para o compartilhamento de experiências, metodologias de trabalho, boas práticas, capacitação integrada, protocolos, dentre outras possibilidades de fortalecimento das unidades de Recuperação de Ativos das Polícias Civis e Federal. Os encontros da Rede Recupera já foram realizados em Brasília, em abril e outubro de 2024, e em Fortaleza, em maio de 2025.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
Mutirão Eleitoral retorna ao Pedra 90, em Cuiabá, para ampliar cadastramento biométrico
Contas de Juara e Nova Canaã do Norte recebem parecer favorável do TCE-MT
Encontro debate avanços e desafios do Serviço de Acolhimento Familiar em Mato Grosso
Segurança
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos...
Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop
A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de...
Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política7 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
CIDADES6 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde6 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
Várzea Grande7 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares
-
Brasil2 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI