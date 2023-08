Representantes da Seduc de Goiás conhecem unidades de ensino de MT e destacam eficiência em sistema de construção

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) recebeu nesta sexta-feira (04.08) representantes da Secretaria Estadual de Educação de Goiás (Seduc-GO), para conhecer os projetos, programas, metodologias e sistemas de construção adotados em Mato Grosso. Os representantes visitaram as novas unidades escolares, projetadas no Sistema Modular de Superestrutura em Pré-Moldados, que leva aproximadamente 180 dias para ser construídas, agilizando as entregas.

O superintendente de Gestão Administrativa da secretaria goiana, Leonardo de Lima Santos, destacou a modalidade de obras, responsável pela eficiência e melhor gestão de tempo das obras. “O sistema de construção e o processo jurídico adotados em Mato Grosso são eficientes e funcionam. São ações fundamentais e assertivas como esta que contribuem para o desenvolvimento de uma obra e o avanço da educação”, disse.

O diretor administrativo-financeiro da Seduc-GO, Andros Roberto Barbosa, disse que a visita contribuirá no avanço dos Processos Administrativos no sistema de atuação da área da gestão e execução. “Nós observamos que em Mato Grosso a Secretaria preza muito pela inovação e pela rapidez, como no caso das obras realizadas nessa nova modalidade e da promoção do plano educacional, adotado no estado. O avanço nas questões processuais e na infraestrutura da nova construção é o grande diferencial. São algumas das ações que levaremos de uma forma muito positiva para o nosso estado” afirmou.

Gustavo Veiga Jardim, superintendente de Infraestrutura da Educação em Goiás, disse que a visita foi extremamente valiosa e proveitosa. “Essa troca de informações e todo esse aprendizado é uma experiência que estamos buscando há um bom tempo, e sempre paramos na questão burocrática. Em Mato Grosso, as ações funcionam, com uma metodologia eficiente e transparente e que nós vamos tentar aplicar em Goiás para contribuir com a agilidade desse sistema. A melhor forma de realizar esse investimento de forma eficiente é levar para o nosso estado o que vocês estão implantando aqui e seguir nesse mesmo caminho”, pontuou.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, disse que a visita foi uma grande oportunidade de trocar experiências para reforçar as ações educacionais. “É sempre muito importante realizar essas trocas entre estados e promover ações que sejam assertivas na educação. Nos apresentamos para eles o Plano Educação 10 Anos, que é um conjunto de ações e investimentos em três frentes: modernização da infraestrutura, tecnologias educacionais e gestão pedagógica. Com a implementação dessas ações, vamos colocar a Educação de Mato Grosso entre as cinco mais bem avaliadas do país”, destacou.