Residente formada na Empresa Cuiabana de Saúde Pública se torna membra da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, convida para o lançamento do ‘E-book’ da Rede Protege de Cuiabá. Nele, estarão orientações sobre o atendimento a crianças e adolescentes em situação de violência.

O evento será realizado nesta quarta-feira (15), às 15 horas, na sede da Defensoria Pública, no Centro Político Administrativo.

A apresentação será transmitida pelo canal transmissão ocorrerá O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Defensoria no Youtube – https://www.youtube.com/c/defensoriapublicadematogrosso.

“O E-book vai tratar da redução da revitimização de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, fortalecimento da cultura do trabalho em rede e celeridade nas intervenções são alguns dos objetivos da Rede Protege de Cuiabá, que lançará no próximo dia 15”, disse a analista assistente social da Defensoria Pública, Karolline Rodrigues de Oliveira.

As orientações contidas no E-book se forem seguidas resultarão, conforme a Rede Protege, na diminuição da fragmentação e do conflito de competências entre atores e atrizes da rede de atendimento, na celeridade nas intervenções e no fortalecimento da cultura do trabalho em rede, potencializando o bom funcionamento da engrenagem da rede. o material é resultado de diversas reuniões, articulações intersetoriais e elaboração dos fluxos pelos grupos de trabalho.

“O serviço ofertado pela Rede Protege em Cuiabá vem ao encontro das premissas do nosso prefeito Emanuel Pinheiro que é trabalhar para diminuir os casos de maus tratos com nossas crianças e adolescentes. Diariamente, nas quatorze unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são ofertados projetos voltados ao atendimento desse público. Dentre eles, podemos destacar o Serviço de Fortalecimento de Convivência de Vínculo- SFCV. Nessa proposta realizamos ações a fim de oferecer mais dignidade e um ambiente familiar sadio. Esse E-book irá contribuir e muito com o trabalho da Assistência Social no município de Cuiabá”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A Rede Protege, articulação intersetorial da infância e adolescência de Cuiabá, conta com a participação de diversas instituições, entre elas, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Defensoria Pública, a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.

*Com informações da Assessoria da Defensoria Pública