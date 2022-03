Responsabilidade objetiva e subjetiva de gestores e colaboradores públicos em debate no TCE

Crédito: Divulgação

O cenário político estadual, a situação econômica dos municípios e a atuação institucional da Associação Mato-grossense dos Municípios, foram alguns dos assuntos discutidos em uma reunião realizada nesta segunda-feira, entre o presidente da AMM, Neurilan Fraga, e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, na sede da instituição. A sucessão estadual foi um dos principais temas, considerando a proximidade do pleito e a importância do Poder Executivo estadual como apoio à sustentabilidade e governabilidade dos municípios.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga destacou que o lançamento de mais nomes aos Governo do Estado fortalece o processo democrático.“Sou simpático à ideia de mais candidaturas ao Governo de Mato Grosso. A decisão é soberana no processo sucessório e o povo já amadureceu bastante os critérios de avaliação para decidir com legitimidade”, assinalou.

Por outro lado, Fraga adiantou o seu apoio a uma eventual candidatura do senador Wellington Fagundes, tanto para a reeleição ao Senado, quanto para o Executivo Estadual. “Há algum tempo não temos discutido política partidária, mas o Senador Wellington tem o meu total apoio”, disse ele, destacando que o futuro governador deve ter um olhar atento aos os municípios, especialmente para os pequenos, que necessitam de investimentos em várias áreas, em especial a saúde e a educação.

O prefeito Emanuel Pinheiro ressaltou que todo e qualquer processo sucessório em Mato Grosso tem que ter a participação da AMM, que é a casa dos prefeitos. “Não tem como discutir o assunto sem passar por aqui, principalmente agora que temos um presidente que tem uma presença marcante no cenário estadual. Todos os prefeitos estão muito bem representados por essa gestão que é motivo de orgulho. Não tem como iniciar a discussão sobre as eleições sem dialogar com a Associação”, destacou.

Pinheiro frisou a importância de mais postulantes ao cargo majoritário. “Há necessidade de termos mais opções na disputa do pleito. Todo gestor deve ter um julgamento popular para avaliar a gestão. Defendemos que mais forças participem porque a sociedade precisa ter um leque maior de opções. Fui avaliado em Cuiabá numa eleição duríssima. É necessário que haja oposição, é salutar, pois democracia se faz com mais democracia e voto se faz com voto”, afirmou.

A representatividade da AMM foi destacada pelo prefeito, que é filiado à instituição, por reconhecer a sua importância no contexto estadual e nacional. Emanuel disse que o Estado tem uma geração de prefeitos com representatividade política e institucional com a gestão de Neurilan Fraga, com força na esfera estadual e nacional em defesa do municipalismo, está sempre auxiliando e apoiando os municípios. “Mato Grosso possui cerca de 70% de municípios pequenos que precisam muito da prestação de serviço da instituição”, observou.