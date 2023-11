Restaurante Popular retoma atendimentos com nova estrutura e é aprovado pela população; “Qualidade é ótima”

Localizado na Rua Barão de Melgaço, no centro da capital, o Restaurante Popular Elza Fortunato Biancardini, que passou por uma ampla reestruturação e modernização, promovida pela gestão Emanuel Pinheiro, reiniciou as atividades nesta terça-feira (14). Em menos de duas horas de funcionamento, mais de sessenta pessoas haviam almoçado no local, garantindo uma refeição rica nutricionalmente ao valor simbólico de R$2. O Restaurante Popular funcionará de segunda à sexta-feira (excetuando feriados e finais de semana), no horário das 11h às 14h.

“Essa fase do Restaurante Popular faz parte da nossa nova política de Segurança Alimentar pensada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e toda a sua equipe de Assistência Social. Junto com o programa Prato Cheio, que idealizamos para descentralizar a alimentação social, vamos atender mais de 26 mil refeições ao mês e chegar àquelas pessoas que mais precisam”, explicou a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, que acompanhou todo o trabalho de modernização do novo espaço do Restaurante Popular para garantir comodidade ao público.

Senhor Antônio Hernani Martins, 75 anos, foi um dos primeiros a chegar para garantir o almoço.

“Para quem conta com uma renda mensal de um salário mínimo, esse serviço oferecido pela Prefeitura de Cuiabá é muito bom, pois temos a chance de nos alimentar bem pagando pouco. Comi, gostei e aprovei. A qualidade é ótima”, afirmou.

O senhor Mário de Palma, 78 anos, também é um frequentador do restaurante popular. Vendedor ambulante de salgados, ele elogiou a ideia de manter esse estabelecimento para fornecer refeições de boa qualidade a baixo custo. “Aqui, com apenas R$2, temos a oportunidade de comer tudo que precisamos para manter a saúde. Tem arroz, feijão, um tipo de carne ou frango, salada, suco e até sobremesa. Estou muito feliz”, agradeceu.

Nesta terça-feira (14), o cardápio do dia inclui arroz, feijão, estrogonofe de carne, farofa de couve, salada de alface, beterraba, tomate, suco, paçoca e uma fruta. Para o primeiro dia de atendimento, foram produzidos 80 quilos de arroz, 25 quilos de feijão, 60 quilos de carne, além de verduras e legumes, suficientes para atender aproximadamente mil pessoas.

“Vamos ajustando a quantidade gradativamente, conforme a demanda, para evitar o desperdício. No entanto, elaboramos tudo com cuidado, de forma balanceada, para oferecer uma refeição nutricionalmente correta”, explicou a nutricionista responsável, Ladiana Martins Moraes.

Compromisso

A reestruturação do espaço abrangeu diversas áreas, desde a modernização da cozinha até a renovação da área de atendimento e refeições. As instalações foram atualizadas para garantir padrões rigorosos de higiene e segurança alimentar, priorizando também a acessibilidade, com banheiros adaptados, cozinha equipada com equipamentos de qualidade e refeitório com espaços adequados para atender o maior número de pessoas diariamente. A capacidade de atendimento é de 1,7 mil refeições por dia.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, reforçou o compromisso no combate à fome de famílias em situação de vulnerabilidade social. “Em setembro, assinamos o convênio para efetivação do maior programa da história de Cuiabá: o Prato Cheio, além da adesão ao Plano Brasil Sem Fome, desenvolvido pelo governo federal, que agrega 80 ações e programas, com mais de 100 metas propostas pelos 24 Ministérios que compõem a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN).

“Eu sempre digo que a minha gestão se pauta pelo respeito e trabalho por quem mais precisa. A fome é uma ameaça constante à dignidade humana e à igualdade de oportunidades e a gestão não mede esforços para que esse cenário tão cruel e que afeta tantas famílias seja erradicado”, defendeu Emanuel Pinheiro.

Sem Restrições

O Restaurante Popular fornecerá diariamente almoço a um preço acessível e com um cardápio balanceado conforme as orientações nutricionais. Sem restrições e independentemente de cadastro em algum programa social, qualquer cidadão poderá ter acesso ao alimento.

“É motivo de muito orgulho a retomada desse atendimento, de forma presencial, à população cuiabana. Faz parte da premissa da gestão do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e da nossa primeira-dama, Márcia Pinheiro, oferecer um atendimento de qualidade com serviços de excelência. O ambiente foi todo reformado para melhor atender qualquer cidadão que pode ter acesso a um cardápio balanceado, preparado por nutricionistas”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

Zaide Maria Neckel, proprietária da empresa Norte Sul, responsável pelos serviços do Restaurante Popular, expressou satisfação com a parceria com a Prefeitura de Cuiabá. Com vasta experiência no ramo alimentício voltado ao atendimento do público em situação de vulnerabilidade social, ela destaca que o baixo custo não compromete a qualidade da comida.

“A gente fica muito contente de poder atender o pessoal com baixa renda, com uma alimentação saudável e balanceada. Tudo aqui é elaborado por uma equipe especializada. Para que as pessoas tenham confiança no cuidado em que os alimentos são preparados, o interior da cozinha pode ser observado pela população. Preparamos tudo com muito carinho e dedicação. Todo mundo que vai conseguir ver realmente de fora para dentro toda a organização”, ressaltou Zaide.

“Temos como prioridade oferecer uma alimentação de qualidade, altamente balanceada, de baixo custo e prezando sempre o consumidor final. A nossa prioridade é fazer com que os clientes saiam do restaurante satisfeitos”, comentou a proprietária.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT