RETRO 2022-ETANOL/CEPEA: Exportações são intensas em 22/23, mas demanda interna cai

Cepea, 27/12/2022 – Enquanto as exportações brasileiras de etanol foram expressivas ao longo da safra 2022/23, a demanda interna por hidratado seguiu desaquecida. Isso porque, segundo pesquisadores do cepea, com o aumento das vendas de gasolina C nas bombas – devido à vantagem competitiva de preço –, a procura por etanol anidro cresceu, em detrimento da demanda pelo hidratado. Nesse cenário, os preços dos etanóis hidratado e anidro nas usinas foram pressionados na parcial da safra 2022/23. Cálculos do Cepea mostram recuos de 13,8% e de 12,8% nos preços do hidratado e do anidro, respectivamente, na parcial da atual safra frente aos da anterior – em termos reais (os valores foram deflacionados pelo IGP-M de novembro), com médias de R$ 2,8826/litro e de R$ 3,2852/litro entre abril e novembro/22. Quanto à liquidez, o cenário foi de poucos negócios entre abril e novembro, visto que compradores consultados pelo Cepea se mostraram cautelosos. A indefinição tributária sobre os combustíveis tem preocupado os agentes do mercado, que aguardam por um posicionamento do governo para, então, definirem suas metas para o próximo ano. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

