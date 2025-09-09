Connect with us

JUSTIÇA

Réu é condenado a 14 anos por matar jovem em barbearia

Publicado em

09/09/2025

Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres (169 km de Cuiabá) condenou, nesta segunda-feira (09), o réu Ewander Soares da Silva à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo homicídio qualificado de Fausto Jonas dos Santos, de 18 anos, ocorrido em 25 de junho de 2024, em uma barbearia localizada no município.Conforme apontado no julgamento pelo promotor de Justiça Roberto Arroio Farinazzo Junior, o réu foi responsabilizado pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal).““Este foi um crime brutal, cometido com frieza e premeditação, em que a vítima, um jovem de apenas 18 anos, foi executada enquanto trabalhava. A condenação de 14 anos em regime fechado representa justiça para a família de Fausto Jonas dos Santos”, destacou o promotor de Justiça.O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do crime, bem como as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT).De acordo com as investigações, o réu entrou na barbearia se passando por cliente, anunciou um suposto assalto e, em seguida, efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a na cabeça. Fausto Jonas dos Santos chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).Durante o julgamento, o réu foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem direito de recorrer em liberdade. A decisão seguiu entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068), que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Fonte: Ministério Público MT – MT

JUSTIÇA

Candidatos de concurso da magistratura são convocados para exame psicotécnico

Published

1 hora atrás

on

09/09/2025

By

Será realizado no dia 14 de setembro, às 8h (horário de Cuiabá) o exame psicotécnico do concurso público para ingresso na carreira da magistratura de Mato Grosso, no cargo de juiz substituto. A etapa do certame ocorrerá na FAC Educacional, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 374, bairro Poção, na capital. Os portões serão fechados às 7h30 (horário local). Confira o edital de convocação e a relação dos candidatos convocados clicando aqui.

Os candidatos deverão comparecer no local com antecedência de 1 hora fixado para início do exame, munidos de documento oficial original de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente e duas unidades de lápis preto nº 2.

Não haverá segunda chamada para o exame psicotécnico, sendo automaticamente eliminado do concurso público o candidato que não comparecer até o fechamento dos portões.

O exame psicotécnico possui caráter eliminatório e será realizado por uma banca examinadora a ser designada pela FGV, que emitirá parecer conclusivo sobre os candidatos. O exame ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia nº 02/2016 e nº 09/2018 e demais legislações vigentes da classe.

O exame psicotécnico permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido.

Recomendações – Aos candidatos convocados para o exame psicotécnico sugere-se dormir bem na noite anterior (desejável 8 horas de sono); alimentar-se adequadamente na noite anterior e no dia do exame, com refeições leves e saudáveis; evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, nas 24 horas que antecedem o exame; usar óculos de grau, caso faça uso; além e evitar realizar atividade física de alto impacto, na noite anterior.

Autor: Celly Silva

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Réu é condenado a 61 anos por feminicídio e homicídio qualificados

Published

1 hora atrás

on

09/09/2025

By

O réu Valdinei da Silva Santana foi condenado nesta terça-feira (9) pelo Tribunal do Júri da comarca de Jaciara (144 km de Cuiabá), pelos crimes de feminicídio contra a companheira Gleiciane de Souza e homicídio de Vanderson Alves Fichio. O Conselho de Sentença reconheceu que os assassinatos foram praticados por motivo torpe, com meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Além das duas mortes, o réu foi responsabilizado por vilipêndio e destruição de cadáver, incêndio, dano qualificado e posse ilegal de arma de fogo, incluindo um revólver com numeração adulterada.A pena total foi fixada em 61 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, mais um ano, oito meses e 19 dias de detenção, além do pagamento de 94 dias-multa. O cumprimento será em regime fechado. A sentença também determinou o pagamento de R$ 100 mil por danos morais aos filhos de Gleiciane, além de R$ 63,2 mil por danos materiais e R$ 50 mil por danos morais aos pais de Vanderson.Os crimes ocorreram em setembro de 2024, no Distrito de Celma, em Jaciara. Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, motivado por sentimento de posse, Valdinei matou Gleiciane com disparos de arma de fogo enquanto ela tentava fugir, após agredi-la fisicamente e submetê-la a tortura psicológica, tudo na presença dos filhos menores do casal.Na sequência, foi até a casa de Vanderson, onde o executou com um tiro à queima-roupa enquanto ele assistia televisão. Após os assassinatos, o réu arrastou os corpos até o mesmo local, despiu as vítimas, agrediu os cadáveres, efetuou novos disparos e ateou fogo nos corpos e em dois veículos utilizando líquido inflamável.

A promotora de Justiça Cynthia Quaglio Gregorio Antunes atuou no plenário durante o julgamento e, em um gesto de sensibilidade, prestou homenagem às mães das vítimas que estavam presentes na sessão.

Fonte: Ministério Público MT – MT

Economia & Finanças

