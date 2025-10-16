Connect with us

JUSTIÇA

Réu é condenado a 16 anos de prisão por homicídio de ex-companheira

Publicado em

16/10/2025

O réu Tamiro do Nascimento foi condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo homicídio de Ranusa Pereira da Silva. O julgamento foi realizado na terça-feira (14) pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina (a 645 km de Cuiabá). Os jurados acolheram integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público, condenando o acusado por homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT), o crime ocorreu em 25 de maio de 1997 e foi motivado pelo inconformismo do réu diante de uma ação judicial de investigação de paternidade e pedido de pensão alimentícia movida pela vítima. Tamiro e Ranusa mantiveram um relacionamento amoroso e tiveram um filho, que na época dos fatos tinha 11 meses de idade.Após a iniciativa judicial, o acusado passou a ameaçar de morte e perseguir Ranusa, exigindo que ela retirasse o processo. Temendo pelas constantes ameaças, a vítima se mudou para Canarana, onde passou a morar com a irmã. No entanto, na véspera do crime, retornou a Nova Xavantina para deixar o filho sob os cuidados da mãe. Na madrugada do dia 25 de maio, por volta das 4h, enquanto tentava retornar a Canarana, foi abordada pelo acusado.Segundo apurado, Tamiro do Nascimento, que trabalhava no transporte de areia, levou a vítima até um lixão localizado a cerca de 300 metros da BR-158 e a agrediu com golpes de ripa de madeira na cabeça, impedindo qualquer possibilidade de defesa.Após o crime, o réu fugiu da cidade. A prisão temporária foi decretada em julho de 1997, ainda durante as investigações, mas ele nunca foi localizado. O processo permaneceu suspenso até março de 2022, quando voltou a tramitar após o Juízo considerar que o acusado já havia sido citado, em razão de ele ter apresentado pedido de revogação da prisão e outorgado procuração a um advogado em 2019 para representá-lo no processoMais de 28 anos após o homicídio, o réu, que continua foragido, solicitou participar do julgamento por videoconferência. O pedido foi indeferido após manifestação do Ministério Público, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que não admitem essa modalidade de interrogatório para réu ausente e foragido.Os filhos e familiares da vítima acompanharam o julgamento presencialmente, deslocando-se de Canarana até Nova Xavantina para acompanhar a sessão. Atuou no júri o promotor de Justiça Fábio Rogério de Souza Sant’Anna Pinheiro.O crime foi cometido antes da criação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e da tipificação do feminicídio (Lei nº 13.104/2015), dispositivos legais que atualmente reforçam a proteção à mulher e o combate à violência de gênero no país.

Fonte: Ministério Público MT – MT

JUSTIÇA

Desafios e boas práticas da execução penal são abordadas por juiz em capacitação da Justiça Federal

Published

33 minutos atrás

on

16/10/2025

By

A capacitação “Execução Penal na Prática”, promovida pela Justiça Federal teve como foco o aprimoramento de magistrados e servidores na fase de execução penal e reuniu participantes de diversas subseções judiciárias de Mato Grosso. O curso, que ocorreu de 22 de setembro a 3 de outubro, teve a participação do juiz Geraldo Fernandes Fidelis Neto, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

Mestre em Direito e Especialista em Jurisdição Penal Contemporânea e Sistema Prisional, o magistrado atua na área de Execução Penal desde 2013 e é o coordenador do Plano “Pena Justa” em Mato Grosso. Essa atuação motivou o juiz federal Paulo Cézar Alves Sodré, titular da 7ª Vara Federal Especializada em Ações Criminais e ministrante do curso, a convidá-lo para fazer a abordagem sobre a execução penal e o sistema penitenciário. Participaram também os assessores Gabriela de Lemos Floôr e Saulo da Silva Júnior, ambos com ampla experiência no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Durante sua participação, o juiz apresentou um panorama abrangente do sistema prisional mato-grossense e nacional, abordando temas como o número de pessoas privadas de liberdade, as condições de saúde, alimentação e trabalho no cárcere, além de reflexões sobre a composição do público encarcerado, a seletividade penal e o racismo estrutural, bem como, as vulnerabilidades do público encarcerado, como é o caso da mulher, dos idosos e do público LGBTQIA+. Também destacou a importância das redes de apoio sociais e institucionais na ressocialização e prevenção da reincidência, e explicou o funcionamento do Ciclo Penal, com as audiências de custódia, a monitoração eletrônica, a Central de Alternativas Penais e das portas de entrada e saída das penitenciárias, enfatizando que o encarceramento deve ser sempre a última medida.

O magistrado também apresentou iniciativas em andamento em Mato Grosso, como a Sala de Reintegração Social, em Cuiabá, e os dez Escritórios Sociais implantados em diferentes regiões do Estado, voltados ao atendimento de egressos do sistema prisional e à promoção de oportunidades de reinserção social. “Essas ações refletem o compromisso do Poder Judiciário mato-grossense em oferecer condições para que as pessoas privadas de liberdade retornem à sociedade preparadas para uma vida digna e produtiva e, principalmente, honesta, longe da violência”, afirmou o juiz Geraldo Fidelis.

Além disso, o coordenador do GMF compartilhou experiências exitosas implementadas em Mato Grosso e reforçou a importância do uso qualificado do SEEU para garantir mais agilidade, transparência e segurança jurídica na prestação jurisdicional dos processos de execução penal. Segundo ele, “a execução penal é uma etapa decisiva do processo criminal, que exige integração, sensibilidade e compromisso com os direitos humanos. Iniciativas como essa capacitação são fundamentais para uniformizar práticas, aprimorar o uso do SEEU e fortalecer a atuação institucional”.

Na parte final da capacitação, os assessores Gabriela de Lemos Floôr e Saulo da Silva Júnior apresentaram aos servidores federais a aplicação prática do SEEU na rotina do Judiciário estadual. O juiz Geraldo Fidelis destacou ainda que o intercâmbio de experiências entre as esferas Estadual e Federal é essencial para o aprimoramento da Justiça: “Quando há diálogo entre as instituições, há crescimento para todos. Essa integração fortalece a administração da Justiça e, consequentemente, traz benefícios diretos à população”.

A capacitação “Execução Penal na Prática” também abordou temas como a legislação aplicável, direitos das pessoas privadas de liberdade, cálculo de penas e prazos, concessão de benefícios e estratégias de atuação. Ao final, a juíza federal e diretora do foro, Juliana Maria da Paixão Araújo, agradeceu o engajamento dos participantes e reconheceu a contribuição do magistrado estadual. “A presença do juiz Geraldo Fidelis enriqueceu enormemente o debate, trazendo uma visão prática e atualizada da execução penal em Mato Grosso”, afirmou.

O evento foi avaliado de forma positiva pelos participantes, que destacaram a importância de novas capacitações que promovam o diálogo e a cooperação entre o Judiciário Estadual e Federal, fortalecendo o sistema de justiça e aprimorando a gestão da execução penal em todo o país.

Autor: Adellisses Magalhães

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Testemunho de superação reforça importância da prevenção ao câncer de mama no Fórum de Várzea Grande

Published

1 hora atrás

on

16/10/2025

By

O testemunho emocionante da servidora estadual Lenita Cabral demonstrou a importância de se falar sobre a prevenção do câncer de mama. Durante Roda de Conversa sobre o Outubro Rosa, realizada no Fórum de Várzea Grande nesta quarta-feira (15), ela compartilhou sua trajetória de fé, coragem e superação, emocionando o público presente.

“Em 2019 fui diagnosticada com câncer de mama. Passei por cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Todo esse processo foi um aprendizado, um crescimento pessoal. Hoje trago essa experiência para inspirar outras mulheres e mostrar que a cura é possível”, relatou Lenita, que encerrou o tratamento em janeiro deste ano e hoje comemora estar 100% curada.

O evento, promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, teve como foco incentivar o diagnóstico precoce e estimular o diálogo sobre a saúde da mulher. Hugo José Freitas da Silva, juiz diretor substituto do Fórum de Várzea Grande, destacou a relevância da campanha e o papel do Judiciário em disseminar conhecimento sobre o tema. “A campanha Outubro Rosa, que visa a prevenção do câncer de mama, é extremamente importante. A informação é essencial para que as pessoas se conscientizem e tomem as medidas cabíveis o mais rápido possível”, ressaltou o magistrado.

O magistrado lembrou ainda que, ao longo do mês, o Fórum realiza outras atividades voltadas à saúde e bem-estar dos servidores, reforçando o compromisso da instituição com o cuidado integral das pessoas.

O olhar psicológico e o acolhimento emocional

A psicóloga clínica e neuropsicóloga do TJMT, Jackeline Caporossi, destacou que o acompanhamento psicológico é uma parte essencial do tratamento e da recuperação emocional das mulheres diagnosticadas com câncer de mama. “Muitas mulheres ainda se sentem desconfortáveis e têm medo de receber o diagnóstico e precisar fazer uma mastectomia. O acompanhamento psicológico é fundamental para que a mulher consiga lidar com o diagnóstico, o tratamento e todas as mudanças que o processo traz”, explicou.

Segundo a profissional, o apoio familiar e o acolhimento emocional fazem toda a diferença. “Às vezes, a pessoa só precisa ser ouvida, sem conselhos, sem julgamentos. O simples ato de acolher já faz uma grande diferença”, completou.

Diagnóstico precoce salva vidas

A especialista em Radiologia Mamária, médica Heloísa Alice Ulysea, apresentou a palestra “Mitos e Verdades sobre os Exames de Mama”, esclarecendo dúvidas e combatendo informações equivocadas sobre os exames preventivos.

“Não há como prevenir o câncer de mama, mas é possível diagnosticá-lo precocemente. E o diagnóstico precoce salva vidas”, enfatizou. Ela explicou que o rastreamento deve ser anual, principalmente a partir dos 40 anos, com a mamografia sendo o exame principal.

A médica aproveitou para desmistificar temores comuns entre as mulheres. “A dose de radiação da mamografia é muito baixa. É um exame rápido e seguro. O leve desconforto que causa não se compara aos benefícios que traz, porque detectar o câncer no início significa ter chances reais de cura”.

Autor: Roberta Penha

Fotografo: Alair Ribeiro

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o autor de uma série de furtos qualificados e tentativas de invasões em...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil prende foragido do Paraná que estava se escondendo em Guarantã do Norte

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão contra um homem, de...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil e PRF apreendem 485 tabletes de maconha que eram transportados na BR-163 em Rondonópolis

Quatrocentos e oitenta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (16.10), em uma ação da Polícia...

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

