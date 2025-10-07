JUSTIÇA
Réu é condenado a 43 anos por feminicídio, estupro e outros crimes
Poder Judiciário de Mato Grosso realiza XX Semana Nacional da Conciliação
O Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) e com apoio operacional dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), realizará a XX Semana Nacional da Conciliação entre os dias 3 e 7 de novembro. Neste ano, a campanha traz o slogan “Conciliar é Legal”, reforçando a importância do diálogo como caminho para resolver conflitos de forma rápida, simples e eficaz.
A iniciativa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desde 2006, mobiliza tribunais de todo o país. Durante o período, serão realizadas audiências de conciliação em todas as 79 comarcas do estado.
Como participar
Os interessados em participar da campanha já podem solicitar a inclusão de processos nas pautas de audiência da Semana da Conciliação. Não há data inicial para o pedido, que pode ser feito até quinze dias antes do início da campanha, ou seja, até 18 de outubro de 2025.
O cidadão que desejar incluir seu processo na pauta de audiências deverá solicitar que o advogado ou o defensor público responsável faça um pedido ao Juízo da causa, requerendo que os autos sejam encaminhados ao Cejusc competente para agendamento da audiência de conciliação ou mediação.
Se não houver processo judicial, a parte interessada pode procurar diretamente o Cejusc da sua cidade e propor uma representação pré-processual. Nessa modalidade, é possível tentar um acordo antes mesmo de ajuizar uma ação. Os Centros entrarão em contato com a outra parte e a convidará a participar da audiência.
A Semana Nacional da Conciliação é uma oportunidade para resolver conflitos de forma rápida, simples e consensual, evitando a continuidade ou até mesmo o início de um processo judicial.
Mais informações podem ser obtidas diretamente junto ao Cejusc da comarca onde a pessoa reside ou pelo site oficial do Poder Judiciário de Mato Grosso: https://portalnupemec.tjmt.jus.br/pagina/5
Compromisso do TJMT
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) é referência nacional na área da conciliação e mediação, ocupando posição de destaque entre os tribunais com maior número de Cejuscs instalados e de audiências realizadas. Ao longo das edições anteriores, o Judiciário estadual promoveu mutirões que possibilitaram milhares de acordos e movimentaram milhões de reais em negociações homologadas, reafirmando o compromisso da instituição com a pacificação social e o acesso à Justiça.
Autor: Adellisses Magalhães
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Corregedoria publica provimento com regras e padroniza ações do Programa Padrinhos em Mato Grosso
Considerando a necessidade de regulamentar e uniformizar os procedimentos relativos ao Programa Padrinhos no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) publicou o Provimento TJMT/CGJ Nº 56/2025-GAB-CGJ.
O documento aperfeiçoa alguns pontos do procedimento do programa que promove a participação da sociedade civil por meio de pessoas que não têm interesse em adoção ou guarda, mas que desejam “apadrinhar” crianças e adolescentes que perderam os vínculos com as famílias de origem.
Entre as novidades, está estabelecido que os pedidos de apadrinhamento serão processados e julgados pelos juízos das Varas da Infância e Juventude das Comarcas. Para se cadastrar, a pessoa interessada deverá acessar o endereço eletrônico padrinhos.tjmt.jus.br (https://ceja.tjmt.jus.br/pagina/9) e preencher a ficha de cadastro virtual, anexando em PDF os documentos.
O pedido será recebido pela secretaria da Vara da Infância e Juventude da Comarca respectiva, via Sistema CIA e, após a sua conferência, deverá ser autuada no sistema PJe, sob a classe “Pedido de Inclusão no Cadastro de Programa de Apadrinhamento”. Aprovado o cadastro, a equipe técnica da Vara competente tomará as providências necessárias de preparação e aproximação dos pretendentes com o apadrinhado.
A coordenação do programa segue com a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (CEJA/MT), cabendo a ela uniformizar os procedimentos, a consolidação dos dados estatísticos, a apoio técnico às Comarcas, supervisão da execução do programa e a divulgar e fomentar a participação da sociedade civil no programa, utilizando seus canais oficiais de comunicação, como redes sociais, site institucional, materiais já disponíveis.
A normativa também definiu as disposições gerais do programa, as modalidades de padrinhos, critérios para inscrição e habilitação de padrinhos, como se dará o deferimento e acompanhamento do pedido e as atribuições dos padrinhos em cada modalidade.
Modalidades de padrinhos
O apadrinhamento de uma criança ou adolescente pode ocorrer de três formas: afetiva, prestador de serviços e provedor.
Afetivo: aquele que visita regularmente a criança ou adolescente, retirando-o da unidade de acolhimento para passar fins de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia, mediante autorização do juiz e da instituição.
Na modalidade afetiva, o Programa contempla crianças acima de 8 anos e adolescentes acolhidos com poucas ou inexistentes chances de reinserção familiar ou adoção.
Prestador de serviço: aquele que oferece serviços gratuitos à instituição em seu tempo livre, de acordo com sua profissão ou ofício, como aulas de idioma, música, dança, esporte, artesanato, serviços de salão de beleza ou atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos.
Provedor: aquele que oferece suporte material ou financeiro à criança ou ao adolescente, como doação de materiais escolares, vestuário ou patrocínio de cursos e atividades.
Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, que não estejam inscritas nos cadastros de adoção, conforme o artigo 19-B, § 2.º do ECA. Na modalidade afetiva, o padrinho ou madrinha há de ser 16 anos mais velho do que o(a) afilhado(a).
Mais informações pelo telefone (65) 3617-3121 (Ceja-MT), pelo e-mail [email protected] ou pelo Instagram @cejatjmt
Confira neste link o Provimento TJMT/CGJ Nº 56/2025-GAB-CGJ na integra.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
