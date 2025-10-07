JUSTIÇA
Réu é condenado a 46 anos de reclusão por morte de casal de idosos
Alex Campos dos Santos foi condenado a 46 anos, sete meses e 12 dias de prisão pelo assassinato de um casal de idosos e por furto majorado, em São José dos Quatro Marcos (a 300 km de Cuiabá). Ele foi julgado pelo Tribunal do Júri da comarca no dia 3 de outubro.
O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio de João Geraldo de Oliveira foi cometido por motivo fútil, com uso de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Já o assassinato de Maria Aparecida de Oliveira foi praticado por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e com o objetivo de garantir a impunidade do crime anterior.
Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, os crimes ocorreram em fevereiro de 2021, no sítio Nossa Senhora Aparecida, na zona rural do município. Alex foi ao local para caçar capivaras e acabou discutindo com João Geraldo, que o repreendeu por invadir a propriedade. O réu matou o idoso com golpes de pedra e, em seguida, espancou e estrangulou Maria Aparecida dentro da casa.
Após os crimes, Alex usou o celular das vítimas, fugiu com o carro, tentou invadir outra residência, ateou fogo no veículo e escapou ferido. Ele foi preso dias depois na cidade de Buritama, interior de São Paulo.
O promotor de Justiça Jacques de Barros Lopes atuou no julgamento.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Hospital deverá indenizar mãe por alta de recém-nascida com fratura na clavícula
A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) aceitou o recurso da mãe de um recém-nascido contra um hospital e uma prefeitura do leste do estado. O julgamento ocorreu no dia 16 de setembro e teve parecer unânime dos julgadores.
A autora do processo buscou indenização por danos morais após a filha recém-nascida receber alta hospitalar, em outubro de 2021, com uma fratura na clavícula esquerda não diagnosticada.
O acórdão, que teve como relator o desembargador Marcio Vidal, condenou solidariamente um hospital conveniado ao SUS (Sistema Único de Saúde) e um Município (Poder Executivo Municipal) do interior de Mato Grosso ao pagamento de R$ 40 mil, a título de danos morais.
Para os desembargadores, apesar de a fratura “ser possível em partos normais, não é admissível a omissão quanto à sua detecção e ao adequado encaminhamento médico, de modo que a ausência de diagnóstico representa negligência e gera abalo moral indenizável”.
O Tribunal argumentou que a concessão de alta hospitalar sem o diagnóstico da lesão viola os deveres de cuidado, avaliação e informação dos profissionais de saúde. A decisão destacou que o cerne da controvérsia não era a técnica do parto, mas a ausência de diagnóstico da lesão durante o período de internação e a consequente alta.
O dano moral foi reconhecido porque o sofrimento suportado pela mãe e pela criança, em razão da descoberta tardia da fratura e da ausência de orientação médica, “ultrapassou os limites do mero dissabor”. Os magistrados reforçaram que, ainda que não haja sequelas permanentes, a negligência no diagnóstico e informação após o parto enseja dano moral indenizável.
Para a Corte, o valor da indenização de R$ 40 mil foi fixado visando atender às finalidades compensatória e pedagógica, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nº do Processo: 1000070-37.2022.8.11.0037
Autor: Vitória Maria Sena
Arte, amizade e inclusão marcam encontro entre jovens autistas durante evento do TJMT em Cáceres
A 4ª edição do projeto “TJMT Inclusivo – Capacitação e Conscientização em Autismo”, realizada no Fórum de Cáceres, não foi marcada apenas por palestras e debates técnicos. Um dos momentos mais emocionantes do evento aconteceu no encontro entre os jovens autistas Maria Clara Souza Campos e Júlio César Cosme da Silva, que trocaram obras de arte em um gesto de sensibilidade e amizade.
Maria Clara, de 22 anos, é artista plástica e filha da servidora do TJMT Adriana Ferreira de Souza. Durante o evento, ela expôs e vendeu telas e camisetas pintadas à mão, destacando como a arte se tornou um meio de expressão, regulação emocional e superação dos desafios do espectro autista. “Quando pinto, coloco meus sentimentos: alegria, proteção, cura. Cada tela é um pedacinho meu que vai para a casa de alguém”, explicou emocionada.
Entre as obras expostas estava uma pintura de peixes, criada em um momento de introspecção e apego pessoal, que inicialmente não estava à venda. No entanto, ao perceber o interesse constante de Júlio, que voltava várias vezes para admirar o quadro, Maria Clara decidiu presentear a obra ao colega. “Ele olhava com tanto carinho que eu quis que ficasse com a tela”, contou.
O gesto surpreendeu Júlio, estudante de Ciência da Computação da Unemat, diagnosticado com autismo aos 17 anos. Feliz com o presente, ele retribuiu criando ali mesmo um desenho de gatinho especialmente para Maria Clara, unindo duas de suas maiores inspirações artísticas: animais e peixes.
Além da emoção da troca de obras artísticas, Júlio destacou a importância do evento do TJMT para sua trajetória. “Ajuda a sociedade a entender que a pessoa autista não é um bicho de sete cabeças. É alguém que só precisa de uma ponte para se conectar. Descobrir meu diagnóstico me fez entender quem eu sou e agora quero usar meu conhecimento em computação para ajudar outras crianças autistas a terem condições melhores que as minhas”, afirmou.
Para a servidora Adriana Ferreira de Souza, mãe de Maria Clara, o momento simbolizou a essência do projeto TJMT Inclusivo: oferecer pertencimento e espaço para talentos. “A pintura tirou minha filha de um mundo escuro e a levou para a luz. Ver esse movimento histórico do Tribunal de Justiça, abrindo portas para a inclusão, me enche de gratidão. É o reconhecimento de que o autismo não é doença, mas uma condição que deve ser respeitada e valorizada”, destacou.
A trajetória de Júlio também foi contada pelo pai, o técnico judiciário Marcos José Cosme da Silva, que recordou as particularidades da infância do filho. Ele começou a andar cedo, aos 11 meses, mas só iniciou a fala após os dois anos. Desde pequeno, apresentava sinais de altas habilidades, como decorar falas inteiras de filmes, conhecer todos os nomes de dinossauros e até ler enciclopédias completas. No entanto, as dificuldades de interação social logo chamaram a atenção de professores e familiares.
O diagnóstico de autismo veio apenas na adolescência, depois de episódios de convulsão e acompanhamento médico. A descoberta tardia trouxe apreensão, mas também a certeza de que Júlio deveria ser incentivado a levar uma vida plena e independente, sem depender de benefícios.
“Nós erramos em muitas coisas, porque não tínhamos conhecimento, mas graças a Deus ele se desenvolveu. Hoje faz coisas que eu não imaginava, como apresentar trabalhos, formar equipes e se expressar em público”, destacou o pai.
TJMT Inclusivo
No dia 17 de outubro, será a vez da Comarca de Rondonópolis receber a 5ª edição da Capacitação e Conscientização em Autismo – TJMT Inclusivo. As inscrições já estão abertas. Acesse este link para se inscrever e conferir a programação completa.
O encontro reunirá especialistas de diferentes áreas, como neurologia, psicologia, fisioterapia, educação e direito, além de ativistas do movimento autista, para discutir desde os primeiros sinais do transtorno até os impactos sociais e jurídicos relacionados à causa. A proposta é oferecer um espaço de diálogo e aprendizado tanto para servidores do Judiciário quanto para a comunidade em geral.
Autor: Ana Assumpção
