Reunião alinha ações do Programa de Pacificação nas escolas da rede municipal

“Sem o esforço da prefeita Flávia Moretti na execução do acesso, não conseguiríamos avançar. Já temos contratos firmados para equipamentos, móveis e estrutura interna. A meta é inaugurar o Parque antes do Natal, com empresas já em operação e Várzea Grande protagonizando um novo momento da inovação em Mato Grosso”

A cidade de Várzea Grande foi o centro das atenções na tarde desta quarta-feira (2), com a visita da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, às obras do primeiro Parque Tecnológico de Mato Grosso, que está localizado no Município. Acompanhada da prefeita Flávia Moretti (PL), a ministra conheceu de perto o avanço das obras do complexo e também do acesso viário, infraestrutura que está sob responsabilidade da prefeitura e já se encontra na fase final de execução.

A visita integrou a programação oficial da 4ª edição do evento Cidades Inovadoras, que está sendo realizada em Cuiabá, e reuniu uma comitiva formada por autoridades estratégicas da área, como o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, o presidente da Finep do governo federal (Financiadora de Estudos e Projetos), Luiz Antônio Elias, o diretor do Parque Tecnológico de Mato Grosso, Rafael Bastos, e a reitora da Unemat, professora Vera Maquêa. Também participaram da agenda os secretários municipais de Várzea Grande, Celso Pereira (Obras), Mário Quidá (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo) e Ina de Maria (Assuntos Estratégicos).

A prefeita Flávia Moretti reforçou à comitiva a importância das obras de acesso ao Parque, que representam a contrapartida do Município para a instalação do equipamento estadual. “A projeção é que entre 45 e 60 dias entreguemos a infraestrutura externa, com pavimentação, calçadas, meio-fio, sinalização e iluminação pública. O compromisso da Prefeitura de Várzea Grande é o de garantir que tudo esteja pronto para que o Parque inicie suas atividades ainda neste ano”, afirmou.

As obras de acesso deveriam ter sido realizadas em gestões passadas, por serem compromissos assumidos como contrapartida ao projeto do complexo. A ausência dessas melhorias chegou a retardar o avanço no canteiro central. Assim que assumiu a prefeitura, a prefeita Flávia Moretti anunciou que iria realizar a pavimentação e antes do final de janeiro, assinou a Ordem de Serviço com início imediato dos trabalhos.

O secretário Allan Kardec ressaltou a parceria com o Município como decisiva para o avanço do projeto. “Sem o esforço da prefeita Flávia Moretti na execução do acesso, não conseguiríamos avançar. Já temos contratos firmados para equipamentos, móveis e estrutura interna. A meta é inaugurar o Parque antes do Natal, com empresas já em operação e Várzea Grande protagonizando um novo momento da inovação em Mato Grosso”, declarou. Ele também destacou a importância da presença da ministra, especialmente diante do pleito por recursos federais da ordem de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões para aquisição de um supercomputador para o centro.

Em sua fala, a ministra Luciana Santos elogiou a estrutura do projeto e o modelo de articulação entre governo, academia e iniciativa privada. “O Parque Tecnológico é uma das experiências mais eficazes para transformar ciência em desenvolvimento. A tríplice hélice — Estado, universidades e setor produtivo — está muito bem representada aqui. Vamos trabalhar para apoiar esse ecossistema com os editais de infraestrutura tecnológica e garantir que essa experiência de Várzea Grande avance”, disse.

Já o diretor Rafael Bastos explicou que, além das obras físicas, o Parque já atua por meio de seu Escritório de Negócios, promovendo incubação de empresas e integração entre instituições como IFMT, UFMT e Unemat, que também instalarão unidades no local. “Estamos finalizando o prédio central com 31 salas para empresas inovadoras. Com a inauguração, tudo será centralizado em Várzea Grande, fortalecendo o ecossistema regional”, afirmou.

As obras de acesso ao Parque, localizadas na Avenida Projetada A (extensão da Avenida Universitária), incluem um quilômetro de pavimentação em pista dupla. Toda a terraplanagem, drenagem, imprimação e rede de água já foram concluídas. Atualmente, os trabalhos se concentram na aplicação de asfalto e finalização de calçadas, meio-fio, sinalização e iluminação. A previsão é de entrega até setembro.

Com a conclusão da obra e o apoio do estadual, Várzea Grande vai se consolidar como o novo polo de inovação e desenvolvimento tecnológico de Mato Grosso, protagonizando um salto na economia do conhecimento”, pontuou Flavia Moretti.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT