15/04/2025

Reunião define detalhes da 1ª Taça Cuiabá de Voleibol

Stephanie Romero – assessoria Vereador Eduardo Magalhães

O vereador por Cuiabá, Eduardo Magalhães (Republicanos), reuniu-se nesta segunda-feira (14), na Câmara Municipal, com representantes da Secretaria de Esportes de Cuiabá, da Federação de Voleibol, dos Bombeiros e da Polícia Militar para discutir os preparativos da 1ª Taça Cuiabá de Voleibol.

O evento será realizado na capital entre os dias 18 e 21 de abril e promete ser um grande impulsionador do esporte na região.

Segundo o vereador Eduardo Magalhães, a Taça Cuiabá de Voleibol é uma iniciativa importante para fomentar o esporte entre os jovens, ajudando a prevenir problemas sociais como o uso de drogas e bebidas. “O jovem que se envolve com o esporte se torna uma pessoa disciplinada e pode se tornar um excelente profissional em qualquer área que escolher”, destacou.

O secretário de Esportes de Cuiabá, Jefferson Neves, afirmou que a pasta apoiará o evento fornecendo estrutura e ginásios para as partidas. “Nós organizamos toda a parte estrutural do projeto, e nossos ginásios estarão à disposição da competição”, disse. Ele também destacou a importância da parceria entre a secretaria e a organização do evento para desenvolver o esporte na capital.

A Taça Cuiabá de Voleibol está aberta a participantes de qualquer estado do Brasil e até de outros países, como a Bolívia. Isso deve trazer não apenas atletas, mas também turistas que poderão conhecer a cidade.

O professor Adalberto Ferreira, responsável pela equipe AFSports, uma das parceiras da organização, explicou que o objetivo do evento é fomentar o voleibol em Cuiabá e resgatar os tempos áureos do esporte na cidade, quando era praticado em quase todas as escolas estaduais e municipais.

Diversas equipes já estão confirmadas, entre elas:

Academia de Voleibol da UFMT, Escola Adventista do CPA, AFSports, AABB, FATO, Colégio Isaac Newton (CIN), Colégio Cema, Equipe Artemis Voleibol, Colégio Salesiano São Gonçalo e Vôlei Tancredo.

A Taça Cuiabá de Voleibol se destaca não apenas pela competitividade, mas também pelo seu caráter inclusivo e formador, proporcionando oportunidades a jovens talentos e incentivando o crescimento do esporte no estado.

O torneio é uma realização do Instituto Dignidade Humana (IDH), com apoio do vereador Eduardo Magalhães, da Prefeitura Municipal de Cuiabá, do Governo do Estado de Mato Grosso, da Federação Mato-grossense de Voleibol e da AFSports, garantindo credibilidade e excelência na organização.