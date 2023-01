Reunião define melhorias na qualidade da oferta dos serviços de fisioterapia no HMC

Após determinar a tarifa social no transporte público coletivo em Cuiabá, no valor de R$1, no domingo (29), data em que serão realizadas as provas do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o prefeito Emanuel Pinheiro, solicitou à Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) que reforce as linhas de ônibus para atendimento aos quase 40 mil inscritos.

Conforme o secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, haverá reforço nas linhas troncais e nas seguintes linhas: 308(CPA/Centro/ Ribeirão do Lipa)/605(Santa Terezinha/Centro)/609 (Parque Cuiabá/Cuiabá)/711 (Pedra 90/Centro)/508(Tijucal e Osmar Cabral)/507 (Tijucal/Centro).

Haverá uma linha circular na região do ‘Grande CPA’ interligando as escolas para atendimento aos inscritos. Conforme o Edital 01/2022, o horário de abertura dos portões será às 7h30 e o fechamento às 8h15. O início previsto da prova, no período matutino, será às 08h30. Os candidatos que farão as provas no período vespertino, poderão entrar às 14h e o fechamento dos portões serão às 14h45. O início previsto da prova, no período vespertino, será às 15h.

“O prefeito Emanuel, após determinar que o transporte fosse social com valor simbólico de R$1, determinou reforço na frota nos horários que irão anteceder as provas. A Semob planejou a ampliação da frota, principalmente das linhas que atendem a grandes polos de realização de provas”, explica o secretário.

A Semob orienta ainda que, como em todo seletivo, seja ele concurso ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o candidato deve se atentar e sair mais cedo de casa, prevenindo intercorrências que possam causar prejuízos aos inscritos.

Tarifa Social

Os agentes de trânsito também estarão atuando nas principais vias da cidade para garantir aos motoristas fluidez no trânsito. A tarifa social começará a valer a partir das 0h01 do domingo (29) e segue vigente até às 23h59.

Gestão Emanuel Pinheiro

“Cuiabá vai realizar no domingo o tão esperado concurso público na Saúde Municipal. A última edição foi realizada em 2014 e contou com um quantitativo bem menor de vagas. O domingo (29), será um dia histórico. Sensível à população, determinei a tarifa social nesta data.

Cumprimos uma meta e vamos melhorar ainda mais o atendimento à população com o chamamento destes novos profissionais” explicou o gestor.