Reunião entre Prefeitura e Senac define novas estratégias para impulsionar o turismo de Sinop em 2026

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deu continuidade ao cronograma de arborização urbana com mais uma etapa de plantio realizada na manhã desta segunda-feira (1º). O plantio ocorreu na rotatória da Avenida dos Pinheiros com a Avenida das Sibipirunas, onde espécies variadas foram inseridas para ampliar a cobertura vegetal e fortalecer a paisagem urbana.

O trabalho integra o conjunto de ações executadas durante o período chuvoso, fase considerada ideal para o desenvolvimento das mudas. Segundo a pasta, a escolha da localização busca valorizar um dos pontos de maior movimentação da região para garantir conforto térmico, melhoria da umidade do ar e valorização estética do espaço público.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, reforçou o compromisso permanente da gestão com a preservação ambiental. Ele destacou que o plantio realizado faz parte de um esforço contínuo para aumentar a arborização de Sinop. “Fizemos o plantio de diversas espécies de mudas na Avenida dos Pinheiros, na rotatória junto com as Sibipirunas. São espécies frutíferas, entre outras. Somente neste período de chuva já fizemos o plantio de mais de 750 mudas de árvores pela nossa cidade. É importante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente, além da produção das mudas, também executa esse plantio neste período chuvoso’, explicou.

O secretário destacou a importância do engajamento da população e dos cuidados com o desenvolvimento das árvores. “Queremos mostrar à população que a Prefeitura de Sinop está preocupada com o meio ambiente e que a Secretaria está sempre ativa. Fizemos plantios no Jardim do Ouro, na área central e em inúmeras outras regiões. A ideia é que esse trabalho continue durante todo o período chuvoso. Também convidamos que os moradores plantem árvores em suas residências, principalmente neste período, porque a capacidade de desenvolvimento da muda é muito maior”, pontuou.

Klayton Gonçalves também ressaltou os benefícios diretos da arborização para a qualidade de vida da população. “Pensamos sempre no meio ambiente, na redução do calor e na importância de ter uma cidade arborizada e mais aconchegante. Sabemos que caminhar por uma cidade com árvores gera qualidade de vida. Sinop é a cidade mais arborizada de Mato Grosso e a 14ª do país e esse é um trabalho conjunto entre Prefeitura e comunidade. Plantar árvores faz a diferença para o nosso futuro”, destacou.

A aposentada Iselda Arboito colaborou diretamente com o plantio ao lado da equipe municipal, descreveu o significado pessoal da atividade e reforçou a necessidade de envolvimento da população. “Eu planto porque gosto. Para mim é um prazer, uma terapia. Eu amo mexer com terra, mexer com plantas. É importante que a população tenha esse cuidado. Quem não pode plantar, pode cuidar e ensinar as crianças a não destruir, a entender a importância do plantio e da preservação”, disse.

A moradora também destacou a relevância da arborização diante do clima local e da preservação das espécies. “Nossa cidade é muito quente e, se não plantarmos e não preservarmos, algumas espécies podem se perder. Plantar melhora a sombra, o ambiente, a umidade do ar. Árvore é sombra e vida”, ressaltou.

O plantio atual integra um conjunto de ações realizadas pela Secretaria nos últimos 30 dias. Entre os locais contemplados com o plantio estão o Jardim do Ouro, Igreja do Jardim Safira, Avenida dos Jacarandás, Avenida Jonas Pinheiro, bairro Alto da Glória, Avenida das Itaúbas e Avenida dos Jatobás. No total, mais de 700 mudas foram inseridas entre espécies frutíferas e nativas, como ipê, jacarandá, oiti, tamarindo, pitanga, ingá, araçá e jambolão.

Segundo a pasta, novas frentes de plantio serão executadas nos próximos dias em pontos como o Alto da Glória (etapa final), Avenida dos Jatobás (replantio), Avenida Joaquim Socreppa, Avenida André Maggi (replantio), Reserva R3 e Avenida Bruno Martini. O objetivo é garantir que Sinop mantenha índices elevados de arborização urbana.