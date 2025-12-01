CIDADES
Reunião entre Prefeitura e Senac define novas estratégias para impulsionar o turismo de Sinop em 2026
Durante a reunião, os representantes discutiram iniciativas que envolvem qualificação profissional, desenvolvimento da experiência turística e fortalecimento das atividades culturais. A pauta incluiu a ampliação de cursos especializados, formação continuada e a expansão do programa Qualifica Turismo, já desenvolvido em conjunto entre a Prefeitura e o Senac, com foco direto na capacitação da mão de obra do setor.
A diretora de Turismo da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Leidiane Viegas, explicou que a parceria representa um avanço para toda a cadeia produtiva ligada ao turismo. “A parceria com o Senac é estratégica para fortalecer a economia criativa e toda a cadeia produtiva do turismo no Norte do estado. Esse diálogo permite estruturar ações que resultam em maior profissionalização, mais qualificação e valorização dos nossos atrativos. A reunião reforçou o compromisso de construir projetos que ampliem de forma real o potencial turístico de Sinop”, pontuou
A diretora destacou que as iniciativas discutidas representam ganhos diretos para trabalhadores, empresários e visitantes. “Quando qualificamos o setor, toda a cidade ganha. Melhoramos a experiência do turista, fortalecemos o comércio, ampliamos o interesse pelos nossos espaços e contribuímos para que Sinop avance como destino organizado e competitivo”, disse.
O encontro também gerou encaminhamentos para a estruturação da agenda turística de 2026. Para a diretora, a reunião representa um movimento importante de articulação institucional e preparação antecipada das ações que serão desenvolvidas no próximo ano. O objetivo é ampliar a profissionalização do setor, valorizar os atrativos locais e promover Sinop de forma organizada e eficiente.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop intensifica arborização e realiza plantio de árvores na Avenida dos Pinheiros
O trabalho integra o conjunto de ações executadas durante o período chuvoso, fase considerada ideal para o desenvolvimento das mudas. Segundo a pasta, a escolha da localização busca valorizar um dos pontos de maior movimentação da região para garantir conforto térmico, melhoria da umidade do ar e valorização estética do espaço público.
O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Klayton Gonçalves, reforçou o compromisso permanente da gestão com a preservação ambiental. Ele destacou que o plantio realizado faz parte de um esforço contínuo para aumentar a arborização de Sinop. “Fizemos o plantio de diversas espécies de mudas na Avenida dos Pinheiros, na rotatória junto com as Sibipirunas. São espécies frutíferas, entre outras. Somente neste período de chuva já fizemos o plantio de mais de 750 mudas de árvores pela nossa cidade. É importante ressaltar que a Secretaria de Meio Ambiente, além da produção das mudas, também executa esse plantio neste período chuvoso’, explicou.
O secretário destacou a importância do engajamento da população e dos cuidados com o desenvolvimento das árvores. “Queremos mostrar à população que a Prefeitura de Sinop está preocupada com o meio ambiente e que a Secretaria está sempre ativa. Fizemos plantios no Jardim do Ouro, na área central e em inúmeras outras regiões. A ideia é que esse trabalho continue durante todo o período chuvoso. Também convidamos que os moradores plantem árvores em suas residências, principalmente neste período, porque a capacidade de desenvolvimento da muda é muito maior”, pontuou.
Klayton Gonçalves também ressaltou os benefícios diretos da arborização para a qualidade de vida da população. “Pensamos sempre no meio ambiente, na redução do calor e na importância de ter uma cidade arborizada e mais aconchegante. Sabemos que caminhar por uma cidade com árvores gera qualidade de vida. Sinop é a cidade mais arborizada de Mato Grosso e a 14ª do país e esse é um trabalho conjunto entre Prefeitura e comunidade. Plantar árvores faz a diferença para o nosso futuro”, destacou.
A aposentada Iselda Arboito colaborou diretamente com o plantio ao lado da equipe municipal, descreveu o significado pessoal da atividade e reforçou a necessidade de envolvimento da população. “Eu planto porque gosto. Para mim é um prazer, uma terapia. Eu amo mexer com terra, mexer com plantas. É importante que a população tenha esse cuidado. Quem não pode plantar, pode cuidar e ensinar as crianças a não destruir, a entender a importância do plantio e da preservação”, disse.
A moradora também destacou a relevância da arborização diante do clima local e da preservação das espécies. “Nossa cidade é muito quente e, se não plantarmos e não preservarmos, algumas espécies podem se perder. Plantar melhora a sombra, o ambiente, a umidade do ar. Árvore é sombra e vida”, ressaltou.
O plantio atual integra um conjunto de ações realizadas pela Secretaria nos últimos 30 dias. Entre os locais contemplados com o plantio estão o Jardim do Ouro, Igreja do Jardim Safira, Avenida dos Jacarandás, Avenida Jonas Pinheiro, bairro Alto da Glória, Avenida das Itaúbas e Avenida dos Jatobás. No total, mais de 700 mudas foram inseridas entre espécies frutíferas e nativas, como ipê, jacarandá, oiti, tamarindo, pitanga, ingá, araçá e jambolão.
Segundo a pasta, novas frentes de plantio serão executadas nos próximos dias em pontos como o Alto da Glória (etapa final), Avenida dos Jatobás (replantio), Avenida Joaquim Socreppa, Avenida André Maggi (replantio), Reserva R3 e Avenida Bruno Martini. O objetivo é garantir que Sinop mantenha índices elevados de arborização urbana.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Casamento Social une mais de 120 casais em cerimônia promovida pela Prefeitura de Sinop
Com estrutura completa, decoração especial e ambiente preparado para registros fotográficos, o evento ofereceu um momento simbólico e acessível para casais que aguardavam a oportunidade de formalizar sua união. A Secretaria de Assistência Social destacou que a ação contemplou todos os casais inscritos inicialmente no programa estadual Casamento Abençoado, cancelado posteriormente, o que motivou o município a assumir o compromisso de realizar a cerimônia.
O vice-prefeito de Sinop, Paulinho Abreu, participou da celebração e enfatizou a importância social e emocional do evento. Ele ressaltou o impacto para as famílias que aguardavam a oficialização do casamento. “É um grande evento da Prefeitura, proporcionando a união de mais de 120 casais aqui de Sinop, casais que hoje realizam o seu sonho. É muito importante para aqueles que têm esse sonho há muitos anos, esperando para fazer esse casamento perante a lei”, disse.
A secretária municipal de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou a importância do município promover o Casamento Social e realizar o sonho de mais de 120 casais. “Finalmente chegou o dia de realizarmos a cerimônia de casamento civil para os 123 casais que foram inscritos na Secretaria de Assistência Social. Depois de uma frustração, estamos aqui realizando sonhos. Uma sensibilidade do prefeito Roberto Dorner e do vice Paulinho. Estamos em um momento especial com todos os casais, que com certeza terão uma recordação dessa noite inesquecível”, afirmou.
Entre os casais participantes, Livânia de Freitas e Marcos Cordeiro destacaram a emoção de vivenciar o momento que aguardavam há anos. “É muita felicidade, muita ansiedade. Esperamos muito por esse momento e, enfim, chegou. Estamos juntos há seis anos e é maravilhoso. Muito bom, a experiência está sendo incrível. Só temos a agradecer”, disse a noiva.
Rodrigo Cordeiro e Júlia Eduarda também relataram a importância da cerimônia para consolidar a história construída pelo casal. “Esse é um momento ímpar, um momento muito feliz. Estamos há mais de três anos juntos, então agora podemos oficializar isso de forma gratuita. A Prefeitura proporcionou isso para nós, então estamos muito felizes e muito gratificados. Nos conhecemos quando eu fui morar na cidade onde ela nasceu. Minha mãe mora lá e frequentávamos a mesma igreja. Às vezes, eu ia visitar a igreja que ela frequentava também. Fomos nos aproximando, criando aquele vínculo. Nos apaixonamos e agora estamos aqui, com uma família linda e muito realizada”, explicou o noivo.
Para Jhuliana Costa e Myckaelle Silva, a cerimônia representou a concretização de um sonho cuidadosamente aguardado. “Estamos juntas há três anos e hoje está sendo um dia extremamente importante para nós. É uma data muito esperada e agradecemos à Prefeitura pela oportunidade. Para todos os noivos e noivas, é somente felicidade”, afirmou Jhuliana.
Outro casal que aproveitou a oportunidade foi Jhulia Costa e Antônio Alves, que enxergaram na iniciativa a chance de completar uma etapa significativa de sua trajetória. “Estamos juntos há mais de dez anos. Nos casamos na igreja católica e surgiu essa oportunidade, então abraçamos. Já queríamos casar no civil e agradecemos à Prefeitura pela oportunidade de estarmos aqui para unir ainda mais o nosso casamento”, disse o noivo.
Maurício Matos e Éder Norberto também celebraram a conquista proporcionada pelo projeto. “Estamos há três anos juntos e é uma emoção sem explicação. Sempre tivemos essa vontade e Graças a Deus agora conseguimos. Só queremos agradecer à Prefeitura e à Assistência Social por nos proporcionar isso”, afirmou Maurício.
A cerimônia promovida pela Prefeitura contou com espaços preparados para fotos. Cada casal deve receber nos próximos dias um quadro com uma fotografia como lembrança do momento especial. Além disso, todas as noivas foram presenteadas com buquês de flores.
A marcha nupcial foi executada por alunos da Escola Municipal de Artes (EMA), que participaram da programação cultural do evento. A Associação dos Cartórios assumiu os custos cartorários e garantiu a emissão gratuita das certidões. Já os gastos estruturais e operacionais da cerimônia foram custeados com apoio de empresários locais e recursos disponibilizados pela Câmara Municipal de Sinop.
Cobertura: Celebração do Casamento Social | Flickr
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
