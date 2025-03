Reunião na Empresa Cuiabana de Saúde discute desafios dos principais hospitais da capital

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SMM), prepara o evento “Semana da Mulher” em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. As atividades serão realizadas ao longo do mês, em parceria com outras secretarias municipais e Governo do Estado.

A secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah, destacou a realização da “Semana da Mulher”, com serviços voltados para o acolhimento, capacitação, empregabilidade e empreendedorismo feminino, que acontecerá na Praça Alencastro, no dia 12 de março.

“A ação será uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho de mulheres empreendedoras, oferecendo serviços gratuitos e informações sobre direitos. Teremos ofertas de cursos de capacitação disponíveis na Secretaria e um balcão de empregos”, afirmou Hadassah.

Com o objetivo de ajudar as mulheres na inserção no mercado de trabalho e também aquelas que buscam se qualificar, a Secretaria da Mulher, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD), promoverá um curso de panificação na Padaria Comunitária, localizada na Rodovia Manoel Pinheiro, no Jardim Florianópolis.

O curso será destinado a mulheres do Jardim Florianópolis e região, com duas turmas de 10 participantes cada, e carga horária de 8 horas. Interessadas podem se inscrever pelo telefone (65) 9 9917-7739.

Haverá também uma tarde com duas palestras, sendo uma voltada para inteligência emocional com a psicóloga Djenane Soares e outra sobre posicionamento de comunicação e imagem ministrada pela jornalista e consultora Ana Paula Fortes. A ação, voltada para servidoras municipais, contará com sorteios de brindes para as participantes.

A programação também foi discutida com a secretária-adjunta da Mulher, Stefanya Paiva, e com a primeira-dama e vereadora, Samantha Íris, em reunião com o Núcleo da Primeira-Dama do município. Na ocasião, Samantha sugeriu que, ao longo do ano, a Secretaria da Mulher levasse os eventos para os bairros, permitindo que mais mulheres tivessem acesso aos serviços.

Outras ações

A pedido do prefeito Abilio Brunini, será promovido um “Dia D” no sábado (8 de março), com atendimentos exclusivos para mulheres em unidades de saúde de Cuiabá́. A programação do evento será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ainda em março, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), em conjunto com a primeira-dama e vereadora Samantha Íris, organizará um pedal especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

#PraCegoVer

O registro da foto mostra a primeira-dama e vereadora Samantha Íris, a secretária-adjunta da Mulher, Stefanya Paiva e a secretária da Mulher, tenente-coronel Hadassah Suzannah sentadas discutindo a programação da “Semana da Mulher”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT