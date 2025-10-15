Reunião reforça integração entre unidades da Secretaria Judiciária para projetos estratégicos

A Justiça Eleitoral e o Município de Pontes e Lacerda (distante 444 km de Cuiabá) firmaram parceria, visando à comunhão de esforços para a realização de atendimento ao eleitorado com coleta de dados biométricos no município. O prefeito de Pontes e Lacerda, Jakson Francisco Bassi, e a juíza eleitoral Djéssica Giseli Küntzer, da 25ª Zona Eleitoral, assinaram nesta segunda-feira (13) um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) formalizando a parceria.

O objetivo é reforçar o efetivo do cartório eleitoral durante a vigência da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta para 2025 que municípios e o Estado alcancem um índice de cobertura biométrica de pelo menos 98%. A parceria não é só importante, como necessária, face ao efetivo insuficiente da Justiça Eleitoral para atendimento das demandas no Estado.

Pelo ACT nº 35/2025, o município vai ceder dois estagiários que atuarão na linha de frente do atendimento ao eleitor no cartório da 25ª, com sede em Pontes e Lacerda, além de apoiar a divulgação local da campanha e oferecer a infraestrutura necessária para o bom andamento dos trabalhos.

Pelo termo, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) se compromete a fornecer equipamentos, suporte técnico, treinamento e acompanhamento das ações, além de coordenar a comunicação social relativa à campanha de coleta biométrica. O documento estabelece responsabilidades compartilhadas para garantir a eficiência e o alcance da ação, sem gerar custos financeiros diretos entre as partes.

A juíza destacou que a cooperação reforça o compromisso da Justiça Eleitoral em garantir o acesso ao voto e a atualização cadastral de toda a população. “A biometria é uma ferramenta fundamental para assegurar a segurança do processo eleitoral e a confiabilidade do cadastro. Esse acordo demonstra o engajamento do município em apoiar ações que aproximam o cidadão da Justiça Eleitoral”, afirmou Djéssica Giseli Küntzer.

O prefeito municipal ressaltou a importância da parceria como um investimento em cidadania. “Pontes e Lacerda está à disposição para contribuir com o sucesso da campanha. É um esforço conjunto para garantir que todos os eleitores estejam em dia com suas obrigações e possam exercer o direito de votar com tranquilidade”, declarou Jakson Francisco Bassi.

De acordo com a chefe do cartório da 25ª ZE, Adriana Ruzzante Gagliardi, a expectativa é que, assim que os estagiários sejam designados e treinados, eles já comecem a atuar junto à Justiça Eleitoral. “Eles vão auxiliar os servidores no atendimento, na convocação para comparecimento no cartório E no envio de mensagens para o eleitorado sem biometria, além de ajudar nas divulgações das ações externas que estamos fazendo em Pontes e Lacerda, oferecendo um apoio, em geral, nas tarefas do cartório”, citou.

O termo de cooperação permanecerá vigente até o alcance da meta de 98% do eleitorado com biometria ou até o encerramento do cadastro eleitoral para as Eleições 2026, previsto para maio.

Panorama Eleitoral

De acordo com a Justiça Eleitoral, Pontes e Lacerda apresenta uma cobertura biométrica que alcançou 30.852 eleitores e eleitoras, cerca de 94,90%. No município, o universo eleitoral é de 32.510 pessoas aptas a votar. Faltam 1.658 eleitores, o correspondente a 5,10%.

