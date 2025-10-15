ELEIÇÕES
Reunião reforça integração entre unidades da Secretaria Judiciária para projetos estratégicos
Com o objetivo de discutir os projetos estratégicos do Plano de Gestão 2025-2027 e as ações previstas no Plano Integrado das Eleições 2026, a Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) realizou a segunda reunião de alinhamento com a Coordenadoria de Apoio ao Pleno, Acórdãos e Resoluções (COARE). O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira (14.10).
Durante a reunião, foram abordadas iniciativas voltadas ao aprimoramento das sessões judiciais e ao fortalecimento da atuação integrada entre as unidades. A COARE apresentou o andamento das propostas vinculadas aos planos estratégicos e destacou o desenvolvimento de sistemas voltados à modernização dos processos e à melhoria da eficiência institucional.
A assessora de Gestão e Governança Judiciária, Nicolle Nagle, destacou a importância da articulação entre as áreas. “A integração entre as unidades é fundamental para o sucesso dos projetos estratégicos e das ações do plano das Eleições. Esse alinhamento fortalece a governança institucional e contribui para a entrega de resultados com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos”.
Para o coordenador da COARE, Isaqueu Maia do Nascimento, o acompanhamento constante é fundamental para a execução eficiente dos projetos. “As reuniões periódicas contribuem para a execução eficaz dos projetos e demandas da Secretaria Judiciária, permitindo o acompanhamento das entregas planejadas e o ajuste de procedimentos, de modo a assegurar a conclusão tempestiva dos projetos e a excelência nos resultados”, complementou.
Também participaram da reunião, o secretário judiciário, Carlos Luanga Ribeiro Lima, e o assessor técnico-judiciário, Thiago Malheiros Ribeiro.
A próxima reunião será com a Coordenadoria de Gestão da Informação (CGI), agendada para o dia 23 de outubro. O primeiro encontro ocorreu no dia 09 deste mês, com a Coordenadoria de Processamento (CPRO).
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra quatro pessoas em uma reunião ao redor de uma mesa. Dois homens e uma mulher estão atentos à conversa, tomando notas e discutindo documentos. Ao fundo, há uma tela com uma planilha projetada e uma grande janela com vista para árvores. A cena transmite um ambiente profissional de planejamento e alinhamento de trabalho.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Município de Pontes e Lacerda e Justiça Eleitoral firmam parceria para ampliação da biometria
A Justiça Eleitoral e o Município de Pontes e Lacerda (distante 444 km de Cuiabá) firmaram parceria, visando à comunhão de esforços para a realização de atendimento ao eleitorado com coleta de dados biométricos no município. O prefeito de Pontes e Lacerda, Jakson Francisco Bassi, e a juíza eleitoral Djéssica Giseli Küntzer, da 25ª Zona Eleitoral, assinaram nesta segunda-feira (13) um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) formalizando a parceria.
O objetivo é reforçar o efetivo do cartório eleitoral durante a vigência da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta para 2025 que municípios e o Estado alcancem um índice de cobertura biométrica de pelo menos 98%. A parceria não é só importante, como necessária, face ao efetivo insuficiente da Justiça Eleitoral para atendimento das demandas no Estado.
Pelo ACT nº 35/2025, o município vai ceder dois estagiários que atuarão na linha de frente do atendimento ao eleitor no cartório da 25ª, com sede em Pontes e Lacerda, além de apoiar a divulgação local da campanha e oferecer a infraestrutura necessária para o bom andamento dos trabalhos.
Pelo termo, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) se compromete a fornecer equipamentos, suporte técnico, treinamento e acompanhamento das ações, além de coordenar a comunicação social relativa à campanha de coleta biométrica. O documento estabelece responsabilidades compartilhadas para garantir a eficiência e o alcance da ação, sem gerar custos financeiros diretos entre as partes.
A juíza destacou que a cooperação reforça o compromisso da Justiça Eleitoral em garantir o acesso ao voto e a atualização cadastral de toda a população. “A biometria é uma ferramenta fundamental para assegurar a segurança do processo eleitoral e a confiabilidade do cadastro. Esse acordo demonstra o engajamento do município em apoiar ações que aproximam o cidadão da Justiça Eleitoral”, afirmou Djéssica Giseli Küntzer.
O prefeito municipal ressaltou a importância da parceria como um investimento em cidadania. “Pontes e Lacerda está à disposição para contribuir com o sucesso da campanha. É um esforço conjunto para garantir que todos os eleitores estejam em dia com suas obrigações e possam exercer o direito de votar com tranquilidade”, declarou Jakson Francisco Bassi.
De acordo com a chefe do cartório da 25ª ZE, Adriana Ruzzante Gagliardi, a expectativa é que, assim que os estagiários sejam designados e treinados, eles já comecem a atuar junto à Justiça Eleitoral. “Eles vão auxiliar os servidores no atendimento, na convocação para comparecimento no cartório E no envio de mensagens para o eleitorado sem biometria, além de ajudar nas divulgações das ações externas que estamos fazendo em Pontes e Lacerda, oferecendo um apoio, em geral, nas tarefas do cartório”, citou.
O termo de cooperação permanecerá vigente até o alcance da meta de 98% do eleitorado com biometria ou até o encerramento do cadastro eleitoral para as Eleições 2026, previsto para maio.
Panorama Eleitoral
De acordo com a Justiça Eleitoral, Pontes e Lacerda apresenta uma cobertura biométrica que alcançou 30.852 eleitores e eleitoras, cerca de 94,90%. No município, o universo eleitoral é de 32.510 pessoas aptas a votar. Faltam 1.658 eleitores, o correspondente a 5,10%.
Jornalista Anderson Pinho
Crédito da Imagem: Google Maps
#PraTodosLerem – A imagem mostra, sob um céu azul e em um dia ensolarado, o prédio térreo do Cartório Eleitoral da 25ª Zona Eleitoral de Pontes e Lacerda. A edificação moderna possui fachada nas cores branco e cinza, com detalhes em azul e amplas janelas escuras. Em primeiro plano, uma motocicleta vermelha com dois ocupantes, ambos usando capacetes amarelos, passa pela rua asfaltada em frente ao prédio.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Distritos de Querência recebem mutirão eleitoral a partir desta terça (14)
Dois distritos do município de Querência (a 754 km de Cuiabá) recebem mutirão eleitoral, visando o cadastramento biométrico. Nesta terça (14) e na quarta-feira (15), o mutirão ocorrerá no distrito de Brasil Novo. Já na quinta (16) e sexta-feira (17), será no assentamento Coutinho União. Ambos os mutirões ocorrerão nos Telecentros (centros comunitários informatizados) de cada comunidade, sempre no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, nas duas localidades.
A ação, realizada por meio da 53ª Zona Eleitoral, busca alcançar a população das zonais rurais, em locais de difícil acesso ou distantes da sede do cartório. Dessa forma, facilita o acesso da comunidade rural aos serviços essenciais da Justiça Eleitoral, além de promover mais conforto e acessibilidade.
De acordo com o chefe de Cartório da 53ª Zona Eleitoral, Tiago Lima Magalhães da Cunha, as localidades estão a mais de 100 quilômetros da zona urbana de Querência. “Esses mutirões são fundamentais para aproximar a Justiça Eleitoral das comunidades mais distantes, garantindo que todos os eleitores, inclusive os que vivem em áreas rurais, possam votar e participar da vida democrática em condições de igualdade”, destacou.
Os serviços ofertados são: alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão de dados cadastrais, transferência, emissão de segunda via, emissão de guia para pagamento de multas eleitorais, regularização do título e coleta biométrica. A iniciativa tem como foco o cadastramento biométrico, conforme a campanha Biometria 100%. O projeto busca a ampliação do cadastro da biometria para, pelo menos, 98% do eleitorado estadual em 2025.
O município de Querência possui 17.460 pessoas aptas a votar. Do total, 13.260 (75,95%) pessoas já realizaram a coleta biométrica. Em contrapartida, 4.200 (24,05%) não efetuou o cadastro da biometria. O distrito de Brasil Novo tem 126 eleitores(as), no qual 101 (80,16%) coletaram a biometria e 25 (19,84%) não realizaram a coleta. Em Coutinho União, o eleitorado é de 147 pessoas. Enquanto 127 (86,39%) eleitores(as) possuem a biometria cadastrada, 20 (13,61%) ainda não prestaram o serviço.
Estrutura para atendimento
A equipe do cartório eleitoral dispõe de toda a estrutura necessária para prestar os serviços e realizar o cadastro da biometria. Os três servidores vão operar kits biométricos, que contêm computador portátil, scanner para coleta biométrica, câmera digital para fotografia, pad para assinatura do eleitor ou da eleitora e case para ambientação e transporte dos equipamentos.
A biometria garante mais segurança no momento da votação, evita fraudes, diminui a interferência humana e promove maior praticidade. Para além do cadastramento das impressões digitais, esse processo envolve a fotografia do(a) eleitor(a) e a coleta de outros dados pessoais.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra uma eleitora sendo atendida por um servidor. A mulher usa uma camisa azul e o homem verte uma camiseta preta. Há um painel branco atrás da eleitora, usado para tirar a fotografia. Na mesa, impressoras e aparelhos eletrônicos estão distribuídos.
Fonte: TRE – MT
