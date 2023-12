Réveillon da Prefeitura de Sinop terá shows locais e regionais; Felipe Araújo também se apresenta

A Prefeitura de Sinop está preparando o maior réveillon de Mato Grosso, para celebrar as conquistas de 2023 e recepcionar o ano novo que se aproxima. A grande festa será no próximo dia 31, a partir das 19 horas, no Estádio Gigante do Norte e contará com show nacional de Felipe Araújo, além de atrações locais. A entrada será gratuita.

Quem abrirá a noite é a cantora Raquel Kekel. Em seguida, a animação fica por conta da dupla Theodoro Filho e Luis. A festa da virada também contará com animação de Cássio Simioni. Em seguida, quem sobe no palco é Denilson e Dener.

Outro que também promete animar a virada no Estádio Gigante do Norte é um velho conhecido de Sinop, o também sertanejo Santiago Lima, que antecede Felipe Araújo.

Vale lembrar que na ocasião, não será permitido a entrada de nenhum tipo de bebida, alimentos ou objetos perfurocortantes, à exemplo de facas, canivetes ou, ainda, garrafas de vidro. Para isso, uma equipe especializada realizará revista pessoal no portão de acesso.

Haverá comercialização, a preços acessíveis, de cervejas, refrigerantes, água e outros tipos de bebidas, dentro do evento. Já os alimentos serão comercializados na parte externa do estádio.

Ainda pensando na segurança e no bem-estar da população, Prefeitura e organização manterão, durante toda a noite, equipes médicas prontas para atender qualquer tipo de emergência. Haverá, também, a presença do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e segurança terceirizada.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT