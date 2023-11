Réveillon do Rio terá dois palcos com orquestra, funk, pop e samba

Um incêndio atinge o Parque Natural Municipal da Restinga de Massambaba, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro, há três dias. Segundo a prefeitura, há um “rastro de destruição”, e o fogo consumiu até agora uma área equivalente a dez campos de futebol. Equipes do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e do Guarda-Parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) estão trabalhando para combater as chamas. Pelo menos 17 combatentes foram mobilizados.

A área atingida também está incluída no Parque Estadual da Costa do Sol. Em nota, a prefeitura de Arraial do Cabo diz que esse não é um “incidente isolado”.

“Em menos de uma semana, a região enfrenta o desafio de combater cerca de dez incêndios, colocando em risco a preciosa flora e fauna local, que lutam para sobreviver em meio ao fogo”. A Secretaria do Ambiente e Saneamento pediu que a comunidade colabore com denúncias de crimes ambientais e ajude a preservar a natureza. O telefone para denúncias é: (22) 99936-1255.

Fonte: EBC GERAL