Connect with us

ELEIÇÕES

Revisão eleitoral atende 44 reeducandos da Cadeia Pública de Jaciara

Publicado em

07/10/2025

Quarenta e quatro reeducandos do sexo masculino da Cadeia Pública de Jaciara (distante 144 km de Cuiabá) foram atendidos em mutirão eleitoral realizado no dia 2 de outubro pelo cartório da 14ª Zona Eleitoral, com sede no município. São presos condenados que tiveram suspensos os direitos políticos e que, portanto, não podem votar nem ser votados. Apesar disso, a revisão eleitoral reflete na manutenção de direitos, como o acesso ao auxílio-reclusão.

Trata-se de um benefício pago apenas aos dependentes do segurado que esteja preso. O valor máximo do benefício é de um salário-mínimo. É uma forma de evitar que os dependentes fiquem desamparados repentinamente, enquanto o segurado — que muitas vezes é o provedor do lar — se encontra recolhido. Com os dados interligados pela plataforma gov.br, as informações eleitorais alimentam a base de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A chefe do cartório da 14ª Zona Eleitoral, Rosângela Colli Dal Prá, explica que, mesmo não podendo votar, a regularidade da inscrição eleitoral do reeducando precisa estar em dia para a manutenção do direito. Todos os detentos atendidos foram submetidos à revisão eleitoral, procedimento que visa verificar a regularidade de sua inscrição. “Dos 15 atendidos, sete são dos municípios de São Pedro da Cipa, seis de Jaciara e outros dois de Juscimeira. Os demais, eleitores de outras zonas eleitorais, foram atendidos pelo projeto Zona Sem Fronteira. O atendimento ocorreu das 7h45 às 11h45 e das 16h às 16h30. Esse horário foi definido para atender os detentos em regime fechado e semiaberto”, relatou.

No sistema carcerário brasileiro, apenas pessoas com prisão provisória — que aguardam decisão judicial — têm direito ao voto. Isso significa que presos e presas com condenação criminal transitada em julgado (sem possibilidade de recurso) e pessoas que perderam os direitos políticos não podem votar. Presos provisórios são aqueles sob custódia da Justiça que ainda não tiveram condenação definitiva.

O mutirão eleitoral na Cadeia Pública de Jaciara integra as ações da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso (CRE-MT), que tem como meta ampliar o cadastramento biométrico de eleitores em 2025, atingindo, no mínimo, 98% de cobertura no Estado. Em Jaciara, o índice de cobertura biométrica é um dos melhores de Mato Grosso, com 96,31%. Faltam apenas 400 eleitores para atingir a meta da campanha. O município conta com 20.029 eleitores aptos a votar.

O cartório da 14ª Zona Eleitoral, em Jaciara, está localizado na Rua Carijós, nº 540, Centro, e atende das 7h30 às 13h30.

Jornalista: Anderson Pinho

#PraTodosVerem – Na imagem, duas servidoras da Justiça Eleitoral realizam atendimento a reeducandos dentro de uma unidade prisional. Elas estão sentadas em mesas com equipamentos de coleta biométrica, como computador, leitor digital e iluminação de anel de luz, enquanto os detentos, vestidos com roupas brancas, passam pelo procedimento de revisão eleitoral. O ambiente é simples, com paredes em tom cinza e divisórias metálicas ao fundo.

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

ELEIÇÕES

Sábado: TRE-MT participa de mutirão de cidadania em Campo Novo do Parecis

Published

2 horas atrás

on

07/10/2025

By

A 60ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, com sede em Campo Novo do Parecis, participará neste sábado, 11 de outubro de 2025, de um mutirão de atendimento à população no bairro Jardim das Palmeiras, em parceria com a Prefeitura Municipal e outros órgãos públicos. O bairro concentra o maior número de eleitores ainda sem biometria no município, o que torna a realização do mutirão fundamental para ampliar o alcance do cadastramento. 

O atendimento ocorrerá das 7h às 17h, na Escola Municipal Jardim das Palmeiras, com a atuação de quatro servidores da Justiça Eleitoral. O juiz eleitoral da 60ª ZE, Bruno César Singulani França, destacou que a iniciativa fortalece o vínculo entre as instituições e facilita o acesso da população aos serviços públicos. 

“Essas ações aproximam a Justiça Eleitoral da comunidade e permitem que mais pessoas regularizem sua situação, participando ativamente do processo democrático. É um esforço conjunto em prol da cidadania”, afirmou o magistrado. 

Atualmente, Mato Grosso possui 2.530.783 eleitores aptos, sendo que 254.962 ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 10,07% do eleitorado estadual. Em Campo Novo do Parecis, há 29.147 eleitores aptos, dos quais 2.216 ainda não fizeram a biometria, correspondendo a 7,60% do total. 

O mutirão integra o Projeto Biometria 2025, conduzido pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT), e tem como meta atingir 98% de eleitores biometrizados em todo o estado. 

 

Daniel Dino 

Assessoria TRE-MT 

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

ELEIÇÕES

Justiça Eleitoral fará mutirão de atendimento no CPA neste sábado (11)

Published

3 horas atrás

on

07/10/2025

By

Está confirmado para este sábado (11.10) o mutirão dea Justiça Eleitoral na Escola Estadual Professora Ana Maria do Couto, localizada na Avenida Brasil, CPA II, em Cuiabá. Os atendimentos serão realizados das 07 horas às 14 horas. O mutirão contará com 10 servidores entre atendentes e coordenadores, com o apoio logístico dos setores de informática e transporte do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). 

Atualmente, o estado conta com 2.530.783 eleitores aptos, dos quais 254.962 ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 10,07% do eleitorado estadual. Em Cuiabá, são 436.133 eleitores aptos, sendo 41.662 ainda sem biometria, o equivalente a 9,55%. 

De acordo com o chefe de cartório da 51ª ZE, Diego Manoel Mascarenhas do Nascimento, a iniciativa busca otimizar o serviço e ampliar o alcance das ações de biometria. “Nosso objetivo é proporcionar um atendimento mais acessível e eficiente, evitando filas nas centrais durante a semana e garantindo que mais eleitores possam atualizar seus dados e regularizar sua situação eleitoral”, destacou. 

A ação integra o Projeto Biometria 2025, conduzido pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE-MT), e busca atender especialmente pessoas que não conseguem comparecer aos cartórios durante os dias úteis, diante do aumento na procura por serviços como revisão biométrica, emissão de título, transferência e regularização da situação eleitoral. 

Biometria 

A biometria eleitoral é o sistema de identificação do eleitor por meio das impressões digitais, garantindo que cada pessoa vote apenas uma vez e com total segurança. No dia da eleição, o eleitor confirma sua identidade ao posicionar o dedo no leitor biométrico e, em seguida, é liberado para votar na urna eletrônica. 

Além das digitais, o cadastro biométrico atualiza dados pessoais e a foto do eleitor, prevenindo fraudes e tornando o processo mais ágil e confiável. A biometria representa um avanço tecnológico que reforça a segurança, a transparência e a credibilidade das eleições brasileiras. 

 

Daniel DIno 
Assessoria TRE-MT 

 

Fonte: TRE – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA07/10/2025

Rotam prende homem por roubo de motorista de aplicativo e recupera veículo

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam um homem, de 30 anos, pelo crime de roubo,...
SEGURANÇA07/10/2025

Força Tática flagra trio com arma de fogo, munições e diversas porções de maconha em Várzea Grande

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam, nesta segunda-feira (6.10), três homens por porte ilegal de arma...
SEGURANÇA07/10/2025

Polícia Militar detém três faccionados e apreende armas de fogo em Cáceres

Policiais militares prenderam um homem e uma mulher, ambos de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17, suspeitos de...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262