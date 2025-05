Revista científica da Seciteci registra recorde de submissão de artigos

O Hospital Israelita Albert Einstein iniciou o recrutamento de profissionais e publicou, nesta terça-feira (27.5), a abertura de 28 oportunidades de carreira para o Hospital Central, em Cuiabá.

Para a manifestação de interesse, o profissional deve acessar a página do recrutamento da unidade hospitalar (clique aqui para acessar), clicar em “pesquisar vagas” e se cadastrar na vaga compatível à sua formação.

As posições divulgadas são para a fase pré-operacional do hospital. As vagas para atividades assistenciais serão divulgadas em breve.

“O Einstein iniciou o recrutamento dos profissionais que irão atuar no Hospital Central, mas é importante enfatizar que as pessoas interessadas devem acessar o site oficial do Hospital Israelita Albert Einstein, que está linkado nesta matéria, e manifestar o interesse na vaga compatível”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A administração do Hospital Israelita Albert Einstein esclareceu que a disponibilização das vagas sempre ocorre por meios oficiais, como o site da instituição, que só entra em contato com os profissionais que se habilitaram para as vagas disponibilizadas.

“As divulgações das vagas ficarão disponíveis por sete dias. Os processos de seleção para essas vagas devem ocorrer ao longo do mês de junho, sendo realizados por equipes do Hospital Israelita Albert Einstein. O foco será profissionais de Cuiabá e região”, disse Luciana Borges, diretora do Cuidado Público do Einstein.

No momento, foram disponibilizadas vagas para os seguintes perfis: analista compliance sênior (1), analista de contas a pagar sênior (1), analista infraestrutura TI sênior (1), analista de prestação de contas sênior (1), analista de sistemas sênior (1), analista de treinamento sênior (1), auxiliar de farmácia (4), comprador pleno (3), coordenador compras diretas (1), coordenador de ensino corporativo (1), coordenador de farmácia (1), coordenador de segurança do trabalho (1), coordenador de tecnologia da informação (1), enfermeiro sênior (5), fisioterapeuta referência (1), líder de almoxarifado (1), nutricionista sênior (1), técnico de segurança do trabalho (2).

Fonte: Governo MT – MT