Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12

Quer ter seu texto publicado no Volume 12 da Revista Democrática – ISSN 2447-9403 – do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT)? O Conselho Editorial da instituição abriu o prazo para o recebimento de artigos candidatos à publicação. Os textos devem ser encaminhados, em formato eletrônico, para os e-mails: [email protected] e [email protected] até o dia 1º de novembro de 2025. Serão admitidos trabalhos que versem sobre matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça Eleitoral, em conformidade com a política editorial da revista.

Podem ser submetidos à análise textos de integrantes das comunidades científica e acadêmica, além de profissionais da área. A abertura do prazo e as normas editoriais constam no Edital nº 01/2025 (Clique aqui), assinado pelo juiz-membro Welder Queiroz dos Santos, diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE). O documento foi publicado na edição de 6 de agosto de 2025 do Diário de Justiça Eletrônico (DJE). A Revista Democrática é uma publicação da EJE, instituída por meio da Resolução nº 1.553, de 9 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução nº 2.602, de 20 de maio de 2021.

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT produziu um convite que será remetido por e-mail e WhatsApp a membros, servidores, apoiadores e instituições de classe, de ensino e pesquisa, além de profissionais liberais. A EJE é a responsável pela Revista Democrática, que, por sua vez, é um instrumento para divulgação de artigos doutrinários e/ou científicos, com foco em assuntos relacionados à atividade da Justiça Eleitoral.

Normas Editoriais

Entre outras exigências, os artigos devem conter de 10 a 20 páginas, incluindo anexos, gráficos e tabelas, com numeração progressiva de seções e subseções. Os textos serão avaliados pelo Conselho Editorial da Revista Democrática, que decidirá sobre sua publicação. Os autores serão informados sobre o recebimento dos textos, sua aceitação e a provável data de publicação. A seleção dos artigos dependerá do juízo de oportunidade do Conselho Editorial.

Os artigos aprovados serão submetidos à revisão gramatical e à adequação às normas da ABNT. Não será devida qualquer remuneração aos autores pela publicação dos trabalhos. Os autores dos artigos publicados receberão cinco exemplares do respectivo número da revista.

A Revista Democrática tem como propósito publicar artigos que abordem temas relacionados à matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça Eleitoral. A linha editorial visa estimular a produção de artigos doutrinários e/ou científicos, contribuindo para o debate crítico e construtivo acerca de temas relevantes para a Justiça Eleitoral.

Dúvidas podem ser encaminhadas ao Conselho Editorial pelos e-mails [email protected] e [email protected], ou pessoalmente, por intermédio da EJE, que atende das 7h30 às 13h30, localizada na Casa da Democracia, prédio anexo ao TRE-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.750, bairro Centro Político e Administrativo (CPA), Setor E, em Cuiabá.

Jornalista: Anderson Pinho

#PraTodosVerem – A imagem mostra três profissionais em um ambiente corporativo, reunidos em torno de um notebook. Duas mulheres estão sentadas, com expressões de atenção e interesse, enquanto um homem de terno observa por trás, sorrindo levemente. Ao lado esquerdo da imagem, há a capa da Revista Democrática – Volume 11 – 2024, publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). A cena transmite um momento de colaboração e análise editorial ou institucional.

Fonte: TRE – MT