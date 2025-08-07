ELEIÇÕES
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
Quer ter seu texto publicado no Volume 12 da Revista Democrática – ISSN 2447-9403 – do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT)? O Conselho Editorial da instituição abriu o prazo para o recebimento de artigos candidatos à publicação. Os textos devem ser encaminhados, em formato eletrônico, para os e-mails: [email protected] e [email protected] até o dia 1º de novembro de 2025. Serão admitidos trabalhos que versem sobre matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça Eleitoral, em conformidade com a política editorial da revista.
Podem ser submetidos à análise textos de integrantes das comunidades científica e acadêmica, além de profissionais da área. A abertura do prazo e as normas editoriais constam no Edital nº 01/2025 (Clique aqui), assinado pelo juiz-membro Welder Queiroz dos Santos, diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE). O documento foi publicado na edição de 6 de agosto de 2025 do Diário de Justiça Eletrônico (DJE). A Revista Democrática é uma publicação da EJE, instituída por meio da Resolução nº 1.553, de 9 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução nº 2.602, de 20 de maio de 2021.
A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT produziu um convite que será remetido por e-mail e WhatsApp a membros, servidores, apoiadores e instituições de classe, de ensino e pesquisa, além de profissionais liberais. A EJE é a responsável pela Revista Democrática, que, por sua vez, é um instrumento para divulgação de artigos doutrinários e/ou científicos, com foco em assuntos relacionados à atividade da Justiça Eleitoral.
Normas Editoriais
Entre outras exigências, os artigos devem conter de 10 a 20 páginas, incluindo anexos, gráficos e tabelas, com numeração progressiva de seções e subseções. Os textos serão avaliados pelo Conselho Editorial da Revista Democrática, que decidirá sobre sua publicação. Os autores serão informados sobre o recebimento dos textos, sua aceitação e a provável data de publicação. A seleção dos artigos dependerá do juízo de oportunidade do Conselho Editorial.
Os artigos aprovados serão submetidos à revisão gramatical e à adequação às normas da ABNT. Não será devida qualquer remuneração aos autores pela publicação dos trabalhos. Os autores dos artigos publicados receberão cinco exemplares do respectivo número da revista.
A Revista Democrática tem como propósito publicar artigos que abordem temas relacionados à matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça Eleitoral. A linha editorial visa estimular a produção de artigos doutrinários e/ou científicos, contribuindo para o debate crítico e construtivo acerca de temas relevantes para a Justiça Eleitoral.
Dúvidas podem ser encaminhadas ao Conselho Editorial pelos e-mails [email protected] e [email protected], ou pessoalmente, por intermédio da EJE, que atende das 7h30 às 13h30, localizada na Casa da Democracia, prédio anexo ao TRE-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.750, bairro Centro Político e Administrativo (CPA), Setor E, em Cuiabá.
Jornalista: Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra três profissionais em um ambiente corporativo, reunidos em torno de um notebook. Duas mulheres estão sentadas, com expressões de atenção e interesse, enquanto um homem de terno observa por trás, sorrindo levemente. Ao lado esquerdo da imagem, há a capa da Revista Democrática – Volume 11 – 2024, publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). A cena transmite um momento de colaboração e análise editorial ou institucional.
ELEIÇÕES
Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana
O Pedra 90, um dos bairros mais populosos da região do Grande Coxipó, receberá Mutirão Eleitoral do Tribunal Regional de Mato Grosso (TRE-MT) para o cadastramento biométrico de eleitores. O trabalho será realizado nas instalações da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”, entre os dias 13 e 15 de agosto, é aberto a toda a sociedade mato-grossense. Os atendimentos serão realizados no horário das 8 às 13h. A unidade escolar está localizada na terceira etapa do Pedra 90, na Avenida Integração, nº 801.
A presença da Justiça Eleitoral na escola faz parte da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), com o intuito de reforçar ações em prol da biometria na Capital e interior. Para o Pedra 90, o cartório eleitoral da 55ª ZE vai levar toda a estrutura necessária para o cadastramento biométrico. Serão seis servidores da justiça Eleitoral e seis kits biométricos. Cada kit eleitoral é formado por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para cenário e para o transporte de equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Dados da Justiça Eleitoral indicam que o eleitorado do Pedra 90 é formado por 15.788 eleitores, dos quais 13.199 pessoas (87%) com biometria e 1.979 (13%) ainda não fizeram a biometria. A biometria é pessoal e intransferível, pois utiliza características únicas, como impressões digitais, que são praticamente impossíveis de serem falsificadas, pois evita fraudes eleitorais, como o voto múltiplo e garante que apenas o eleitor legítimo possa votar. Desta forma, a identificação biométrica confere segurança e confiabilidade ao processo eleitoral.
“As pessoas vão encontrar no mutirão grande parte dos serviços oferecidos no cartório eleitoral com a vantagem de economizar dinheiro no deslocamento e de tempo. É uma chance de ter os serviços mais próximos do eleitorado”, explica a servidora Leticia de Moraes Morresque, responsável pela organização do Mutirão pela 55ª Zona Eleitoral. No mutirão serão oferecidos serviços de alistamento eleitoral (1º título), regularização da situação eleitoral, transferência de endereço, emissão de guia para quitação de multas eleitorais, dentre outros.
O bairro é atendido pela 55ª Zona Eleitoral, que também congrega na região os bairros Pascoal Ramos, Nova Esperança, Jardim Industriário e São Sebastião, bem como loteamentos como Residencial Flor de Liz, Vista da Chapada, Jardim São Paulo, Residencial Sonho Meu e Condomínio Villagio Bela Pietra. A escola foi escolhida pela localização privilegiada, mais centralizada, capaz de atender eleitores da região e do Cinturão Verde, que encontram dificuldades no deslocamento frente aos 15 km entre o Pedra 90 e o centro.
Em junho foi realizado um mutirão pelo projeto “Voto Consciente”, coordenado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, nas dependências da Escola Estadual Cívico-Militar “Malik Didier Namer Zahafi”. Na ocasião, o cartório eleitoral realizou 132 atendimentos que resultaram em títulos eleitorais para adolescentes com idade inferior a 18 anos, em que o voto não é obrigatório, assim como para aqueles que possuem idade igual ou superior a 70 anos.
Diferente da ação na escola Malik Didier, o mutirão eleitoral na Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda” será aberta a toda comunidade.
Pedra 90
O Pedra 90 nasceu de 1994 como consequência de uma desapropriação oriunda do Parque Cuiabá. A primeira, segunda e a terceira etapa (Voluntários da Pátria) do bairro somam um contingente populacional de 30 mil pessoas. Se for contabilizado os 10 bairros que formam aquele polo, a população sobre para 55 mil habitantes. As informações são da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), que atualmente reúne 115 comunidades associadas.
“O Pedra 90 é uma comunidade afastada do Centro Político e Administrativo. Por esse motivo, a aproximação com o poder público é importante. O trabalho que o TRE-MT vai oferecer no mutirão é importante para que eleitores regularizem situação junto a Justiça Eleitoral. Ficamos muito felizes dessa parceria pela 55ª Zona Eleitoral não só no Pedra 90, mas com a possiblidade de mutirões em outros bairros do polo Coxipó”, afirmou o presidente da Ucam, José Maurício Pereira.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada da Escola Estadual Integral Prof. Rafael Rueda, no bairro Pedra 90, com diversos estudantes transitando pela calçada e atravessando a rua em frente à instituição. O prédio tem um portão azul e amarelo, e o muro é pintado de azul com grades metálicas. Há movimento típico de entrada ou saída escolar, sob um céu parcialmente nublado.
ELEIÇÕES
Cartório Eleitoral de Rondonópolis faz atendimento domiciliar a eleitor com deficiência
Resultado de um acidente automobilístico, Cícero da Silva, de 40 anos de idade, vive atualmente sem autonomia para as atividades básicas de vida diária. Depende integralmente de cuidadores para alimentação, higiene, administração de medicamentos, manejo de feridas e acompanhamento de intercorrências clínicas e comportamentais. Nesta terça-feira (05.08), ele foi atendido em domicílio pelo cartório da 10ª Zona Eleitoral, com sede em Rondonópolis (215 km ao Sul de Cuiabá).
O atendimento, o primeiro registrado pelo cartório da 10ª Zona Eleitoral nesses termos, ocorreu seguindo o Provimento n° 03/2025, da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral. O normativo dispõe sobre a possibilidade de atendimento individual fora das instalações da Justiça Eleitoral diante de circunstâncias específicas que o recomendem, em observância ao que dispõem os Arts. 14, 15 e 46 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.659, de 26 de outubro de 2021.
A esposa de Cícero da Silva, Lizandra Oliveira Santana, ressaltou a importância do atendimento do Cartório Eleitoral, que esteve na residência para regularização o título do eleitor, que estava cancelado. “Foi uma bênção, porque é muito difícil levar ele para sair para qualquer lugar. Então, esse projeto agora está sendo uma bênção, porque vai ajudar muitas pessoas que não têm condições de levar as pessoas que são acamadas para fazer o título. Só tenho que agradecer, porque esse é um projeto muito bom e vai ajudar muitas pessoas que não têm condições”, avaliou.
O atendimento foi viabilizado mediante apresentação de laudo médico com a descrição do quadro de saúde do paciente. “Ele sofreu amputação de um membro inferior e tem atrofia severa do membro superior, com a mobilidade prejudicada. Também tem uma dificuldade na audição, leitura e escrita. Ele fica, a maior parte do tempo, deitado e, em alguns momentos, na cadeira de rodas. Para nós, do Cartório, foi muito importante fazer esse atendimento e viabilizar o serviço a alguém que tanto precisa. É uma satisfação prestar serviço a uma pessoa que está em uma situação de saúde tão complicada, pois podemos ajudar de alguma forma”, ressaltou o servidor da 10ª Zona Eleitoral, Eduardo Costa.
Ele ressaltou, ainda, que com o serviço domiciliar da Justiça Eleitoral, o gasto com o deslocamento médico foi evitado. “A esposa dele comentou conosco que se a gente não fizesse esse atendimento domiciliar, ela teria que procurar uma ambulância para poder levá-lo até uma das centrais de atendimento, só que ela nos disse que o serviço público não cobre essa despesa com a ambulância. Ou seja, é oneroso esse transporte, porque o serviço público só cobre em caso de necessidade médica. Então, foi muito gratificante, foi bem tranquilo, todos os servidores estavam preparados, a gente ligou antes, fez o agendamento com a esposa dele, conversou, perguntou se havia necessidade de mais alguém. Enfim, fizemos todo o planejamento e o atendimento deixou a gente muito feliz e satisfeito. Agradeço aos servidores Maria Clara e Saulo Baier, que também participaram”, acrescentou.
Sobre o Provimento
O Provimento CGE n° 03/2025 dispõe que a Justiça Eleitoral empreenderá esforços para garantir a acessibilidade nos cartórios eleitorais e postos de atendimento, com o objetivo de viabilizar o atendimento de pessoas com deficiência, em conformidade com a Resolução do TSE nº 23.659/2021, art. 15, § 6º. Assim, os tribunais regionais eleitorais, diante da constatação de dificuldade de acesso a serviços eleitorais, deverão envidar esforços para prover o atendimento presencial em: comunidades isoladas; localidades que, por suas características, dificultem ou onerem demasiadamente o comparecimento da pessoa à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral; e locais onde se encontrem pessoas eleitoras justificadamente impedidas de comparecerem ao cartório eleitoral.
O atendimento presencial fora das instalações da Justiça Eleitoral poderá ser autorizado em razão das circunstâncias previstas no artigo precedente e, em caráter excepcional, em situações de pessoas com restrições severas de locomoção, diante de fundamentada justificativa e desde que a unidade tenha condição de deslocamento de pessoal e de equipamento para o serviço. De acordo com o normativo, as justificativas apresentadas para o atendimento presencial individual a que se refere o caput deverão ser examinadas pelo(a) juiz(juíza) eleitoral da zona da inscrição da pessoa requerente.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem principal mostra uma equipe realizando atendimento domiciliar a um homem em cadeira de rodas, em uma varanda simples de residência. À esquerda, uma mulher observa a cena enquanto o homem, no centro, é atendido por duas pessoas sentadas à direita com equipamentos como notebook, câmera e ring light, sugerindo coleta de dados biométricos ou emissão de documento oficial. Ao fundo, há uma lousa em tripé, reforçando o caráter formal e institucional da ação. No corpo do texto, tem outra foto enfatizando a coleta biométrica do mesmo eleitor.
