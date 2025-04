“Revoltante e inaceitável”, diz Maria Avalone sobre assassinato de jovem em Cuiabá

24/04/2025

Paula vota a favor do projeto Tarifa Zero e afirma que população terá mais acesso a serviços de lazer na capital

Nathany Gomes – Assessoria da Vereadora Paula Calil

A presidente da Câmara de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), votou, em sessão ordinária nesta quinta-feira (24), a favor do projeto do Executivo Municipal que propõe tarifa zero aos usuários do transporte coletivo aos domingos e feriados. Para ela, a medida garantirá à população cuiabana mais acesso a serviços de lazer, como museus e o aquário público, por exemplo.

A matéria, votada em regime de urgência especial, foi aprovada por unanimidade em plenário e agora segue para sanção do prefeito Abílio Brunini (PL). A expectativa é que a medida seja colocada em prática no próximo dia 1º de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador no país. A iniciativa foi um pedido do vereador Eduardo Magalhães (Republicanos).

“Temos muitos parques em nossa cidade, museus e o aquário — muito bem frequentado. Essa é uma oportunidade de facilitar o acesso, beneficiando aqueles que mais precisam e dependem do transporte público para se locomover. A urgência reflete o anseio de colocar em prática, o quanto antes, esse presente para a nossa gente”, disse Paula.

Para ter acesso à gratuidade, é necessário possuir o cartão do transporte coletivo. A medida visa controlar o fluxo de passageiros, servindo também como base de dados para melhorias futuras no sistema.

As fontes de custeio, segundo a atual gestão, serão sustentadas por três principais frentes: a economia de mais de R$ 138 milhões alcançada nos primeiros cem dias, a utilização de dotações orçamentárias já previstas e, se necessário, suplementadas com o suporte do Fundo Municipal de Transporte. Atualmente, o valor da tarifa na capital, é de R$ 4,95.