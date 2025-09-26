Política
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
O município de Ribeirãozinho (543 km de Cuiabá) recebeu uma emenda parlamentar de R$ 350 mil da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), indicada pelo deputado Diego Guimarães (Republicanos), para ser aplicada na Saúde. A vice-prefeita Vânia Carrijo agradeceu a destinação do recurso ao município.
O deputado afirmou que a indicação representa um compromisso com o município e ressaltou o trabalho junto ao prefeito Danilo Coelho, para a concretização da parceria.
“Está na conta R$ 350 mil de emendas parlamentares a pedido da nossa vice-prefeita, do vereador Yccaro Moura (PSB), do prefeito Danilo, que é parceiro nosso. Está na conta para ajudar a administração municipal na área da Saúde”, disse.
A vice-prefeita garantiu que a emenda será bem administrada pela secretária de Saúde e primeira-dama do município, Rúbia Candida. “Queremos agradecer pela emenda para a Saúde do município. São R$ 350 mil que com certeza serão bem aplicados na gestão da nossa primeira-dama e secretária de Saúde, a Rúbia. Um agradecimento especial”, afirmou.
O vereador Yccaro Moura, que acompanhou o anúncio do recebimento da emenda, avaliou que o recurso ajudará Ribeirãozinho a se desenvolver.
Fonte: ALMT – MT
Política
Em apoio a projeto do PT, vereadores de Rondonópolis derrubam veto do prefeito
Um projeto polêmico ganhou corpo nesta semana na Câmara Municipal de Rondonópolis. De autoria do vereador petista Ary Campos e vetado pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL), o projeto de lei 201/2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de câmeras de segurança individuais pelos agentes de trânsito municipais, teve o veto derrubado pelos vereadores.
A apreciação do veto do prefeito ao projeto recebeu 13 votos contra a sua manutenção e apenas dois votos favoráveis à sua manutenção, sendo dos vereadores Renan Dourado (Republicanos) e Dr. José Felipe Horta (PL). A maioria dos vereadores ignorou por completo as justificativas do prefeito para vetar totalmente o projeto de lei 201/2025.
Entre os apontamentos para justificar o veto ao referido projeto, Cláudio expôs a sua inconstitucionalidade mediante a usurpação de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em matéria de organização administrativa, visto que se trata de matéria atinente ao funcionamento da administração pública, o que se agrava ainda mais por criar despesa.
Além disso, o projeto em questão, segundo apontou o gestor no veto, não cumpriu com o requisito obrigatório contido no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o qual estipula que projetos que criem ou alterem despesa necessitam ser acompanhados obrigatoriamente da estimativa do impacto orçamentário e financeiro.
A derrubada do veto fortalece ainda o debate da instituição de câmeras em fardas de policiais militares, de policiais civis e outras autoridades públicas. Procurado pela reportagem para comentar a derrubada do veto, Cláudio Ferreira externou apenas que havia se posicionado em relação à questão quando do veto e que a medida não é algo prioritário de uma administração municipal. “Deveriam colocar câmera no paletó de político!”, resumiu o gestor.
Fonte: Câmara de Rondonópolis
Política
Audiência pública debate a duplicação da MT-010, ligação entre o distrito da Guia e Cuiabá
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio do deputado Paulo Araújo (PP), promoveu nesta quinta-feira (25), uma audiência pública no ginásio de esportes da praça central do distrito de Nossa Senhora da Guia, para discutir a duplicação da MT-010, rodovia que liga Cuiabá ao distrito, situado a 30 km da capital e com aproximadamente 8 mil habitantes.
O deputado Paulo Araújo destacou que a obra é uma reivindicação histórica não apenas da comunidade local, mas de motoristas de todo o interior do estado, que utilizam a rodovia após o acesso pela BR-163.
“É uma grande obra de mobilidade urbana não só para Cuiabá, mas para todo o Mato Grosso. Esse trecho da 010 ficou um dos mais perigosos devido ao alto fluxo de veículos entre Cuiabá e Rosário Oeste. Tenho dialogado diretamente com o governador Mauro Mendes e acredito que em breve poderemos anunciar essa obra tão sonhada”, afirmou o parlamentar.
O subprefeito de Nossa Senhora da Guia, Odilson Miranda Botelho, ressaltou o impacto da audiência.
“Essa duplicação é uma reivindicação muito antiga. Muitos filhos da Guia já perderam a vida nesse trecho. A audiência pública é um marco, porque agora temos a oportunidade de cobrar diretamente junto ao Legislativo e ao governo do estado. A duplicação vai beneficiar não só nossa comunidade, mas também distritos vizinhos de Aguaçu, Acorizal e Bauxi”, pontuou.
A moradora Terezinha de Jesus Rodrigues relatou as dificuldades enfrentadas no cotidiano.
“Sou nascida e criada aqui e dependo dessa estrada todos os dias. Já aconteceram muitos acidentes. Precisamos de recapeamento, acostamento e mais segurança. Além da estrada, nossa comunidade carece de melhorias na saúde. Temos só um posto de saúde, mas não temos creche e falta estrutura básica. Muitos moradores precisam se deslocar até Cuiabá, o que pesa no orçamento para quem tem poucos recursos”, disse.
O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, reforçou a preocupação do governo com a situação da MT-010.
“O governador Mauro Mendes vê esse projeto com bons olhos. Mas precisamos de uma análise criteriosa, porque além da duplicação, a pista antiga também terá que ser restaurada. O trânsito que vi ao chegar aqui impressiona, com caminhões, ônibus e carros pequenos. Se a duplicação não for feita, em pouco tempo esse trecho se tornará ainda mais perigoso”, alertou.
De acordo com o secretário, já existe um projeto inicial apresentado por empresários da região, mas ele passará por avaliação técnica antes de ser aprovado. A expectativa é que, após essa etapa, a obra seja licitada.
Presente na audiência, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador José Zuquim Nogueira, morador de Guia há três décadas, afirmou que a duplicação é uma necessidade urgente.
“Vivemos muitos anos de descaso do poder público, com falta de creches, posto de saúde e manutenção de estradas. Mas acredito que este sonho da duplicação da MT-010 está mais próximo de se tornar realidade”, declarou.
O deputado Paulo Araújo encerrou a audiência reforçando os encaminhamentos feitos à comunidade.
“O próximo passo é garantir a liberação pelo governo do estado. Tenho fé que o governador Mauro Mendes presenteie a comunidade até o final do ano com o anúncio da duplicação da tão esperada duplicação da 010, que liga Cuiabá ao distrito de Guia”, concluiu.
Fonte: ALMT – MT
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
Projeto Cuiabaninhos recebe EMEB Floriano Bocheneki na Câmara Municipal de Cuiabá
39ª edição do Gemam reforça capacitação de juízes e fortalecimento do Judiciário em MT
Prefeitura age rápido após vendaval que destelhou escola e 100 residências
Prefeito entrega aparelho de ressonância e Cuiabá dobra capacidade de exames
Segurança
Polícia Civil identifica e prende homens que transportaram drogas em ônibus interestadual
A Polícia Civil, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (25.9), dois homens,...
Polícia Civil intensifica ações e apreende arma de fogo, munições e um caminhão em Confresa
Uma arma de fogo, munições e um caminhão com placa adulterada foram apreendidos pela Polícia Civil, na quinta-feira (25.9), em...
PM prende dois faccionados com drogas e cestas básicas em Tangará da Serra
Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam dois membros de uma facção criminosa por tráfico de drogas,...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES4 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
JUSTIÇA4 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES7 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres