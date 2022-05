Rio: manifestantes pedem justiça para homem morto em Sergipe

O médico e escritor Paulo Niemeyer Soares Filho tomou posse hoje (27), na Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando a cadeira 12, que ficou vaga com a morte do professor Alfredo Bosi, no dia 7 de abril de 2021. Em entrevista à Agência Brasil, Niemeyer Filho destacou que era uma honra muito grande ser escolhido para estar na Academia de Letras. “Acho que é uma instituição que reúne pessoas do mais alto nível intelectual e você ser aceito e ser acolhido é uma honraria muito grande. Eu estou muito honrado com isso”.

Em seu discurso de posse, Niemeyer Filho disse que coube a ele prorrogar a presença da ciência na ABL, justamente no momento em que o mundo científico sai vitorioso no combate ao coronavírus. “A covid-19 levou amigos e parentes e a Academia Brasileira de Letras não ficou imune, com a perda de um dos seus membros mais ilustres, Alfredo Bosi, professor e acadêmico que não resistiu à doença”.

“Sinto-me muito orgulhoso em ingressar nesta casa. É uma grande honra, um privilégio que distinguiu apenas 261 brasileiros, em seus 124 anos de existência. Serei o primeiro médico a assumir a cadeira de número 12, que foi ocupada por intelectuais de diversas áreas: escritores, jornalistas, poetas, homens públicos, representante do clero e da vida acadêmica. Todos a abrilhantaram. Os médicos sempre estiveram presentes na ABL, desde a sua fundação.”

Entre as prioridades que pretende desenvolver na ABL, Paulo Niemeyer Filho afirmou que quer ter o prazer da convivência com os demais acadêmicos “e poder levar um pouco da minha vivência nas neurociências para até que [eles] fiquem mais curiosos para saber de onde vem tanto talento literário. Isso deve ter alguma explicação cerebral”, brincou Niemeyer Filho.

Trajetória

Sobrinho do arquiteto Oscar Niemeyer e filho do médico cirurgião Paulo Niemeyer, o novo imortal da ABL dedica-se ao estudo da neurocirurgia desde 1975, quando graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Niemeyer Filho nasceu no dia 9 de abril de 1952.

Niemeyer Filho é especialista em cirurgias de tumores cerebrais, aneurismas, microcirurgias vasculares, más formações, além de ter sido um dos pioneiros, no Brasil, na técnica microcirúrgica para tratamento de nevralgia do nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade da face. Ele é autor dos livros O que é ser médico, No labirinto do cérebro, Memórias Profissionais.

Foi diretor do Instituto de Neurocirurgia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Atualmente, é diretor do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e professor titular de neurocirurgia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC RJ), além de ser membro titular da Academia Nacional de Medicina (ANM), da Sociedade Norte-Americana ‘Congress of Neurological Surgeon’ e do ‘Neurotraumatology Committee do Word Federation of Neurological Societies’. Niemeyer Filho é, ainda membro do Conselho da Fundação do Câncer.