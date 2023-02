Rio tem maior sensação térmica desde 2009

O Rio de Janeiro registrou ontem (4) recordes de temperatura, com 41,1°C, às 15h45, em Santa Cruz, zona oeste da capital, e de sensação térmica, com 58°C, às 15h, no mesmo bairro. A sensação térmica foi a maior desde 2009, quando a medição começou a ser feita pelo Alerta Rio. O órgão foi criado em 25 de setembro de 1996 e é gerenciado pela Fundação GEO-Rio, com sede no Centro de Operações Rio.

A meteorologista Cristiane Nascimento, do Alerta Rio, explicou que sensação térmica é uma variável que quantifica a temperatura que o corpo humano está sentindo de uma forma generalizada. “Não é uma variável real. É calculada por uma fórmula empírica, ou seja, através de observações. A sensação térmica divulgada e registrada por órgãos de meteorologia é calculada por medidas de variáveis meteorológicas”. Isso significa que a sensação térmica real varia de pessoa para pessoa.

Durante a noite deste domingo (5), devido a áreas de instabilidade, associadas ao calor e à alta umidade, permanece a previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva 5 mm no período, informou o Alerta Rio, por meio de sua assessoria de imprensa. Neste momento, já está chovendo em algumas áreas do Rio. Os ventos se mostram entre fracos a moderados e as temperaturas permanecem estáveis, com mínima de 22°C e máxima de 38°C.

Amanhã (6) e terça-feira (7), o tempo na cidade do Rio continuará sendo influenciado por áreas de instabilidade. A previsão é de pancadas de chuva isoladas na tarde e noite da segunda-feira e a qualquer momento da terça-feira. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de até 15 mm na segunda-feira e de 20 mm na terça-feira. Já na quarta-feira (8), segundo o Alerta Rio, o tempo na capital fluminense será influenciado, principalmente, por ventos úmidos do mar. A previsão é de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de 15 mm. Na quinta-feira (9), a previsão é de chuva fraca a moderada à tarde e à noite.

Maiores temperaturas

De acordo com o Alerta Rio, as maiores temperaturas neste verão foram 41,1 graus, registrada ontem (4); 40,3 graus no dia 15 de janeiro; e 39,6 graus no dia 31 de janeiro. Já as maiores sensações térmicas observadas nas estações do Alerta Rio neste verão ocorreram ontem (4), com 58 graus; no dia 15 de janeiro (54graus); e no dia 14 de janeiro (51,1 graus).

Em caso de pancadas de chuva, o Alerta Rio recomenda que a pessoa permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos; não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças; não fique próximo da beira de córregos e rios; nunca force a passagem de carros em vias alagadas; afaste-se de árvores, terrenos abertos e coberturas metálicas, além de precipícios, encostas e lugares altos sem proteção; evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas; não permaneça em piscinas, rios e lagos; evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar; feche as janelas, basculantes e portas para evitar canalização de ventos no interior de casa; feche persianas, cortinas ou blecautes para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar; fique atento se houver falta de luz, para evitar que o uso de velas para provoque incêndios; e não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.