O primeiro dia do ciclo de palestras sobre empreendedorismo feminino reuniu dezenas de mulheres que puderam aprender um pouco mais sobre os pilares para iniciar a trajetória empreendedora e se manter crescente no mercado. Encabeçado pela pasta do Trabalho, da secretaria de Assistência Social, em parceria com a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sebrae, o evento segue até sexta-feira (24), no Ganha Tempo.

Cerca de 50 mulheres se inscreveram e devem participar dos quatro dias de palestras em comemoração ao Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, celebrado no último domingo (19). “Um evento pensado de forma direcionada com a necessidade que percebemos aqui no balcão do Sine, conversando com as mulheres sobre as dificuldades que elas têm para empreender. Hoje trouxemos a oportunidade para elas aprenderem como abrir um CNPJ, onde buscar apoio, é muito importante ampliar essa visão e o despertar para empreender, que não precisa ser um monstro de sete cabeças”, esclareceu a coordenadora da pasta do trabalho, Cátia Toresan.

A palestra de abertura foi ministrada pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, que apresentou dados do estudo Sinop em Números, explanando a realidade pujante do mercado sinopense, além das oportunidades de linhas de crédito do programa Desenvolve MT. Na sequência, a equipe do Sebrae Delas aprofundou o debate sobre capacitações e programas para mulheres de negócios. Encerrando a manhã, a influenciadora Nágela Keoma compartilhou um pouco de sua trajetória como empreendedora em Sinop.

Serão quatro dias para aprender e compartilhar conhecimento, além da oportunidade de conhecer pessoas e fazer network. “Na quarta-feira, a ACES Mulher estará aqui conosco, fortificando esse evento para falar sobre gestão financeira e precificação de produtos. Ao abrir seu negócio você precisa aprender que ele vai faturar e que há necessidade de cuidar do dinheiro. Na quinta estaremos com uma recrutadora profissional para falar sobre técnicas de seleção de candidatos e uma contadora para explicar como funciona o processo de contratação e a importância de conduzi-lo de forma legal. Para encerrar, na sexta teremos três empresárias convidadas, de diferentes faixas etárias, para gerar identificação e compartilhar experiências”, completou a coordenadora.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT