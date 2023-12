Robótica educacional impulsiona aprendizagem nas escolas da Rede Estadual de Ensino

Mais de 33 mil pessoas já visitaram a cidade do Natal Abençoado do SER Família, montada na Arena Pantanal, desde o dia 14 de dezembro, quando foi oficialmente aberta pela primeira-dama Virginia Mendes e pelo governador Mauro Mendes. A cidade do Natal Abençoado ficará aberta ao público até dia 30 de dezembro, todos os dias, das 18h às 22h, com exceção aos dias 24 e 25 (Natal). E, no dia 19, a entrada para o público será a partir das 19h30. A entrada é gratuita, mas quem quiser pode contribuir com a doação de leite em pó, caixa de chocolate ou fralda descartável, que serão encaminhadas para entidades cadastradas junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

A ação, idealizada e capitaneada pela primeira-dama, Virginia Mendes, é realizada pelo Governo do Estado por meio das Secretarias de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), de Cultura Esporte e Lazer (Secel) e gabinete de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf). O recurso para a estrutura do evento foi viabilizado através de emenda parlamentar.

“Eu fico muito feliz com a receptividade da nossa população de Cuiabá, e de outras cidades, que estão indo na Arena para apreciar o trabalho maravilhoso que foi pensado e construído, com muito carinho, por mim, pelos nossos servidores da Setasc e da Unaf. O Natal Abençoado do SER Família foi idealizado para que as famílias tenham um espaço que possam aproveitar juntas, tirar fotos e guardar na memória, com muito amor”, disse a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes

A primeira-dama Virginia esteve na abertura da cidade do Natal Abençoado, acompanhada da filha Maria Luiza, de nove anos, e do governador Mauro Mendes, e percorreu as atrações da cidade do Natal Abençoado e cantou algumas canções interpretadas pelos cantores do show natalino, no palco principal.



A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, reforça o convite para que todos que puderem, prestigiem o Natal Abençoado na Arena Pantanal.

“Queremos fazer esse convite para que a população venha. É entrada franca, mas também solidária, e quem quiser trazer e doar fralda ou chocolate, ou leite, para que possamos também ajudar várias instituições, estaremos recebendo na entrada. Mas o mais importante é que tudo isso foi idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e pelo governador Mauro Mendes para entregar à sociedade um ambiente gostoso, para que as famílias realmente tenham um Natal Abençoado”, completou.

Para o morador de Cuiabá Pablo Toscano, que visitou os cenários com a família, o Natal Abençoado está maravilhoso, principalmente para quem vai com familiares. “O Governo de Mato Grosso está de parabéns. São enfeites muito bonitos, ambiente muito bom, para tirar fotos, principalmente porque a gente vê que foi pensado para a família”, disse.



Outro visitante da cidade do Natal Abençoado do SER Família foi Victor Leão, que deu nota 10 para as decorações de Natal e os espetáculos.

“É um evento maravilhoso. É gratificante poder receber esse tipo de evento aqui, e poder trazer as famílias nesse Natal Abençoado que o Governo do Estado está proporcionando para nós”

Gleicikely Ramos Rodrigues Aires, também moradora de Cuiabá, foi conhecer o Natal Abençoado do SER Família com o marido e a filha de cinco anos, Sara, e comentou que a decoração está muito bonita, mais ainda que no evento anterior.

“Está tudo muito bem organizado e sinalizado. Teve até entrega de água para os visitantes, devido ao calor, e eu achei isso muito legal. Os visitantes receberam muita atenção, tinha muita segurança, todos muito cuidadosos. Gostei muito”, ressaltou.

Ela ainda agradeceu o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes por proporcionarem um espaço de Natal decorado para a população de Cuiabá. “Só posso dizer que eles estão de parabéns por realizar esse evento na Arena, pois até então não tinhamos nenhum outro ponto de decoração na cidade, para gente prestigiar com a família. E foi uma surpresa saber que teríamos esse espaço para a família, principalmente por ser um momento mágico, momento de família, de celebração, de rever nossos conceitos, e de poder nos alegrar vendo toda aquela decoração de Natal”, concluiu.

Para Sara, de 5 anos, filha da Gleicikely, os detalhes não passaram despercebidos. “Eu gostei das decorações, gostei da aventura por ter andado lá, gostei dos detalhes das coisas. Dou parabéns para o Governo. E o que eu mais gostei foi de tirar foto com o Papai Noel. Parabéns, primeira-dama!”



Cidade do Natal Abençoado do SER Família

Ao todo, a cidade do Natal Abençoado é composta por 14 cenários iluminados distribuídos em 5 mil m², no entorno do gramado da Arena Pantanal, com os devidos cuidados para preservação da grama.



A cidade do Natal Abençoado tem a Casa do Papai Noel, Jardim de Natal, cenário Amor, Presépio, Jardim do Papai Noel, cenário de Balões, Ursos Cantores, Fábrica de Brinquedos, Floresta do Papai Noel, Doceria e outras atrações, como espetáculos de luzes diariamente, coreografias natalinas, apresentações audiovisuais

O espaço também conta com praça de alimentação e parquinho de diversões para a garotada.

