Robótica educacional será uma das atrações do 1º Encontro dos Grêmios Estudantis

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) promove, nesta quinta-feira (01.06), às 13h45, durante o 1º Encontro Estadual dos Grêmios Estudantis, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, uma apresentação sobre as atividades da robótica educacional que fazem parte de um projeto piloto desenvolvido em 74 escolas da Rede Estadual de Ensino. O uso desse recurso pedagógico pela Seduc faz parte da Política de Tecnologia no Ambiente Escolar, que junto com outras 29 políticas educacionais formam o Programa Educação 10 Anos. É esperada a participação de mais de 1.500 estudantes de todas as regiões do estado.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destaca a importância da implementação da robótica na rotina escolar, que começou no primeiro semestre de 2022 de forma experimental e que avança no número de escolas e estudantes atendidos em 2023. “Trata-se de mais uma ferramenta que visa promover a qualidade e equidade educacional na rede, por meio de ações de inovação e tecnologia no ambiente escolar. Essa apresentação será uma pequena mostra do que ocorre na prática, em sala de aula”, contou.

Nas escolas, a aplicação da robótica educacional é realizada através da Cultura Maker, também chamada de ‘mão na massa’, no qual os estudantes constroem robôs e dividem diferentes funções para realizar tarefas práticas em equipe, como explica a secretária-adjunta de Gestão Educacional, Mozara Zasso Spencer. “O uso da robótica como ferramenta pedagógica favorece o pensamento computacional, além de habilidades organizacionais, socioemocionais, cognitivas, comportamentais e de comunicação. Sem dúvida, enriquece o processo de aprendizagem do estudante”, disse.

Segundo ela, a Seduc também disponibiliza um ambiente de apoio aos professores e estudantes com todo o conteúdo pedagógico em formato digital, ferramentas tecnológicas educacionais, plataforma digital de aprendizagem, vídeos tutoriais e outras várias possibilidades de interação construtiva e orientada por meio da tecnologia Microkids.

A líder da Política de Tecnologia no Ambiente Escolar, Silvana Copceski, reforça a importância da apresentação durante o encontro dos grêmios. “Será uma oportunidade de mostrar, na prática, as experiências vivenciadas pelos estudantes. São atividades que estimulam o raciocínio lógico, o despertar da criatividade e resolução de problemas por meio da tecnologia”, explicou. Para ela, o contato com a robótica educacional contribui com a construção de uma nova perspectiva de vida, onde o estudante possa ser protagonista da sua própria história.

Em sala de aula

As aulas de robótica educacional na Rede Estadual de Ensino são alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estimulam o pensamento computacional e o aprimoramento de habilidades e competências importantes para desenvolvimento humano e tecnológico, por meio de uma metodologia ativa e alinhada à abordagem STEAM, que utiliza os conjuntos educacionais da LEGO® Education.