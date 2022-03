Roda de samba feminina é remarcada para esta quarta-feira, no Parque das Águas

Uma parceria entre Governo de Mato Grosso e Prefeitura Municipal vai beneficiar 20 bairros de Várzea Grande com obras de asfalto novo e recuperação asfáltica. As obras tiveram início nesta segunda-feira (21.03) e foram acompanhadas pelo governador Mauro Mendes e o prefeito Kalil Baracat, com uma extensão de aproximadamente 60 km rm diversas ruas.

As obras são resultado de um convênio firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), e a Prefeitura, no valor de R$ 33,3 milhões. O Estado repassou R$ 30 milhões à prefeitura, que entrou com o restante do valor como contrapartida, e realizou a licitação para executar os serviços.

“Não tem nenhum dos 141 municípios de Mato Grosso que não receba recursos do Governo do Estado. São recursos que vão melhorar a vida de todos os cidadãos. Várzea Grande merece e eu fico feliz por ver Mato Grosso em um estado muito melhor do que era há três anos”, afirmou o governador Mauro Mendes.

De acordo com o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, com ajuda de recursos do Governo do Estado, Várzea Grande tem hoje mais de R$ 400 milhões em investimentos. “São obras que vão chegar na ponta. Essa melhoria no asfalto valoriza os moradores da cidade, suas residências, geram empregos e renda”, afirmou.

Para o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, essa obra mostra a importância da parceria do Estado com a prefeitura para melhorar a qualidade de vida do cidadão. “Sempre digo que o maior patrimônio público que nós temos é a malha viária e nós precisamos cuidar dele. Se não cuidarmos da nossa casa, a nossa casa acaba, é assim também com o asfalto”, disse.

O convênio foi assinado no dia 08 de fevereiro, em evento realizado no Palácio Paiaguás. Na ocasião, outros dois convênios foram assinados. Um para pavimentação e drenagem no bairro Altos da Bela Vista, no valor de R$ 6,2 milhões, e outro para pavimentação, drenagem e sinalização no bairro Nova Esperança, no valor de R$ 908 mil.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, disse que esse governo se preocupa com as prefeituras. “Esse é um governo que se preocupa com as ruas. Essa recuperação vai durar no mínimo cinco anos, sem dar problema. E vamos ter mais convênios com Várzea Grande. Há poucos dias, vocês se lembram, nos assinamos o convênio para água”, lembrou, destacando as parcerias que o Governo tem realizado com as prefeituras.

Governo e prefeitura também firmaram convênio para construção de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Chapéu do Sol. A Sinfra-MT vai repassar R$ 26.994.637,07 para a prefeitura, que entrará com uma contrapartida de R$ 1.420.770,38 e será responsável por executar a obra, que tem o objetivo de solucionar o problema de falta de água na cidade.

Também estiveram presentes no evento os secretários de Estado, chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, César Miranda, de Desenvolvimento Econômico, de Comunicação, Laice Souza, chefe de gabinete Jordan Espindola, vereadores e secretários municipais, além de demais autoridades.