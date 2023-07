“Rodoanel vai melhorar muito o trânsito de Cuiabá e Várzea Grande”, afirma governador

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso (MAS-MT) oferece, até domingo (23.07), oficinas e atividades lúdicas para crianças. Inclusas no projeto Colônia de Férias, as atividades são desenvolvidas pelo Núcleo Educativo do equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“Durante essa divertida aventura, as crianças podem explorar o mundo de uma maneira interativa e educativa, e ainda têm a chance de conhecer nosso acervo de obras, desvendando os segredos por trás de cada pintura, escultura e objeto religioso. Será uma verdadeira imersão na história e na cultura” explica a gerente do Educativo do Museu, Anne Isabelle Silva.

A programação da temporada de férias, que teve início na quarta-feira (19.07), segue na tarde desta sexta-feira (21.07), das 14h às 16h, com a oficina Ecológica de Plantio, ministrada pela engenheira florestal Rosiane Carnaíba. A atividade conta, ainda, com a participação do personagem Lelé Picolé Curimpampam.

No sábado (22.07), das 10h às 12h, a oficina é de Produção de Terrário, com a artista Georgia Filipovitch, e das 14h às 16h a artista plástica Rosylene Pinto conduz a oficina Mãos no Barro.

No domingo (22.07), das 10h às 12h, a oficina é de Modelagem no Torno, com o mestre ceramista Osmar Virgílio. A atividade encerra a programação da Colônia Férias no Museu.

Para participar, o ingresso por oficina custa R$ 20 e o pacote completo sai a R$ 100. Importante ressaltar que as famílias assistidas por projetos sociais do Governo Federal, estudantes de escolas públicas e pessoas com deficiência têm direito à isenção do valor do ingresso, com vagas limitadas. Inscrições pelo link AQUI.

Além das oficinas, será ainda oferecido lanche aos participantes, que também terão acesso às exposições do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, que incluem o acervo remanescente da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, a sala do Santo Papa João Paulo II e a mostra temporária sobre São Benedito.

O Museu está localizado na Praça do Seminário, bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Para mais informações, os contatos são: 65 3056-1373, 3052-6285, 65 99965-0319 (whatsapp) e o instagram @museudeartesacramt.