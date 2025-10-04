Rodoviária de Cuiabá ganha área exclusiva para motoristas de app

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli

O clima de tensão que se arrastava há meses entre taxistas e motoristas de aplicativo na rodoviária de Cuiabá teve um ponto final. Nesta semana, o Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá passou por uma transformação que incluiu a implantação de sinalização exclusiva para veículos de aplicativo, garantindo até três vagas em fila para embarque e desembarque com limite máximo de dois minutos. A medida cria um ponto livre e regulamentado para esse tipo de serviço, reduzindo os conflitos que vinham afastando motoristas e gerando transtornos aos usuários.

O problema ganhou repercussão estadual após cenas de ameaças circularem em vídeo, mostrando um taxista armado com faca discutindo com motoristas de aplicativo. Denúncias apontavam que os táxis ocupavam de forma irregular todo o estacionamento em frente ao terminal, impedindo qualquer parada rápida de usuários ou de motoristas de aplicativo. Fotos mostravam veículos em fila dupla e até bloqueando a passagem de pedestres, cenário que obrigava a Semob a aplicar multas, penalizando justamente quem tentava atender passageiros em condições precárias.

Diante desse cenário, o vereador Rafael Ranalli (PL) visitou a SINART (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico), empresa que administra a rodoviária, e levou a demanda diretamente à gerência. O diálogo resultou em uma solução que vai além da placa: um pacote de melhorias estruturais que reorganizou o estacionamento e trouxe mais segurança para quem utiliza o terminal.

O gerente-geral da SINART, Selmo Oliveira, destacou a mudança: “A implantação de sinalização exclusiva para veículos de aplicativo resolve uma antiga demanda que gerava transtornos e confusão entre passageiros e motoristas. Agora, com áreas claramente identificadas, o fluxo se torna mais organizado e eficiente”, afirmou.

Além da sinalização para aplicativos, o estacionamento foi revitalizado com nova pavimentação, vagas demarcadas para idosos, pessoas com deficiência (PCDs), motos, mototáxis, táxis e veículos de aplicativo. O terminal também ganhou um moderno sistema de monitoramento por câmeras com reconhecimento de placas, integrado ao Vigia Mais, ampliando a segurança.

Com isso, os motoristas de aplicativo passam a ter um espaço garantido para atender seus passageiros sem precisar disputar vagas com taxistas ou parar em fila dupla. A solução equilibra o uso do espaço entre os diferentes modais de transporte e mostra como a atuação parlamentar de Ranalli, em parceria com a gestão da SINART, conseguiu resolver um impasse que já se arrastava há anos.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT