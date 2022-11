Rodovias federais têm 18 pontos de bloqueio em três estados

O Festival Fartura Gastronomia, a ser realizado hoje (19) e amanhã no Jockey Club de São Paulo, tem boas atrações. Até amanhã, expositores de todo o país apresentarão produtos conhecidos pela excelência, como a cachaça de Paraty (RJ), o cacau do sul da Bahia, o queijo da Canastra de Minas Gerais e o café da Alta Mogiana, no interior paulista.

São produtos que têm Indicação Geográfica concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ou seja, são alimentos com características específicas e reputação consagrada pelo lugar de origem, onde estão incluídos ainda os vinhos da Campanha Gaúcha do Rio Grande do Sul e a farinha de Mandioca de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Atualmente, há no Brasil 97 Indicações Geográficas reconhecidas oficialmente. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o selo é importante especialmente para os pequenos empreendedores por conter um diferencial competitivo para as regiões.

Durante o evento, será possível acompanhar aulas práticas e demonstrações de chefs (chefes de cozinha) renomados preparando pratos com os ingredientes com selo de indicação geográfica.

Os ingressos para o festival podem ser adquiridos aqui.

TV Brasil

Com o apoio do Sebrae, a TV Brasil está produzindo a série especial “Riquezas da nossa terra”, que terá 12 episódios e é uma parceria com o Sebrae sobre produtos brasileiros com Indicação Geográfica (IG).

Os novos episódios vão ao ar no programa Caminhos da Reportagem, aos domingos, sempre às 22h, e repercutem na Agência Sebrae de Notícias (ASN). As reportagens mostram produtos que conquistaram o selo de Indicação Geográfica (IG), contando as histórias dos produtores, além das belezas, aventuras e delícias gastronômicas da região. Confira os episódios que já foram veiculados no YouTube da TV Brasil.