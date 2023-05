Rodrigo de Arruda e Sá leva Gabinete Itinerante para o Altos da Glória

O gabinete itinerante do vereador Rodrigo de Sá e Arruda (Cidadania) estará no bairro Altos da Glória, na sexta-feira (26), das 8h às 13 horas, na Escola Municipal Gracildes Melo Dantas.

A equipe vai levar aos moradores os serviços de ouvidoria municipal, assessoria jurídica gratuita, teste de visão (Ótica Mini Preço), regularização do título de eleitor e balcão de empregos do Sine e Comper.

No dia 19 de maio, o vereador proporcionou os mesmos serviços aos moradores do bairro Santa Laura.

Na manhã desta quarta-feira (24), o vereador abriu o dia com Culto no Gabinete, com a presença do pastor Erandi Teodoro, da Igreja Pentecostal A Fonte dos Milagres.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT