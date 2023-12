14/12/2023

Rogério Varanda apresenta indicações de tapa-buracos para bairros de Cuiabá

O vereador Rogério Varanda (MDB) apresentou na Sessão Ordinária desta quinta-feira (14) indicações de melhoria para os bairros da Capital. O parlamentar indicou os serviços de tapa-buracos para execução com urgência no Residencial Coxipó, nos bairros Getúlio Vargas e Morada do Ouro.

“Essas indicações visam atender às necessidades e reivindicações dos moradores, que se deparam constantemente com a falta de sinalização e manutenção das vias, ocasionando diversos problemas aos seus usuários. Saliento que o atendimento desses pedidos trará inúmeros benefícios a todos”, justificou Varanda.

No Residencial Coxipó os serviços devem ser realizados na Rua 19, no bairro Getúlio Vargas os serviços são para a Rua 28 esquina com a Avenida ‘C’, já na grande Morada do Ouro o tapa-buracos deve ser executado na Avenida Deputado Milton Teixeira Figueiredo.

Todas as solicitações serão encaminhadas ao executivo municipal para que possam ser despachadas junto a cada secretaria responsável. Para facilitar o acesso ao parlamentar foi criado um número de WhatsApp para que o cidadão encaminhe suas demandas e fale direto com o vereador Rogério Varanda. O número é o (65) 9- 9281 3720.

As Sessões Ordinárias acontecem as terças e quintas-feiras, às 9 horas, na Câmara Municipal de Cuiabá e é transmitida pelo canal do Youtube da Câmara. Confira todos os trabalhos do vereador Rogério Varanda acessando o site da Câmara de Cuiabá (www.camaracuiaba.mt.gov.br)

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT