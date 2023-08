Rogério Varanda entrega Moções de Aplausos para engenheiro e voluntária

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável e do Comitê de Revisão do Plano Diretor, comunica que a audiência pública prevista para o dia 01 de agosto no será remarcada. A programação aconteceria no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Bandeirantes.

O secretário adjunto de IPDU, Marcio Puga, esclarece que uma nova data será definida para que haja tempo hábil para contemplar todas as contribuiçõs pontuadas na última audiência pública (27.07).

“Diante do sucesso da participação na audiência pública com mais de 70 participantes, várias entidades e da sociedade civil organizada e da população em geral tivemos muitas contribuições, portanto é necessário mais prazo para a elaboração desse trabalho. Por esse motivo, a audiência do dia 01 de agosto será remarcada para que todas as contribuições sejam contempladas e a minuta do material disponibilizado para discussão”, explicou Puga.

Vale ressaltar que o foco da audiência pública é debater com a sociedade o novo Plano Diretor da cidade, que terá papel fundamental na definição dos investimentos e do desenvolvimento regional. O Plano Diretor é a base estrutural de Cuiabá e sua elaboração conta com a participação da sociedade para que seus desejos e opiniões sejam incorporados a minuta final desta lei.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT