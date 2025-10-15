Rompimento em adutora compromete abastecimento na região

Equipes do DAE-VG já trabalham e previsão é normalizar o fornecimento de água nas próximas horas

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) informa que, na manhã desta quarta-feira (15), houve um rompimento na adutora de São Simão, responsável pelo abastecimento de diversos bairros da região. As equipes técnicas da autarquia já estão no local realizando os reparos necessários, com previsão de normalização do abastecimento a partir do meio-dia de hoje.

A adutora recebeu esse nome por abastecer diretamente o bairro São Simão, mas também atende outras regiões como Azaléa, Asa Branca, Marajoara, Itororó, Paiaguás, Ouro Verde e Colinas Verdejantes.

De acordo com informações da Diretoria de Produção, o trecho onde ocorreu o rompimento apresenta fragilidades estruturais devido à origem da obra, executada ainda em 2008 dentro do programa PAC. À época, as obras ficaram paralisadas por cerca de dois anos, e parte da tubulação ficou exposta ao sol, o que causou ressecamento do material e, consequentemente, rompimentos recorrentes ao longo do tempo.

“Essa adutora, por ter ficado exposta durante o período em que as obras estavam paradas, apresenta desgaste no material. Já elaboramos um projeto para substituir esse trecho crítico e acabar com os rompimentos que afetam o sistema”, explicou a equipe técnica do DAE-VG.

A autarquia reforça que o fornecimento de água será restabelecido gradualmente após a conclusão dos reparos e agradece a compreensão da população pelos transtornos momentâneos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT