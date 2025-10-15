Várzea Grande
Rompimento em adutora compromete abastecimento na região
Equipes do DAE-VG já trabalham e previsão é normalizar o fornecimento de água nas próximas horas
O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE-VG) informa que, na manhã desta quarta-feira (15), houve um rompimento na adutora de São Simão, responsável pelo abastecimento de diversos bairros da região. As equipes técnicas da autarquia já estão no local realizando os reparos necessários, com previsão de normalização do abastecimento a partir do meio-dia de hoje.
A adutora recebeu esse nome por abastecer diretamente o bairro São Simão, mas também atende outras regiões como Azaléa, Asa Branca, Marajoara, Itororó, Paiaguás, Ouro Verde e Colinas Verdejantes.
De acordo com informações da Diretoria de Produção, o trecho onde ocorreu o rompimento apresenta fragilidades estruturais devido à origem da obra, executada ainda em 2008 dentro do programa PAC. À época, as obras ficaram paralisadas por cerca de dois anos, e parte da tubulação ficou exposta ao sol, o que causou ressecamento do material e, consequentemente, rompimentos recorrentes ao longo do tempo.
“Essa adutora, por ter ficado exposta durante o período em que as obras estavam paradas, apresenta desgaste no material. Já elaboramos um projeto para substituir esse trecho crítico e acabar com os rompimentos que afetam o sistema”, explicou a equipe técnica do DAE-VG.
A autarquia reforça que o fornecimento de água será restabelecido gradualmente após a conclusão dos reparos e agradece a compreensão da população pelos transtornos momentâneos.
Várzea Grande
VG realiza encontro para mapear segurança alimentar no Município
Evento é o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, que nunca teve dados oficiais ou políticas públicas estruturadas para combater a fome e a má nutrição na cidade
A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza amanhã, dia 14, o 1º Encontro sobre Segurança Alimentar, Nutricional e Erradicação da Fome. A iniciativa inédita marca o ponto de partida para o estudo de segurança alimentar da cidade, que nunca teve dados oficiais ou políticas públicas estruturadas para combater a fome e a má nutrição na cidade.
Aberto ao público, o evento será realizado a partir das 8h30, na Câmara Municipal de Várzea Grande, reunindo representantes civis, autoridades municipais e lideranças comunitárias. O objetivo é combater a insegurança alimentar e levantar um diagnóstico inédito sobre a situação das famílias várzea-grandenses.
De acordo com o levantamento preliminar da Secretaria Municipal de Assistência Social, cerca de 30 mil famílias vivem hoje em situação de vulnerabilidade. Durante o encontro, será lançado o questionário online da Pesquisa de Segurança Alimentar, ferramenta que permitirá que cada morador participe ativamente, respondendo sobre suas condições de acesso à alimentação, renda e qualidade nutricional.
A partir dos dados coletados, o Município pretende elaborar planos de ação e políticas públicas permanentes voltadas à erradicação da fome e à promoção de uma alimentação saudável e acessível para toda a população.
Várzea Grande
Caso suspeito de sarampo é descartado em Várzea Grande
Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que foi descartado o caso suspeito de sarampo em uma criança de 9 anos residente no município. A análise foi realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Programa Estadual de Vigilância das Doenças Exantemáticas, com apoio da Vigilância Municipal.
Conforme informações da ficha de notificação e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a criança possui uma dose da vacina tríplice viral, que foi aplicada em 15 de julho de 2022.
De acordo com o relato registrado, a menor apresentou febre, exantema (manchinhas vermelhas pelo corpo), tosse e coriza com início dos sintomas em 29/09/2025, tendo surgido a febre e o exantema no mesmo dia. Conforme estudos e registros dos sintomas do sarampo, as manchinhas aparecem cerca de 2 a 4 dias após o início da febre.
Os resultados de biologia molecular (PCR) não detectaram a presença do vírus do sarampo, indicando ausência de infecção ativa. Diante das análises clínicas, laboratoriais e epidemiológicas, a equipe técnica concluiu que o caso não apresenta vínculo compatível com sarampo.
A investigação também mostrou que a criança não teve histórico de viagem nos últimos 30 dias para áreas com circulação ativa do vírus, nem contato com casos suspeitos ou confirmados.
ATENÇÃO – Mesmo com o resultado negativo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça à população sobre a importância da vacinação, principal forma de prevenção contra a doença.
De acordo com o calendário vacinal, as doses devem ser aplicadas da seguinte forma:
• Crianças de 6 meses a 8 meses e 29 dias: devem receber a dose zero da vacina contra o sarampo – sendo a vacina dupla viral (protege contra o sarampo e rubéola)
• Crianças a partir de 9 meses à 11 meses e 29 dias: recebem a primeira dose zero da vacina contra o sarampo, sendo a vacina tríplice viral (protege contra o sarampo, caxumba e rubéola)
• Pessoas de 1 a 29 anos: devem ter duas doses da vacina tríplice viral comprovadas
• Adultos de 30 a 59 anos: precisam ter uma dose da vacina.
Todas as unidades de saúde de Várzea Grande estão com vacinas disponíveis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h de forma gratuita.
