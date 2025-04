Roraima Agroind impulsiona economia rural com capacitação e novos mercados

A partir de amanhã o município de São João da Baliza será o centro das atenções para o agronegócio e a agroindústria de Roraima. O Roraima Agroind, considerado um dos maiores encontros do setor no estado, chega com a missão de movimentar a economia rural, oferecer capacitação técnica e aproximar produtores de novas oportunidades de mercado.

A programação do evento foi cuidadosamente desenhada para atender às principais demandas do campo. Um dos momentos mais esperados é o painel “Empreendedores em Ação”, que contará histórias reais de quem transformou desafios em conquistas no campo e na agroindústria, usando criatividade, planejamento e boa gestão.

No segundo dia, as atividades ganham um foco ainda mais técnico. O curso “Negócio Certo Rural”, direcionado especialmente aos produtores de cacau, irá apresentar ferramentas práticas de gestão, com o objetivo de melhorar a produtividade e aumentar a rentabilidade das propriedades.

Outro ponto forte será o painel “Crédito para Desenvolver seus Negócios”, que trará informações claras sobre como acessar linhas de financiamento específicas para o meio rural. As orientações prometem descomplicar o processo de busca por crédito, algo que ainda representa um desafio para muitos produtores.

Para fechar a programação técnica, a palestra “Oportunidades de Negócios na Agroindústria” mostrará como agregar valor à produção rural, ampliando o alcance dos produtos locais e incentivando o empreendedorismo com foco em mercado.

Durante todo o evento, haverá atendimento especializado da Unidade Sebrae Região Sul, com orientações sobre formalização, crédito, capacitações e consultorias voltadas para o desenvolvimento dos empreendedores rurais.

Outro destaque da programação será a Rodada de Negócios, marcada para o fim da tarde do dia 25. Neste espaço, os produtores poderão negociar diretamente com compradores e fornecedores, eliminando intermediários e criando parcerias comerciais mais vantajosas. A proposta é fortalecer a economia local e valorizar a produção regional com práticas sustentáveis e inovadoras.

Com apoio de diversas instituições e organizado em parceria com o Sebrae Roraima, o Roraima Agroind aposta na integração entre o campo e a indústria para transformar a realidade produtiva do sul do estado. A ideia é clara: fomentar uma economia rural mais forte, competitiva e preparada para os desafios do presente e do futuro.

A estrutura do evento também contará com exposição de produtos, cursos técnicos, painéis temáticos e espaços para troca de experiências. Mais do que um encontro de negócios, o Roraima Agroind é uma vitrine do potencial agrícola e agroindustrial de Roraima, reunindo produtores, técnicos e parceiros em uma verdadeira jornada de crescimento coletivo.

O evento reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a geração de renda no campo, provando que com orientação certa, gestão eficiente e acesso ao mercado, é possível transformar a realidade de quem vive e produz no interior do estado.

Serviço:

Roraima Agroind: A Indústria Começa no Campo

Data: 25 e 26 de abril de 2025

Local: Município de São João da Baliza – RR

Fonte: Pensar Agro