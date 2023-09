Rosa Weber libera descriminalização do aborto para julgamento

O que é Justiça Restaurativa? Essa é a pergunta que o segundo episódio da série “Além do Conflito – Conheça a Justiça Restaurativa”, publicado nesta terça-feira (12 de agosto) busca responder. Os vídeos são produzidos pela Coordenadoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e contam com a apresentação da assessora especial da Presidência do TJ, Katiane Boschetti.

Em cerca de um minuto, Katiane fala de forma simplificada e resumidamente sobre esse movimento de transformação social que convida as pessoas a “trocar as lentes” na maneira de olhar para as situações de conflito do dia a dia. Ela também ressalta que é uma forma de justiça focada nos relacionamentos e no impacto que eles têm nas nossas vidas.

A série de oito episódios irá abordar diversos temas que fazem parte do universo da Justiça Restaurativa, possibilitando a compreensão do assunto por todas as pessoas, Os vídeos serão publicados durante todo o mês de setembro, em todas as redes sociais do TJ.

O primeiro episódio foi postado e traz o tema: “Por que Justiça Restaurativa?”. A produção trata sobre as técnicas que podem ser utilizadas na gestão de conflitos, na prevenção e na quebra do ciclo da violência.

A série ainda abordará a habilitação de facilitadores e facilitadoras, o conceito dos Círculos de Construção de Paz, a diferença entre Círculos de Paz e Círculos Restaurativos, como acionar a Justiça Restaurativa e como funciona a Justiça Restaurativa no mundo digital.

A Justiça Restaurativa está se fortalecendo por todo o Poder Judiciário mato-grossense e é tratado com destaque na gestão da presidente, desembargadora Clarice Claudino da Silva.

