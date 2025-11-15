Rotam prende dois faccionados por porte ilegal de arma de fogo em Cáceres

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do 6º Batalhão, prenderam dois homens, de 19 e 21 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (14.11), em Cáceres. Com os suspeitos, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros e 57 munições do mesmo calibre, além de munições calibre .38.

Durante policiamento tático, os policiais flagraram dois homens em atitude suspeita em uma moto. A dupla tentou fugir ao ver a presença policial e foi abordada no bairro Cavalhada II.

Durante a abordagem, a equipe encontrou uma pistola 9 mm com 18 munições e um carregador com um dos suspeitos. Questionado sobre a arma, o homem confessou ser membro de uma facção criminosa e que estaria indo para uma missão, sobre a qual não quis dar detalhes. Ele ainda afirmou ter mais material em sua residência.

Os militares se deslocaram até o endereço e encontraram mais seis munições de calibre .38, 33 munições de calibre 9 mm, além de mais três carregadores e rádios.

Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939

