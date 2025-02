Rotam prende dois homens por tráfico de drogas em Cuiabá

O Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prendeu dois homens, de 26 e 27 anos, por uso e tráfico ilícito de drogas, nesta quinta-feira (27.2), em Cuiabá.

Com a dupla, a Rotam apreendeu porções grandes de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 2,1 mil em dinheiro, proveniente da venda das drogas.

Os policiais estavam em patrulhamento pela região central de Cuiabá quando viram a dupla, em uma motocicleta, em atitude suspeita. O garupa gesticulava com o piloto e tentava se esconder das viaturas. Diante da situação, os militares fizeram abordagem do veículo e dos ocupantes.

Com o homem que estava na garupa, os policiais localizaram algumas porções de maconha. Já o condutor da motocicleta foi devidamente comprovado como piloto de corridas por aplicativo e foi liberado pela equipe.

O suspeito detido revelou aos militares que havia adquirido as drogas com um homem, morador no bairro Canjica, e que estava a caminho do local para pegar mais entorpecentes. De acordo com ele, esse segundo suspeito fazia a venda das drogas em um veículo Corolla branco.

Os policiais se deslocaram até o endereço e confirmaram as informações relatadas. O suspeito foi encontrado na frente da casa e tentou fugir ao ver a equipe da Rotam. Os militares fizeram cerco e conseguiram deter o homem, que tentou resistir à abordagem.

Com o suspeito, a equipe localizou mais duas porções grandes de maconha e a quantia de R$ 2.140,00 em dinheiro, além de materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência. Os suspeitos foram identificados com outras passagens policiais pelo mesmo crime.

Fonte: Governo MT – MT