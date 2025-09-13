Rotam prende faccionada e recupera veículo e dinheiro roubados de loja de automóveis

Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam uma mulher integrante de facção criminosa, de 22 anos, por roubo, na tarde desta sexta-feira (12.9), em Várzea Grande. Com os suspeitos, um veículo Corolla foi recuperado, além de mais de R$ 30 mil em dinheiro.

A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de roubo de carro em uma loja de automóveis, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. De acordo com as vítimas, três suspeitos armados entraram no local e anunciaram o assalto, obrigando realizarem transferências bancárias, sendo uma delas no valor de R$ 50 mil. Além do veículo, celulares, relógios e outras quantias em dinheiro também foram levados.

Nas diligências, os policiais receberam a informação de que um dos celulares das vítimas estava emitindo sinal de localização em uma residência em Várzea Grande.

A equipe deslocou ao endereço informado e flagrou um homem com as mesmas características informadas pelas vítimas, que fugiu para o interior da residência ao avistar a viatura. Os policiais entraram no imóvel e, em um dos cômodos, localizaram uma mulher contando a quantia em dinheiro.

Na abordagem, ela relatou que desconhecia o suspeito que havia fugido e afirmou que seu esposo é integrante de uma facção criminosa, tendo recebido ordens para sacar o dinheiro em três agências bancárias diferentes. Ela ressaltou ainda que, além dos roubos, o esposo pratica golpes na internet.

Durante buscas pelos outros envolvidos, a equipe policial localizou o veículo abandonado e sem a chave. O carro foi devolvido à loja de automóveis.

Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT