Rotam prende homem e apreende R$ 4,5 mil em dinheiro e porções de maconha

A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (25.10), a Operação Eidolon para cumprimento de ordens judiciais contra uma associação criminosa, que fazia uso da função de guarda municipal de um de seus integrantes para subtrair, de forma ilegal, veículos apreendidos e sob a guarda da Prefeitura de Sorriso.

Na operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão contra integrantes da associação criminosa, além de mandados de busca e apreensão, agastamento de dados telemáticos e sequestro de bens, expedidos pela 2ª Vara Criminal de Sorriso, com base nas investigações da Polícia Civil, que também contaram com apoio da Segurança Pública Municipal de Sorriso.

Os investigados respondem pelos crimes de associação criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informações, falsificação de documento público e uso de documento falso. O grupo estaria envolvido na subtração de pelo menos 69 veículos apreendidos sob a guarda da administração pública municipal.

As investigações, conduzidas pela Delegacia de Sorriso, iniciaram no mês de setembro após o administrador de uma empresa do Paraná procurar a delegacia relatando que havia sido abordado pelo guarda municipal de Sorriso, que solicitou vantagem econômica para restituir de forma ilegal um veículo.

No intuito de restituir o veículo dentro dos trâmites legais, a vítima se deslocou do estado do Paraná até a cidade de Sorriso, ocasião em que descobriu que o automóvel já havia sido retirado do pátio em que estava apreendido.

Em análise da documento referente à restituição do veículos, algumas irregularidades foram percebidas de forma imediata, dentre elas, que o termo de liberação foi confeccionado pelos investigados para que o veículo fosse retirado do pátio em nome de um terceiro.

Esquema de desvio de veículos

Com avanço das investigações, foi possível identificar uma associação criminosa, formada por servidores públicos, falsificadores e receptadores, que desviava veículos apreendidos da Prefeitura de Sorriso e que estaria envolvida na subtração ilícita de pelo menos 69 veículos apreendidos sob a guarda da administração pública municipal.

Para praticar o crime, grupo criminoso operava em etapas bem definidas, sendo a primeira delas a identificação de automóveis vulneráveis, realizada pelo servidor público, que selecionava veículos com baixa probabilidade de serem reclamados por seus proprietários — geralmente motocicletas com pendências administrativas.

Na sequência, com apoio de cartórios e falsificadores, eram produzidas procurações fraudulentas em nome dos supostos proprietários. Algumas utilizavam adulterações em certificados digitais do Gov.br, outras eram confeccionadas por cartórios locais mediante pagamento de R$ 1 mil por documento.

O grupo então emitia termos de liberação falsos, autorizando a retirada dos veículos por comparsas. Os documentos apresentavam dados inconsistentes e assinaturas falsas. Os veículos eram retirados dos pátios credenciados após pagamento das taxas via Pix — muitas vezes em nome dos próprios envolvidos.

Em alguns casos, os veículos eram adulterados e revendidos. Um dos receptadores identificados ostentava em seu perfil de WhatsApp o serviço de “retirada de veículos apreendidos” em todo o território nacional.

O servidor publico envolvido na fraude recebia entre R$ 1 mil e R$ 1.5 mil, por veículo liberado ilegalmente, sendo os pagamentos realizados via Pix, como comprovam os extratos bancários entregues voluntariamente à polícia.

Ordens judiciais

Diante das evidências, o delegado responsável pelas investigações, Bruno França, representou pelos mandados de prisão e busca e apreensão dos investigados, que foram deferidos pela Justiça e cumpridos neste sábado (25), sendo realizada a prisão preventiva de todos os suspeitos envolvidos no esquema.

Durante cumprimento de buscas em um dos alvos, foram localizados veículos, produto de roubo/furto, materiais utilizados em desmanches e para remarcar veículos. Além de ter o mandado de prisão cumprido, o suspeito foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime.

“A investigação revelou que o esquema contava com apoio de cartórios e centros de formação de condutores, usados para fraudes em processos de habilitação. Embora essa vertente ainda esteja sob apuração separada, ela reforça a complexidade e o alcance da organização”, disse o delegado.

As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Nome da operação:

O nome Eidolon vêm do grego e significa reflexo espiritual ou reflexo interno, tipo espelho.

Fonte: Policia Civil MT – MT