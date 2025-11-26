Connect with us

MATO GROSSO

Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá

Publicado em

26/11/2025

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (25.11), em Cuiabá. Com o suspeito, a equipe apreendeu um revólver de calibre .22.

Os militares estavam em trabalho de patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista e encontraram o suspeito, que mudou repentinamente a direção por onde andava ao ver a viatura da Rotam.

Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento e fizeram abordagem ao homem. Na busca pessoal, foi localizado um revólver de calibre .22 que ele carregava em sua cintura. Os militares também identificaram que o homem faz uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada no momento da abordagem.

O suspeito não se pronunciou sobre a procedência da arma e recebeu voz de prisão pela equipe policial.

Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregue para a Polícia Judiciária Civil para demais providências.

Fonte: Governo MT – MT

