Rotam prende homem em flagrante com revólver sem registro em Cuiabá
Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (25.11), em Cuiabá. Com o suspeito, a equipe apreendeu um revólver de calibre .22.
Os militares estavam em trabalho de patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista e encontraram o suspeito, que mudou repentinamente a direção por onde andava ao ver a viatura da Rotam.
Diante da situação, os policiais iniciaram acompanhamento e fizeram abordagem ao homem. Na busca pessoal, foi localizado um revólver de calibre .22 que ele carregava em sua cintura. Os militares também identificaram que o homem faz uso de tornozeleira eletrônica, que estava desligada no momento da abordagem.
O suspeito não se pronunciou sobre a procedência da arma e recebeu voz de prisão pela equipe policial.
Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro da ocorrência e entregue para a Polícia Judiciária Civil para demais providências.
Governo inaugura novas sedes da Sema de Sinop e Guarantã do Norte nesta quinta (27)
O governo de Mato Grosso inaugura, nesta quinta-feira (27.11), as novas sedes das Diretorias de Unidades Desconcentradas de Guarantã do Norte e Sinop.
As unidades funcionavam em imóveis residenciais adaptados, sendo que a de Guarantã era alugado. As novas sedes garantem maior acessibilidade e conforto aos usuários e servidores, que resulta em mais eficiência na prestação de serviços à população dos 28 municípios que as regionais atendem.
Os investimentos foram de R$ 4 milhões em Sinop, com recursos de compensação ambiental da UHE Sinop e R$1,5 milhões dos quais R$1,1 milhões do Fundo Amazônia e R$361 mil de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
A solenidade será às 9:30 em Guarantã do Norte e às 15:30 em Sinop. Após o descerramento de placa e a visita as novas sedes, as autoridades irão fazer a entrega oficial.
Serviço:
Inauguração da nova sede da Unidade desconcentrada de Guarantã do Norte
Data: 27.11 às 9:30
Local: Avenida Guarantã, entre as marginais I e II, setor Urbano
Inauguração da nova sede da Unidade Desconcentrada de Sinop
Data: 27.11 às 15:30
Local: Avenida Bruno Martini, quadra 415 A
SES promove capacitação sobre vigilância epidemiológica e manejo clínico das meningites
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) realiza, em parceria com o Ministério da Saúde, de terça a quinta-feira (25 a 27.11), uma capacitação sobre vigilância epidemiológica, diagnóstico e manejo clínico das meningites.
O evento, sediado no Hotel Fazenda Mato Grosso, reúne 265 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e profissionais que atuam na vigilância epidemiológica, na Atenção Primária à Saúde e nos serviços hospitalares no Estado.
A capacitação tem como objetivo atualizar os profissionais sobre as diretrizes vigentes para prevenção, detecção precoce, investigação oportuna e manejo clínico adequado dos casos suspeitos e confirmados de meningite.
Também serão abordados temas como a implantação e aprimoramento da vigilância sentinela, o fluxo de notificação imediata, critérios de coleta e transporte de amostras, além dos protocolos assistenciais preconizados pelo Ministério da Saúde.
A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, Janaina Pauli, destacou que a iniciativa é fundamental para fortalecer a resposta do Estado às doenças meningocócicas.
“Os profissionais sairão deste encontro com orientações atualizadas e alinhadas aos protocolos vigentes do Ministério da Saúde para o enfrentamento das meningites. Isso qualifica a assistência e contribui para reduzir riscos, atrasos diagnósticos e possíveis complicações, garantindo uma evolução à cura do paciente atendido no Sistema Único de Saúde em Mato Grosso”, afirmou.
A responsável técnica estadual pela vigilância das meningites, Lucianí Limonge, ressaltou a importância de integrar os diferentes níveis de atenção e os serviços laboratoriais no enfrentamento da doença.
“É essencial capacitar médicos, enfermeiros e profissionais da Vigilância Epidemiológica e Atenção Primária, Secundária e Terciária, bem como reforçar os protocolos laboratoriais. A coleta adequada e o envio oportuno das amostras garantem exames de qualidade e maior rapidez diagnóstica, fatores indispensáveis para o tratamento precoce e para a adoção imediata das medidas de prevenção e controle”, concluiu.
*Sob a supervisão de Luiza Goulart
